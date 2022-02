5 choses à savoir sur Mikaël Kingsbury, médaillé d'argent à Beijing 2022

Il n'y a quasiment aucun défaut dans le CV de Mikaël Kingsbury.

Dans l'incroyable palmarès du Canadien, on retrouve notamment : neuf globes de cristal, le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde de ski de bosses et le statut de premier homme à avoir réalisé le doublé : bosses - bosses parallèles aux Championnats du monde.

Si on y ajoute sa toute nouvelle médaille d'argent remportée à Beijing 2022, un titre olympique à PyeongChang 2018 et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014, il n'est pas exagéré de dire que Mikaël Kingsbury est le meilleur skieur de bosses de l'histoire. C'est d'ailleurs l'avis d'Edgar Grospiron, le premier champion olympique de ski de bosses de l'histoire à Albertville, qui le qualifiait de « référence en ski de bosses, toutes époques confondues »?

Pourtant, le Canadien a été victime d'une grave blessure en décembre 2020. En chutant à l'entraînement, il s'est fracturé deux vertèbres et aurait pu voir son monde s'écrouler. Mais il en fallait plus pour le voir renoncer.

Grâce à son état d'esprit conquérant, le Québécois était de retour sur les skis quelques mois plus tard. Il est vite revenu à son meilleur niveau en réalisant le doublé bosses - bosses parallèles aux Championnats du monde 2021 et aujourd'hui, il vient de décrocher une nouvelle médaille olympique à Pékin.

Si son palmarès impressionne bien au-delà des frontières du ski acrobatique, à quel point connaissez-vous la carrière du skieur de 29 ans ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Canadien, premier bosseur à remporter trois médailles olympiques consécutives chez les hommes.

LIRE AUSSI : Le compte-rendu de la finale de ski de bosses à Beijing 2022

Après s'être fracturé deux vertèbres, Mikaël Kingsbury est de retour au top Photo de 2018 Getty Images

1 - La révélation de Mikaël Kingsbury

Après avoir regardé les Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City 2002, le jeune Mikaël Kingsbury, neuf ans, a accroché une image des anneaux olympiques à la porte de sa chambre. Sur la même feuille, il avait écrit : « Je vais gagner les Jeux Olympiques ».

Le Québécois a regardé cette image tous les soirs en allant se coucher et il n'a jamais dévié de son objectif. 16 ans plus tard, à PyeongChang 2018, Kingsbury est monté sur la plus haute marche du podium avec la médaille d'or autour de son cou.

Pour célébrer ce moment, son frère Maxime a apporté une correction au signe accroché à la porte du skieur de bosses. Il y a écrit « Tu as gagné ».

Comme vous pouvez le voir, la mère de Mikaël Kingsbury a tweeté une photo en guise de preuve.

2 - Ses conseils pour surpasser l'anxiété

La vie d'athlète professionnel peut être stressante. Et c'est encore plus vrai quand vous êtes attendu à chacune de vos courses.

Il y a aussi les multiples voyages, le décalage horaire, les baisses de forme et l'absences des proches à gérer.

Sur les bosses, le skieur de 29 ans peut avoir l'air d'être la personne la plus relaxée, mais il doit gérer le stress comme n'importe quel autre athlète. Pour être sûr que cela n'affecte pas ses performances, il a pris l'habitude d'utiliser quelques astuces.

« J'ai une très bonne routine que j'essaye de suivre, comme écouter de la musique. Je fais les choses qui me mettent de bonne humeur » a-t-il avoué à Olympics.com

« Si je sens que j'ai un peu trop de stress, je tente de mentir à mon corps en souriant. J'ai aussi un petit truc, c'est bomber le torse, ça vous permet d'avoir la sensation de contrôler ce que vous faites. Vous pouvez voir que la plupart des gens, quand ils sont stressés, ils se recroquevillent sur eux mêmes. »

3 - Des douleurs surprenantes

Dans le ski de bosses, les risques de blessure semblent sans fin.

En voyant les skieurs se contorsionner, tourner et absorber les chocs, les spectateurs peuvent craindre pour les genoux des athlètes. Mais pour Mikaël Kingsbury, ce n'est pas là où il ressent la majorité des douleurs.

« Pour les genoux, ce n'est pas aussi contraignant que ça en a l'air », a-t-il expliqué à Olympics.com.

« Je pense que le dos prend plus d'impact, particulièrement sur les bosses et à l'atterrissage, même si vous ne chutez pas. Il y a aussi les orteils. Mes bottes sont très serrées et à chaque fois que je passe un saut, mes orteils butent contre le bout de mes bottes et m'offrent des ampoules à la fin de chaque manche. Je pense que c'est ça le plus douloureux. »

« Ça peut être assez vilain. Habituellement, après chaque manche, j'enlève la pression en éclatant les cloques qui apparaissent avec une aiguille pour laisser le sang sortir. Ce n'est pas drôle ! »

4 - Faîtes attention aux nouvelles figures de Mikaël Kingsbury

Le secret de la réussite de Mikaël Kingsbury réside certainement dans sa capacité à toujours évoluer.

Certains parlent d'un esprit de développement, d'autres disent qu'il repousse les limites de son sport. Qu'importe, le roi du ski acrobatique ne veut pas simplement gagner, il veut le faire d'une manière inédite.

« Il y a un cork 1080 truck driver mute que je travaille », a-t-il avoué. « Peu de skieurs ont réussi à faire cette figure en ski de bosses alors ça serait vraiment cool d'y arriver. »

« Cet été, je me suis beaucoup entraîné sur le tremplin aquatique et en Suisse, j'ai réussi à le passer sur la neige. »

« Il y a aussi un double que je peux faire mais la FIS ne l'autorise pas pour le moment. Mais j'ai travaillé sur un double cork ten. De la même manière que Johnny Moseley a amené le cork 720, je pense qu'il y a un moyen pour moi de réussir cette figure. »

5 - En-dehors de la neige

Certains athlètes sont tellement impliqués qu'ils passent chaque seconde à perfectionner leur art.

Si le travail et l'investissement sont deux des clés des succès de Mikaël Kingsbury, il reste décontracté et a beaucoup d'intérêts en dehors de son sport.

En bon Canadien, il lui arrive d'occuper son temps libre en faisant du hockey sur glace et parfois du skateboard pendant l'été.

Mais le Québécois a aussi un esprit sain dans un corps sain. Par correspondance, il a poursuivi ses études en sciences humaines.

À LIRE AUSSI : Cinq choses à savoir sur le ski acrobatique aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022