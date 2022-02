Alerte médaille, ski de fond : Alexander Bolshunov en or sur le 50 km départ groupé hommes

Le podium de la course

Alexander Bolshunov est champion olympique en ski de fond départ groupé 50 km ! C'est la troisième médaille d'or (après le skiathlon et le relais) et la 5e pour le fondeur du ROC à Beijing 2022. En tout, il a remporté neuf médailles olympiques.

Arrivé avec 5,5 secondes de retard, Ivan Yakimushkin (ROC) décroche l'argent, sa première médaille olympique, devant le Norvégien Simen Hegstad Krueger qui prend le bronze.

Le résultat complet

Le film de la course

Dans une épreuve raccourcie en raison du froid (-16 degrés au départ de la course, rafales de vent), les fondeurs ont bataillé avec les éléments. Le Français Maurice Manificat a largement animé le début de course en se montrant très entreprenant aux avant-postes.

Mais les favoris du ROC et de la Norvège ont ensuite durci le rythme et pris les commandes. À trois kilomètres de l'arrivée, une accélération de Bolshunov a créé des écarts définitifs, seuls Yakimushkin et Krueger étant capables de le suivre. Le fondeur du ROC a poursuivi son effort dans le dernier kilomètre pour s'assurer le titre olympique.

« 5 médailles, trois en or, c’est quelque chose d’incroyable..., a commenté Alexander Bolshunov. Au début de saison, je m’étais fixé comme objectif deux médailles d’or. Je ne peux pas être plus heureux, c’’est un torrent d’émotions. »

« Il (Bolshunov) est vraiment au-dessus, a réagi de son côté Ivan Yakimushkin. Il dicte le tempo qui lui convient et le peloton se désagrège. C’est le plus fort, et depuis au moins deux ou trois ans. De mon côté, ce sont mes premiers Jeux et je suis très heureux de repartir avec une médaille. »

Parfois légèrement distancé, Clément Parisse s'est longtemps accroché. Il termine meilleur Français, à la 7e place (+28,8 sec). Maurice Manificat termine aussi dans le Top 10 (10e, +57,6 sec).

Pour sa dernière course olympique, la légende suisse Dario Cologna, quadruple champion olympique, prend la 14e place. Le premier Canadien, Olivier Leveille, est 27e.

Après 52 minutes de course, Johannes Hoesflot Klaebo a abandonné. « Je me suis dit que j’allais avoir des regrets si je ne tentais pas ma chance, a expliqué le Norvégien. Mais le corps n’a tout simplement pas répondu aujourd’hui. »

