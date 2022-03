Víctor González: el objetivo del snowboarder español antes de despedirse en Beijing 2022

El snowboard ya formaba parte de su vida, pero la cambió por completo. Para bien y para mal. "El deporte me metió en la cama de un hospital y también me sacó de ella", expresaba el español Víctor González en una entrevista para Marca antes de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022, donde es el abanderado de España en la Ceremonia de Apertura.

En 2015, el ahora atleta paralímpico sufrió un accidente practicando snowboard. Se fracturó las vértebras C5 y C6, y en un primer momento le dijeron que podría sufrir tetraplejia.

"En aquel momento llegué a pensar en la eutanasia pero no porque no pudiera hacer deporte sino porque me veía como una carga para mi familia. Mi madre ya había pasado por cuidar a mi abuela, por un cáncer degenerativo de mi padre, por la muerte de mi hermano y no quería fastidiarle los últimos años de vida. Y pensando en qué persona me podría ayudar a hacerlo y viendo el amor de todas las personas que serían incapaces de hacerlo, me decidí a intentarlo por ellos", reconoció para la entrevista con Marca.

Y entonces el deporte volvió a entrar en su cabeza. Y de él tomó el impulso y las motivaciones necesarias para salir de su situación.

"Desde la cama del hospital, prometí a mi madre que le llevaría a los Juegos Paralímpicos para que me viera practicar snowboard de nuevo. Eso me hizo trabajar muy, muy duro. El día que conseguí abrazar a mi madre y a mi hermana en la República de Corea, fue el mejor día de mi segunda vida", dijo en una entrevista para RTVE en 2018.

Como si no hubiera opción para rendirse, González, que en Beijing 2022 será el snowboarder de más edad (51 años), debutó en el escenario paralímpico en PyeongChang 2018. Hace cuatro años, González finalizó 12º en banked eslalon y 13º en cross, las dos disciplinas en las que volverá a participar en Beijing 2022.

Unos puestos que podrían llegar incluso a ser mejorados en los próximos días, especialmente después de conseguir en el Campeonato del Mundo de 2021 una octava posición en cross.

Sin embargo, los resultados no son lo más importante para Víctor González, según explicó en una entrevista para el Diario As: "El mayor objetivo de un atleta paralímpico no son las victorias o ser el más rápido. Lo realmente importante es el mensaje que proyectas con tus actos, con los que mostrar que los seres humanos son maravillosos y que todos podemos lograr cualquier cosa más allá de los límites que nos ponemos".

Y ahora en Beijing 2022, en sus últimos Juegos Paralímpicos de Invierno, Víctor González intentará de nuevo demostrar que sus límites... todavía no los ha encontrado.

Información básica

Disciplinas: cross y banked eslalon.

Clasificación: SB-LL1

Participaciones en Juegos Paralímpicos: Una, en PyeongChang 2018. En Beijing 2022 vivirá su segunda experiencia paralímpica.

Cuándo compite en Beijing 2022