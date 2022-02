5 choses à savoir sur Julia Pereira de Sousa Mabileau

Alors qu’elle n’avait que 16 ans, la jeune Julia Pereira de Sousa Mabileau s’est emparée de la médaille d’argent en finale du snowboard cross aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018.

Quatre ans plus tard, elle espère remonter sur le podium olympique et si possible sur la plus haute marche du podium. Mais connaissez-vous bien la vice-championne olympique en titre de boarder cross ?

Voici 5 choses à sa voir sur Julia Pereira de Sousa Mabileau.

La plus jeune française médaillée olympique aux Jeux d’hiver

Seize ans et 149 jours.

C’est l’âge qu’avait Julia Pereira de Sousa Mabileau le 16 février 2018, jour de la finale du snowboard cross aux Jeux Olympiques de PyeongChang, lorsqu’elle a été sacrée vice-championne olympique.

Après avoir passé sans encombre les quarts de finale et les demi-finales, la jeune Pereira de Sousa Mabileau s’offrait sa toute première finale olympique, face à des cadrons de la discipline. Car face à elle, il y avait l’Américaine Lindsay Jacobelli, alors championne du monde en titre, la Française Chloé Trespeuch, vice-championne du monde et médaillée de bronze de Sotchi 2014, l’Italienne Michela Moioli, 3e des Mondiaux 2017 et la Tchèque et sa célèbre moustache, Eva Samkova, championne olympique à Sotchi 2014.

Julia Pereira de Sousa Mabileau était une outsider que personne n’attendait vraiment lors de cette finale. Pourtant, sur la ligne d’arrivée, c’est bien elle qui a pointé le bout de son snowboard après l’Italienne, mais avant toutes les autres, dont beaucoup ont franchi cette ligne sur les fesses après une chute lors de la dernière réception.

Effarée par sa propre prestation, Julia Pereira de Sousa Mabileau venait de remporter sa toute première médaille olympique, en argent et est devenue la plus jeune française médaillée olympique d’hiver.

Une star dans sa station Isola 2000

Julia Pereira est revenue avec une haie d’honneur dans sa station Isolsa 2000. Car bien qu’elle soit née à Quincy-sous-Sénart en région parisienne, la jeune snowboardeuse vit dans le sud de la France, dans l’arrière pays de Grasse et pratique son sport depuis toujours à Isola 2000. Ses parents ayant un restaurant dans la station, il semblait évident qu’elle s’entraîne là-bas. D’abord passée par le ski, sans grand succès et sans développer une réelle passion pour la discipline, Julia s’est tournée vers le snowboard à l’âge de neuf ans. La magie a opéré rapidement et son rêve de médaille olympique en snowboard aussi.

Donc forcément, quand à 16 ans tout juste, Pereira est revenue des Jeux Olympiques avec une médaille d’argent, toute la station était là pour la féliciter. Une grande fresque à son effigie à même été réalisé pour immortaliser ce moment exceptionnel.

La boxe comme défouloir

Quand elle n’est pas sur sa planche, Julia Pereira de Sousa Mabileau pratique de nombreux autres sports. Si elle fait du skateboard, du VTT ou encore du wakeboard, l’activité qu’elle apprécie le plus est sa séance de boxe. Un vrai défouloir pour la vice-championne olympique, qui lui permet également de gagner en détermination.

« Quand je fais de la boxe, je suis dans ma bulle et concentrer pour frapper. Ça me motive et ça me défoule », expliquait-elle à Nathalie Pechalat dans la série documentaire « En duo ».

Un mordant dont la jeune femme aura besoin lors de ses deuxièmes Jeux Olympique à Beijing 2022, si elle veut remonter sur le podium olympique et rêver à une médaille du plus beau métal.

Un genou capricieux avant les Jeux

Cette saison 2021/22, Julia Pereira de Sousa Mabileau n’aura fait en tout et pour tout, que trois étapes de Coupe du monde de boardercross avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022. Victime d'une lésion partielle du ligament croisé antérieur du genou droit début octobre, lors d’une séance d’entraînement, la snowboardeuse a évité l’opération, mais le repos était tout de même de mise.

« C’est un moment difficile à accepter je ne vous le cache pas… J’attaquais cette saison avec de gros objectifs que ce soit aux Jeux Olympiques ou sur le circuit Coupe du Monde, je vais donc louper le début de cette année si importante », avait-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

Elle a donc manqué tout le début de la saison, ne prenant son premier départ qu’en janvier 2022, lors de deux Coupe du monde consécutives à Krasnoyark, en Russie, où elle a terminé 20e et 25e. Elle a également participé à l’étape de Cortina d’Ampezzo, en Italie, où elle s’est classée 19e. Des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espérances de l’athlète, mais qui lui ont tout de même permis de se remettre en jambe avant de s’envoler pour Pékin.

Médaillée de bronze par équipe aux Championnats du monde 2021

Si la saison 2021/22 n’a pas démarré comme elle l’aurait souhaité, la saison précédente s’est conclue en beauté. En binôme avec Léo Le Blé Jaques, lui aussi sélectionné pour Beijing 2022 en boardercross hommes, Julia Pereira de Sousa Mabileau a remporté la médaille de bronze par équipes des Championnats du monde 2021, à Idre Fjall, en Suède, derrière l’Australie avec Jarryd Hughes et Belle Brockhoff et les Italie avec Michela Moioli et Lorenzo Sommariva.

C’est la première médaille mondiale (en sénior) de la jeune championne. Bien que l’épreuve ne soit pas au programme des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Pereira de Sousa Mabileau continue d’accumuler de l’expérience dans les grandes rencontres internationales et d’y remporter des médailles. De bon augure à l’approche de sa journée de compétition olympique à Beijing 2022.