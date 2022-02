Ailing (Eileen) Gu veut impressionner sa grand-mère après avoir fait peur à sa mère

Ailing (Eileen) Gu a déjà remporté deux médailles en autant d’épreuves féminines de slopestyle à Beijing 2022. Pour autant, la pression n’est pas retombée alors qu’elle se lance dans sa troisième et dernière épreuve.

Pour la star chinoise, le halfpipe pourrait être la compétition la plus nerveuse de ces Jeux Olympiques d’hiver. Non pas à cause de son désir d’ajouter une nouvelle médaille à celles d’or et d’argent qu’elle a déjà remportées, mais en raison d’une personne spéciale qui la regardera.

« Ma grand-mère va venir. Elle va donc me regarder me lancer en halfpipe, ce qui représente beaucoup pour moi », a déclaré Gu en République populaire de Chine.

« Elle ne m’a jamais vu en compétition avant, alors j’espère que je pourrai lui offrir un beau spectacle ».

Alors, comment la jeune athlète de 18 ans se sent-elle face à cette chance mémorable ?

« Oui, je me sens bien. J’aime le halfpipe, c’est tellement amusant pour moi ».

Si Gu s’amuse sur les pistes de ski acrobatique de Zhangjiakou, il semble que sa famille ne prend pas autant de plaisir à la voir en compétition.

Surtout lorsqu’elle s'élance pour son dernier run afin d’obtenir un résultat digne d’une médaille.

« Cela ne rend pas les choses faciles pour moi. Ce n’est certainement pas évident pour mes entraîneurs. Ma mère fait une ‘crise cardiaque’ tous les jours. Ce n’est certainement pas le plus facile pour elle. Mais je suis heureuse d’être capable de passer au travers et de transformer cette pression en carburant », a-t-elle déclaré en conférence de presse.

« Ma mère me connait très bien et sait comment mon cerveau fonctionne sous la pression. J’ai beaucoup travaillé, lu beaucoup de livres de psychologie, fait beaucoup de recherches sur mon propre cerveau, pour voir comment il gère la pression. Et maintenant nous savons que je suis performante sous la pression ».

Et cela s’est avéré décisif lors d’une finale de slopestyle des plus équilibrées.

« Au premier tour, au deuxième tour, je n’étais pas complètement dans la zone, si ça a du sens. Je n’avais pas atteint cette dimension dans ma tête ».

« Et ma mère le voyait, alors que je lui ai parlé après le premier run. Elle me disait : ’Fais comme si ta deuxième manche était ta dernière, fais comme si tu n’avais plus rien à perdre’. Je me suis dit ‘Ok, j’essaye’, mais je suppose que mon imagination n’est pas si bonne ».

« Alors il fallait vraiment se lancer dans ce troisième run, et je l’ai fait. Je suis si fière de moi pour cela ».

Gu a remporté le big air pour sa première épreuve olympique à Pékin. Elle nous a ensuite raconté comment le rythme et la pratique du piano l'avaient aidée dans sa quête d’or. Puis l’argent a suivi en slopestyle au Genting Snow Park, inspiré par Lady Gaga. La superstar du ski chinois espère même repartir des Jeux avec un troisième podium en poche. Mais ce n’est pas sa principale préoccupation.

« J’aborde chaque compétition en visant la victoire, mais je ne m’y attends jamais. Dès que je participe à une compétition, je suis là pour gagner et pour faire de mon mieux. Parfois cela marche, parfois non, mais plus que tout, je suis ici pour m’amuser ».

Comment regarder Ailing (Eileen) Gu aux Jeux de Beijing 2022

De la cérémonie d’ouverture à l’action des athlètes, voici où et comment vous pouvez regarder les Jeux d’hiver dans votre région via les partenaires officiels de diffusion olympique.