Zainab Hussaini: la exrefugiada que bate récords y ayuda a los demás con el skateboarding

Nacida como refugiada en la República Islámica de Irán, Zainab Hussaini sabe lo que se siente ante la falta de oportunidades.

Pero no dejó que sus circunstancias se interpusieran en su camino para participar y disfrutar del deporte. Gracias a su determinación y perseverancia, llegó a disfrutar de una notable carrera como corredora.

A través de sus luchas, se apasionó por ayudar a otras mujeres y refugiados a disfrutar del deporte, lo que finalmente la llevó a convertirse en la Directora Nacional de Afganistán para Skateistan.

Esta organización sin fines de lucro ayuda, a través del skateboarding, a los niños y la educación en comunidades desfavorecidas de todo el mundo. El papel de Hussaini es ayudar a la próxima generación de Afganistán a permanecer en la escuela, ya que la popularidad de este deporte sigue creciendo.

Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, nos fijamos en cómo trabaja ahora para aumentar las oportunidades de las personas desfavorecidas para que también disfruten de una vida más positiva a través del deporte.

Skateistan ofrece oportunidades para que niños desfavorecidos de todo el mundo puedan patinar y aprender.

A pesar de haber nacido como refugiada en la República Islámica de Irán, Hussaini pudo encontrar consuelo en el deporte como miembro del equipo de baloncesto de su escuela.

Pero se vio obligada a abandonar cuando era adolescente porque el equipo no tenía los documentos legales necesarios para estar inscrito en un club deportivo.

Finalmente regresó a su país natal, Afganistán, pero la situación no mejoró. Su familia no tenía agua ni electricidad y, tras iniciarse en el taekwondo, se vio obligada a dejarlo de nuevo después de que la policía cerrara el club por impartir clases para chicas.

"La policía dijo que no es apropiado que las chicas participen en deportes y que practiquen en el mismo club que los hombres o que utilicen el mismo equipo", dijo Hussaini a Olympics.com en marzo de 2021.

Pero a Hussaini no se le iba a negar la oportunidad de disfrutar de una salida deportiva para ella. Se apuntó al equipo de baloncesto de su escuela secundaria, que ofrecía más oportunidades a las mujeres.

"Aunque no teníamos suficiente equipo y ni siquiera un terreno de cemento para jugar, practicábamos mucho y entonces podíamos participar en competiciones provisionales. Me interesaba probar muchos deportes diferentes para encontrar mi talento, y ahora, ¡soy corredora de maratón!", continuó.

En 2015, la joven atleta se convirtió en la primera mujer afgana en correr el Maratón de Afganistán y, posteriormente, en la primera afgana en completar un ultramaratón. Lo consiguió a pesar de que no era seguro para ella entrenar en las calles de Mazar-e-Sharif.

Ayudar a los demás fue siempre tan importante para Hussaini como disfrutar del deporte.

Empezó a trabajar con 'Women for Women International' en Afganistán, pero una vez terminado ese contrato, no sabía qué hacer después. Fue entonces cuando Skateistan entró en su vida.

"Estaba buscando en páginas web de empleo y vi que Skateistan necesitaba un coordinador deportivo. Apliqué y, gracias a mi experiencia deportiva, tuve éxito". Al cabo de dos o tres años, una organización llamada 'Free to Run' pidió a Skateistan que presentara a algunas candidatas para participar en una competición de ultramaratón.

"Este fue el comienzo de un nuevo viaje. Nos entrenamos y nos enfrentamos a muchas dificultades para encontrar un espacio donde correr; no teníamos seguridad y no podíamos correr por las calles como los atletas de otros países. Teníamos que correr por los jardines de nuestras casas. Intentamos volver a las calles para entrenar, pero era demasiado peligroso. Nos dimos cuenta de que Afganistán aún no está preparado para aceptar que las mujeres practiquen deporte en público, así que nuestras casas eran el lugar más seguro para nosotras".

"Finalmente, pudimos terminar la carrera de ultramaratón junto con otras participantes de muchos países diferentes, y Afganistán pasó a la lista de países que completaron un ultramaratón".

En 2020, Skateistan decidió abrir una nueva escuela en la ciudad natal de Hussaini, Bamyan, en el centro de Afganistán, una ciudad que sufrió graves bajas durante el cambio de régimen. Más de 300 niños participaron en el acto de inauguración.

Más tarde, ese mismo año, la inspiradora labor de Skateistan fue reconocida con el galardón 'World Winner' en los Premios Mujer y Deporte del COI.

"Nuestro objetivo es empoderar a la población local y crear futuros líderes", dijo a Skateism.

"En cada clase de 'Skate and Create', los estudiantes tienen la oportunidad de nominarse a sí mismos para ser un líder de seguridad o un miembro del consejo estudiantil".

Los estudiantes elegidos tienen entonces la oportunidad de unirse al programa de Liderazgo Juvenil y, tras seis meses de formación, pueden transmitir sus conocimientos como profesores de skate o como educadores en clases.

A través del deporte y la educación, Hussaini está ayudando a mejorar la vida de muchos jóvenes.

Pero quiere seguir superando esos límites, y tiene un objetivo inspirador en mente.

"Quiero que algún día no haya niños sin escolarizar en Afganistán", declaró a Olympics.com.

"Hay niños desplazados internamente que se han visto obligados a huir de sus provincias y no pueden ir a la escuela porque superan la edad requerida para entrar en el primer grado o no tienen los documentos para ser inscritos en las escuelas públicas. Aquí es donde entra el apoyo y la contribución de Skateistan; los alumnos pueden venir aquí y aprender durante un año, y luego les facilitamos los trámites legales para que vuelvan a entrar en la escuela".

"El skateboarding es un premio para todos nuestros alumnos. Les damos clases... y luego les pedimos que participen en una hora de skateboarding después de cada sesión. Este se ha convertido en el mayor deporte para las niñas en Afganistán y todo se debe a la oportunidad que los niños, especialmente las niñas, tienen con Skateistan al practicar en un espacio seguro".