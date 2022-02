Alerte médaille : les Norvégiens titrés en sprint classique par équipes hommes

Le podium de la course

La Norvège a été sacrée championne olympique de sprint par équipe hommes à Beijing 2022. Erik Valnes et Johannes Hoesflot Klaebo ont remporté l'or au Centre national de ski de fond de Zhangjiakou.

Les Finlandais ont réussi un beau finish pour décrocher l'argent, devant le ROC, qui se classe 3e.

Les Français, en bronze il y a quatre ans, terminent 7e, derrière les Canadiens (5e) et devant les Suisses (8e).

Les résultats complets de l'épreuve à Beijing 2022

Le film de la course

Dans des conditions très froides, Richard Jouve et Hugo Lapalus se sont accrochés au peloton de tête avec tous les favoris. Puis, lors de son dernier tour de piste, Alexander Bolshunov (ROC) a placé un coup d'accélérateur.

Mais l'ultime relayeur norvégien, Johannes Hoesflot Klaebo, un des meilleurs fondeurs de la planète, s'est envolé avant le dernier virage pour terminer en tête.

Klaebo avait déjà remporté l'or en sprint individuel et l'argent en relais (4 x 10 km) mais aussi le bronze sur le 15 kilomètres. « Je suis très fier », a-t-il déclaré. « C’est très fort de faire ça en équipe, on a beaucoup travaillé dessus. On s’entraîne ensemble depuis plusieurs années et c’est un sentiment incroyable ».

« C’est ma première médaille olympique », réagi de son côté Eric Valnes. « Comme l’a dit Johannes, c’est encore plus spécial de gagner en tant qu’équipe. Je suis vraiment heureux. »

Impressionnant sur les skis, Richard Jouve a tout donné mais n'est pas parvenu à revenir sur le trio de tête lors de son dernier relais. La France se classe donc 7e.

« C’était une course difficile », a souligné Richard Jouve. « Une finale aux JO, ça va vite devant. On s‘est battus, ça donne 7e, ça aurait pu faire mieux, ça aurait pu faire moins bien. Hugo [Lapalus], c’est son premier team sprint, il a eu une première médaille olympique (relais hommes), ça crame du jus. Je suis content du ski qu’on a pu produire, quand on donne tout, c’est le principal. »

