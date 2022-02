Alerte médaille, ski de fond 15 km : Niskanen en or devant Bolshunov et Klaebo, Hugo Lapalus 7e

La 100e médaille d'or attribuée en ski de fond aux Jeux Olympiques est pour Iivo Niskanen ! Le Finlandais a été sacré champion olympique du 15 km hommes à Beijing 2022.

Favori de l'épreuve (champion du monde en 2017 et vainqueur des deux courses cette saison sur la distance), l'athlète de 30 ans a mis beaucoup d'intensité dès le début de course et réussi à garder un rythme soutenu tout le long de l'épreuve.

C'est sa troisième médaille d'or en trois Jeux Olympiques après ses titres en 50 km à Pyeongchang 2018 et en sprint à Sotchi 2014.

Il compte désormais deux médailles à Pékin, puisqu'il a décroché le bronze sur le skiathlon dimanche dernier. Et c'est également la troisième médaille pour la famille Niskanen, après l'argent jeudi de la grande sœur, Kerttu Niskanen !

Autre favori de l’épreuve, Alexander Bolshunov (ROC) termine avec la médaille d'argent (+23). Johannes Hoesflot Klaebo, champion olympique sur le sprint, décroche le bronze (+37). Parti prudemment, le Norvégien a nettement accéléré dans le deuxième tour.

Meilleur tricolore ce vendredi, le Haut-Savoyard Hugo Lapalus prend une superbe 7e place (+1 min 14). C’est la meilleure performance française sur cette distance aux Jeux Olympiques d'hiver. Maurice Manificat se classe 12e.

De son côté, le quadruple champion olympique suisse Dario Cologna a terminé à la 44e place (+3 min 45 s 1), à l'âge de 35 ans. Il avait remporté le titre de cette épreuve à Sotchi 2014. Le champion helvète avait annoncé plus tôt dans la saison qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison.

Rendez-vous pour le relais dimanche !

