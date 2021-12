5 choses à savoir sur Benjamin Cavet

Benjamin Cavet, dit « Ben », est le représentant français du ski de bosses et va tenter de se qualifier pour ses troisièmes Jeux Olympiques à Beijing 2022 après Sotchi et PyeongChang. Le skieur de 27 ans mise sur son expérience et sa très bonne saison 2020/21 pour conquérir les montagnes Chinoises.

Il sera à l'Alpe d'Huez du 16 au 18 décembre pour la Coupe du monde de ski de bosses.

Mais connaissez-vous bien celui qui est le favori d'Edgar Gropiron pour mettre fin à l'hégémonie du champion olympique canadien Mikaël Kingsbury ?

Voici 5 choses à savoir sur le double vice-champion du monde de ski de bosses.

Il est l’un des plus vieux du circuit mondial

Et oui, en ski acrobatique lorsqu’un athlète a 27 ans, il fait déjà partie des doyens du circuit mondial. Un statut qui amuse Ben Cavet mais qu’il considère aussi comme une vraie force. « Cela fait un petit moment que je suis dans le circuit international et je prends toujours autant de plaisir », expliquait-il au micro de la Fédération Internationale de Ski. « Maintenant je connais toutes les pistes, cela me permet d’être plus détendu et je sais exactement ce que je dois faire. »

« Mes genoux tiennent le coup donc j’ai encore quelques belles années devant moi », s’amusait-il.

« Quand je regarde les listes de départ, je me rend compte que je suis l’un des plus vieux, mais il y a quand même pas mal de gars avec qui j’ai commencé qui sont toujours présents comme Mikael Kingsbury, Horishima Ikuma ou Matt Graham. »

De l’expérience, une bonne connaissance des terrains et une jeune génération qui vient le pousser à être toujours meilleur, Ben Cavet tire profit de toutes ces situations pour être au top chaque saison, comme en 2020 avec sa très belle troisième place au classement général de Coupe du monde.

Il aurait pu ne jamais concourir pour la France

Si vous entendez Benjamin Cavet parler un anglais impeccable lors de certaines interviews pour des médias étrangers, et bien c’est parce que le skieur est né en Angleterre, à Maidstone dans le Kent plus précisément. Son père était alors moniteur de ski en France et passait ses saisons hivernales dans les stations françaises, loin de sa famille. Puis un jour, alors que Ben avait 10 ans, la famille a décidé de déménager en France pour ne plus être séparée durant les longs mois d’hiver. Benjamin Cavet ne parlait alors pas un mot de français. Sa mère, Carole, confiait à RTL : « Il s’est rapidement adapté à la vie en France et surtout grâce au ski club de Chatel. Il s’est fait des amis et a appris à parler français en papotant avec eux sur les remontées mécaniques. »

En 2012, alors âgé de 18 ans, il a été naturalisé Français et ses parents s’amusent d’ailleurs à dire qu’il est désormais « plus français qu’anglais ».

Deux ans après sa naturalisation, Ben Cavet prenait part à ses tout premiers Jeux Olympiques pour la délégation française.

Déjà deux JO à son actif

Ce n’est un secret pour personne, l’objectif de Benjamin Cavet cette année est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022. Mais ce ne seront pas les premiers pour le skieur qui a déjà participé à deux éditions olympiques d’hiver.

Ses premiers pas sur la plus grande scène du sport internationale furent en 2014, aux JO de Sotchi. Le jeune skieur, qui venait de remporter le titre de champion du monde junior cette même année, s’est classé 8e en Russie.

« J’ai fais les sauts les plus durs et ça s’est bien passé. D’habitude, j’ai un problème de mental. Je doute en compétition alors que je suis bon à l’entraînement. Je suis resté dans ma bulle », avait-il avoué après les Jeux à la FFS.

Quatre ans plus tard, il s’est de nouveau qualifié pour les Jeux Olympiques à PyeongChang. Cette année-là, il a terminé à la 25e place. Un gros coup dur pour le skieur qui n’a pas réussi à se qualifier pour la finale olympique. « Je me suis servi de Sotchi pour me révéler sur la scène mondiale, je vais désormais me servir de PyeongChang pour revenir encore meilleur après. La faute est technique, mais c’est surtout au niveau mental. Je n’étais pas dedans et c’est vraiment dur… », confiait-il à SkiChrono.

Cette année, Benjamin Cavet a bien l’intention de rectifier le tir à Beijing avec un état d’esprit plus serein et une expérience plus solide des grands événements internationaux.

Double vice-champion du monde de bosses

« Si seulement les Jeux avaient été en 2017… », avait-il déclaré à SkiChrono après les Jeux de PyeongChang 2018. Car en effet, si le Savoyard est passé à côté des JO, il avait fait une saison incroyable l’année précédente. En 2017, il est monté à cinq reprises sur le podium de Coupe du monde et s’est adjugé le titre de vice-champion du monde de bosses à Sierra Nevada en Espagne, son premier podium en Championnats du monde séniors.

Une belle performance qu’il a réitérée cette année en prenant une nouvelle fois l’argent aux Championnats du monde à Almaty au Kazakhstan, derrière le grand favori, le Canadien Mikael Kingsbury.

Avec déjà un podium en 2021/22, le 11 décembre à Idre Fjall en Suède, et cinq podiums en 2020/21, dont une médaille d’or, toujours sur la même piste scandinave, le Français est en grande forme à l’approche des Jeux de Beijing.

Inséparable de Perrine Laffont

« On est en train d'écrire l'histoire de notre sport, je suis fier. Personne ne nous l'enlèvera, les voir tous les deux sur le podium, c'est magique », expliquait, plein d’émotions, Ludovic Didier l’entraineur de l’équipe de France de bosse après les Mondiaux de Almaty 2021.

Car si Ben Cavet a remporté l’argent, son amie et coéquipière d’entrainement, Perrine Laffont est elle aussi montée sur le podium en remportant l’or en bosses.

Depuis de nombreuses années, « Pépétte » et Ben Cavet sont tout simplement inséparables. À l’entraînement comme en compétition, il est rare de ne pas les voir tous les deux ensembles.

« Ben et Perrine sont indécollables, ils ont vraiment des destins parallèles », a déclaré Ludovic Didier à l’Équipe.

À eux deux, ils représentent les meilleurs espoirs de médailles olympiques françaises aux Jeux de Pékin.

À LIRE AUSSI - Perrine Laffont : « Je veux vivre ces Jeux à la cool »