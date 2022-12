Adam Siao Him Fa avant les Championnats de France : « Ce titre, je vais aller le chercher »

Et si c’était la bonne année pour Adam Siao Him Fa ? Depuis 2019, le patineur de 21 ans a participé aux quatre éditions des Championnats de France, repartant à chaque fois avec la médaille d’argent derrière Kevin Aymoz. Cette année, du 15 au 17 décembre à la patinoire de Rouen, il tentera de transformer ce précieux métal en or. « Ce titre, je vais aller chercher. Je vais me donner à fond », affirme-t-il lors d’une interview exclusive avec Olympics.com. Cette saison, il semble réussir tout ce qu’il entreprend, à commencer par ses performances sur le circuit le plus prestigieux au monde : les Grands Prix. Les meilleurs patineurs internationaux ont le droit de participer à deux Grand Prix par saison et Siao Him Fa a choisi de démarrer avec le GP de France, à Angers. Cela faisait 16 ans qu’un Français n’avait pas été titré dans cette compétition annuelle chez les hommes et après un programme court terminé à la troisième place, il a réalisé un programme libre majestueux pour dépasser ses deux concurrents japonais, YAMAMOTO Sota et TOMONO Kazuki, et s’offrir la médaille d’or. « J’étais vraiment fier, car c’était en France. Je me suis dit que ça y est, je suis arrivé là. Ce n’est pas terminé, j’ai encore du chemin à faire, mais j’ai ma place parmi les meilleurs mondiaux. » LIRE AUSSI - Le compte rendu de la vctoire d'Adam Siao Him Fa au Grand Prix de France

Siao Him Fa est « fier de tout le travail accompli » Beaucoup de pression l'entourait pourtant, ce samedi 5 novembre, jour du programme libre. Mais le Bordelais de naissance a su se libérer au cours de sa représentation pour devenir le premier vainqueur de Grand Prix français depuis Brian Joubert, titré en 2006, avec qui il s'entraînait auparavant. « J'ai commencé stressé et j'ai essayé de faire le vide, de me calmer. Au fur et à mesure que le programme avançait, je commençais à me détendre et à être de plus en plus content de ce qui se passait sur le moment. » « La patinoire était remplie, le public applaudissait, je sentais qu'il y avait une connexion avec le public et le jury. Ça faisait vraiment quelque chose de grand. » « Je suis fier de tout le travail accompli. Pas seulement du mien, mais celui de toute mon équipe. »

Une année pleine de changements pour l’avenir D’autant plus que cette équipe est nouvelle et ce résultat est venu valider des choix difficiles à prendre. Avant les Jeux de Beijing 2022, le patineur d’origine mauricienne avait fait le choix de quitter Poitiers et Brian Joubert pour rejoindre Courbevoie. Il a ensuite terminé quatorzième pour ses premiers JO avant une huitième place aux Mondiaux en mars dernier. Puis une reflexion s’est opérée. « J'ai décidé de prendre un nouveau départ. J'ai changé quasiment toute mon équipe et je suis parti un peu plus au soleil. Je pense que j'en avais besoin et ça me fait du bien. » Il s’entraîne désormais à Nice et au-delà des résultats, dont une cinquième place au NHK Trophy (le Grand Prix organisé au Japon) après son succès en France, il ressent des changements plus généraux. « J'ai pris beaucoup en maturité dans le sens où j'arrive plus ou moins à me rendre compte et à voir ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut que je travaille. J'arrive à être un peu plus autonome, pas seulement sur le travail, mais pour me projeter pour le futur. » Si le futur comprend les prochains Jeux Olympiques d’hiver, à Milano Cortina 2026 où il visera « une médaille », les prochaines étapes passent d’abord par Rouen.

Avec Kevin Aymoz, « une compétition saine » Aux Championnats de France, il sera opposé à celui avec qu’il partage le statut de meilleur patineur français : Kevin Aymoz. L’année dernière, il avait remporté son cinquième titre national, qu’il remettra en jeu sur la patinoire normande. Mais en 2021, Siao Him Fa avait « réalisé une contre performance » lors du programme libre alors qu’il était en tête après le programme court. Le duel s’annonce donc passionnant, compte tenu du retour de Kevin Aymoz au premier plan, après un enchaînement de plusieurs blessures. Ces dernières semaines, il a remporté le Challenger de Varsovie, deuxième catégorie du circuit international, avant de prendre la troisième place du Grand Prix d’Espoo en Finlande, le 26 novembre. Et cette opposition, Adam Siao Him Fa l’attend avec impatience. « Avec Kevin, on s'entend très bien. On se tire vers le haut. On se motive l'un et l'autre, même si on ne s'entraîne pas ensemble. On sait qu'on va tous les deux donner notre maximum et c'est motivant. C'est de la compétition saine. » Une belle performance avant Noël pourrait lui permettre de finir l’année 2022 en beauté, avant d’attaquer 2023 avec les Championnats d’Europe (23-29 janvier) et du monde (20-26 mars) avec le plein de confiance.