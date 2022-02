À quoi s'attendre lors du relais mixte de biathlon de Beijing 2022 du 5 février ?

Les festivités du biathlon démarrent dès le lendemain de la cérémonie d’ouverture avec le relais mixte 4 x 6 km.

Et cette première épreuve de biathlon, disputée au Centre national de biathlon de Zhangjiakou, promet un grand spectacle. Au total, 21 nations seront sur la ligne de départ avec, par ordre de dossard : Norvège, Biélorussie, France, Suède, ROC, Allemagne, Italie, Finlande, République tchèque, Ukraine, Autriche, République populaire de Chine, Estonie, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Moldavie, Bulgarie, Canada, États-Unis et Japon.

La sélection française a été annoncée jeudi 3 février par Stéphane Bouthiaux, le directeur de l’équipe de France de biathlon, lors d’une conférence de presse depuis Pékin. Le relais bleu sera composé d’Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Émilien Jacquelin, puis de Quentin Fillon Maillet, qui sera donc le dernier relayeur.

Une très forte densité

Champions olympiques en titre (ils avaient décroché l'or à Pyeongchang devant la Norvège et l’Italie), les Français devront faire face à une rude concurrence.

On pense bien sûr la Norvège, nation emblématique du biathlon, et qui sera emmenée par les frères Johannes et Tarjei Boe, associés à Marte Olsbu Roeiseland, actuel dossard jaune de la Coupe du monde, et Tiril Eckhoff, lauréate du dernier gros globe de cristal.

Parmi les nations qui visent le titre ou une médaille, on retrouve également la Suède (Hanna Oeberg, Elvira Oeberg, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson) et l’équipe du ROC (Uliana Nigmatullina, Kristina Reztsova, Eduard Latypov, Alexander Loginov).

« On vise au minimum une médaille », a annoncé le Français Stéphane Bouthiaux. « On est les détenteurs du titre. Je pense qu'avec les deux meilleurs mondiaux chez les garçons et deux filles qui sont dans le top 10 mondial, bien entendu qu'on a cette ambition. »

Le relais suisse sera constitué de Amy Baserga, Lena Haecki, Benjamin Weger et Sebastian Stalder. Quant au Canada, il comptera sur Sarah Beaudry, Emma Lunder, Christian Gow et Scott Gow.

