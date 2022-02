Ailing (Eileen) Gu révèle comment elle gère la pression à Beijing 2022

Ailing (Eileen) Gu éclabousse de son talent les Jeux de Pékin et s’attire tous les regards. Comment fait-elle face à la pression ? « Le piano, la méditation, et de très longues douches », raconte-t-elle à Olympics.com.