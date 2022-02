120 millions de likes : Ailing (Eileen) Gu et la superstar chinoise Lay Zhang pense enregistrer une chanson ensemble - « Nous pouvons essayer de raper »

Tout juste après avoir fait vibrer les Jeux Olympiques de Beijing 2022, Ailing (Eileen) Gu est déjà prête pour sa nouvelle aventure mondiale, prête à battre son prochain record.

La phénomène du freeski est apparue en direct sur Douyin (le précurseur chinois de TikTok) avec le chanteur et acteur superstar Lay Zhang (Zhang Yixing), ancien membre du groupe Exo de K-Pop. Ensemble, ils ont parlé d’enregistrer une chanson.

« Je veux faire une chanson avec Gu », a déclaré Zhang sur '冠军驾到' (Champions Arrive show) en direct sur Douyin.

« Nous pouvons essayer de raper », a répondu Gu. « Les montagnes enneigées peuvent servir de décor pour le clip musical ».

« Nous pouvons également essayer de sauter à ski dans la neige. Tu préférerais essayer le snowboard ou le ski ? » a demandé la championne olympique à Zhang.

« En réalité, je ne suis pas très doué dans l’un ou l’autre de ces sports », a confessé la superstar chinoise en riant.

« Ce n’est pas grave », a poursuivi Gu. « On pourra d’abord essayer le ski, je ferais le choix pour toi à l’avance ! »

Alors que Gu et Zhang discutaient dans l’émission animée par Liu Yuxi, l’un des plus célèbres animateurs sportifs de la télévision chinoise, les vues et les likes se sont accumulés par millions. Au total, au plus fort de l’audience, dix-huit millions de personnes ont regardé l’émission en direct, la vidéo ayant elle recueilli pas moins de 120 millions de likes.

Gu a gagné 17,6 millions de followers en 15 jours sur la plateforme, un chiffre qui ne fait que grimper rapidement.

Ailing (Eileen) Gu, dans l'émission '冠军驾到' (Champions arrival) sur Douyin (TikTok) en direct ave Liu Yixin (Lay Zhang) et le présentateur Zhang Yuxi (Capture d'écran)

Eileen Gu : Écrire un livre, créer des chansons, gagner dans la vie

Après un historique triplé de médailles à Beijing 2022, Gu, originaire de Californie, le monde lui ouvre ses portes et semble maintenant prête à passer du podium olympique au studio d’enregistrement en compagnie de l’une des plus grandes stars chinoises.

Écrire une chanson devrait également venir naturellement. Et pour cause, Gu écrit déjà un livre et avoue tenir un journal intime depuis l’âge de cinq ans, y parlant de son enfance et du fait de grandir entre deux cultures.

« Grandir a été un processus précieux pour moi », a-t-elle déclaré sur Douyin en direct. « J’ai commencé à écrire dans mon journal intime lorsque j’avais environ cinq ans. Je voulais conserver ces moments ».

« Le contenu de mon livre de mes moments intimes, qui parle de mes expériences de jeunesse, et pas seulement de mes expériences en tant qu’athlète ».

Et la musique ne sera pas un problème non plus. Loin de là même, car elle est aussi une pianiste accomplie.

Gu a déclaré que le piano et la composition de chansons lui permettaient de « rester dans ma propre tête », s’avouant introvertie dans l’âme, et de faire abstraction de tout le brouhaha venant de l’extérieur.

Eileen Gu : La fille à la combinaison de ski et au dragon

La combinaison de ski de Gu a également attiré l’attention de Lay Zhang :

« J’ai remarqué les éléments chinois sur la combinaison de Gu. L’as-tu conçu toi-même ? »

« Oui, je l’ai fait », a répondu Gu. « C’est exactement ça ! »

« C’est génial », l’a complimenté Zhang, avant qu’il ne demande à Gu d’où lui est venue l’inspiration de sa tenue.

« Il y a un dragon chinois sur le dos de ma tenue », a répondu Gu.

« Le dragon chinois est le symbole de l’énergie, de la confiance et, parfois, de la magie, qui m’a apporté la fortune durant la compétition ».

« À travers l’image du dragon chinois, je peux partager mes sensations sur le ski avec le monde entier ».

Ailing (Eileen) Gu est devenue une grande célébrité en Chine après Beijing 2022. (Photo par Getty Images) Photo de 2022 Getty Images

Ailing (Eileen) Gu : Comment faire face à la hype et devenir une icône pour des millions de personnes

À tout juste 18 ans, Gu est devenue une icône et, dorénavant, est immédiatement reconnaissable par des millions de Chinois de par le monde.

Mais elle s’accommode bien de cette attention et considère le « stress » comme neutre plutôt que négatif.

Elle s’explique : « Parois, le stress se transforme en énergie, et vous pouvez choisir comment l’utiliser. Si vous voyez le stress comme quelque chose de mauvais, vous ne pouvez pas toujours donner le meilleur de vous-même ».

« Si le stress se transforme en énergie, on peut faire encore mieux au moment de concourir ».

« Quand je m’entraîne sur mes runs, mon entraîneur me dit que le stress n’est pas différent de l’excitation dans votre cerveau. Ce qui compte, c’est ce que vous faites, c’est votre propre choix ».

« Tout ce que je sais sur le stress vient de moi-même (de mon expérience), pas d’autres personnes. Je veux toujours faire de mon mieux, alors je me fixe des objectifs et j’essaie d’utiliser le stress, la pression ».

Alors, qu’est-ce que cela fait d’être une idole ?

« Je veux remercier les personnes qui me considèrent comme une idole. Cependant, être une idole n’a pas un si grand impact sur moi ».

« Ma vie m’appartient, je fais juste ce que j’aime. C’est génial si les gens m’encouragent, car je peux encourager plus d’enfants à s’impliquer dans les sports d’hiver ou à faire ce qu’ils veulent ».