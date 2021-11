Yuzuru Hanyu sufre una rotura de ligamentos en el tobillo y no estará en el NHK Trophy

El dos veces campeón olímpico Yuzuru Hanyu se perderá el NHK Trophy en Tokio de la próxima semana tras sufrir una lesión en los ligamentos de su tobillo derecho. El deportista japonés, que ganó el oro en patinaje artístico en Sochi 2014 y PyeongChang 2018, ha sufrido una caída en el hielo que le ha obligado a retirarse de esta competición, que se disputará en suelo propio del 12 al 14 de noviembre.

En el comunicado publicado en la página web de NHK, Hanyu ha expresado: "He estado trabajando duro por el NHK Trophy, pero he sufrido una caída y me he lesionado. Estoy muy decepcionado". También ha añadido que desde ya está intentando "volver al hielo lo antes posible para controlar el dolor y rehabilitar en el hielo".

Hanyu, que también ha sido dos veces campeón del mundo, tiene varios récords bajo su nombre, como convertirse en el primer patinador en la historia en conseguir más de 100 puntos en un programa corto en los Juegos, después de recibir 101.45 puntos en 2014.

A comienzos de esta semana, Hanyu había revelado en una entrevista con NHK que buscaría realizar el cuádruple Axel, el salto más complicado en patinaje artístico, en este NHK Trophy 2021.

"Mi mayor esperanza es realizar un Axel cuádruple correctamente en el NHK Trophy. Espero hacer una actuación que emocione a la audiencia y que me obligue a superar mis límites en las técnicas", dijo.

Con esta lesión, la leyenda japonesa del patinaje artístico tendrá que esperar para poder volver al hielo cuando quedan menos de 100 días para que den comienzo los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el 4 de febrero de 2022.