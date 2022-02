L’étoile montante du snow français, c’est lui !

À 22 ans, Merlin Surget est un des talents les plus prometteurs du snowboard cross. Jeudi 10 février, il sera en lice dans l’épreuve hommes aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 (à suivre à partir de 4h15, heures françaises).

Le champion de France a terminé 7e des derniers championnats du monde. Il y a tout juste un mois, il a pris la deuxième place de la finale de snowboard cross de l'étape de Coupe du monde de Krasnoyarsk (Russie). Alors... peut-il imiter sa compatriote Chloé Trespeuch, médaillée d'argent en snowboard cross femmes ce mercredi ?

Voici 5 choses à savoir sur Merlin Surget, une des pépites du snow français.

Un grand-père footballeur pro

Merlin Surget est né entouré par les montagnes alpines, à Sallanches, en plein hiver, le 3 décembre 1999. Mais une partie de ses racines sont normandes.

Il est le petit-fils de Jean-Michel Mongrenier, ancien footballeur professionnel qui a évolué au Havre AC dans les années 70, et qui possède une entreprise à Pont-Audemer. Merlin est en effet le fils de Caroline, une des filles jumelles de Jean-Michel Mongrenier.

L’héritier

C’est le maître en personne qui le dit. Pierre Vaultier, double champion olympique à Pyeongchang 2018 et Sotchi 2014, ne tarit pas d’éloges sur Merlin Surget, qu'il a déjà adoubé dans un entretien accordé à Sports.fr.

« C’est marrant car c’est un petit peu ma copie au niveau style de ride et parfois j’ai l’impression de me voir rider. Jeune très compétent, gros potentiel, goofie (pied droit en avant) comme moi... La boîte à outils est complète, à un moment il va sortir les bons outils c’est sûr. Je lui souhaite de faire aussi bien et même mieux que moi, il a les capacités pour. »

Il a déjà une médaille « olympique »

Certes, on ne parle pas des Jeux Olympiques. Mais Merlin Surget a déjà remporté une cours, le drapeau avec les anneaux olympiques flottant au vent. En 2015, le Français a décroché deux médailles en snowboard cross, dont une avec sa coéquipière Manon Petit-Lenoir, à l’European Youth Olympic Festival (EYOF), le Festival olympique de la jeunesse européenne.

Le Français range d’ailleurs ce moment parmi ses plus beaux souvenirs. « C’était l'aboutissement d'une grande compétition et de beaucoup de pression ! Avec ma famille qui m'attendait en bas avec beaucoup d'émotion comme moi » a-t-il confié au blog Vivre Sport.

Il a pris des repères en République populaire de Chine

L’athlète français connait déjà un peu les pistes chinoises. Il a en effet participé aux préolympiques, sur le site du Secret Garden. « C'était la première fois que j'allais en Chine », a-t-il précisé à Ski Chrono. « Avec la bulle sanitaire, nous n'avons pas pu nous imprégner de la culture locale, nous n'avons pas été en contact avec le peuple chinois. Alors j'ai pu me mettre dans ma course, analyser le parcours et aller jeter un œil au skicross dont les finales avaient lieu la veille des nôtres. J'ai pris plein de repères. J'ai aussi étudié des stratégies pour le tracé. »

Sportif multi-casquettes

S’il excelle sur les pistes enneigées, le Haut-Savoyard ne s’arrête pas en si bon chemin sportif. Surf (sur l’eau), skateboard, vélo… Il pratique assidûment différents sports avec une préférence bien légitime pour la glisse, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

Interrogé lors du premier confinement sur la première chose qu’il ferait en sortant de chez lui, il avait répondu du tac au tac : « Prendre mon VTT et partir à la journée dévaler les sentiers de Chamonix prendre le grand air. » Le Haut-Savoyard a de l’énergie - et du talent - à revendre.

