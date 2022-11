Unai Simón antes de debutar en Catar 2022: "Nunca esperé jugar un Mundial"

¿Ganar una plata o perder una final?

España arrancará el Mundial de Catar 2022 el miércoles, 23 de noviembre, ante Costa Rica. 'La Roja' llega a esta Copa del Mundo tras caer el pasado verano en las semifinal de la EURO ante Italia, y de que su selección sub23 ganara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras caer en la prórroga de la final ante Brasil.

Siete jugadores españoles cuentan con la medalla de Tokio 2020 y actualmente se encuentran en Catar para disputar el Mundial: el guardameta Unai Simón; los defensas Eric García y Pau Torres; los centrocampistas Carlos Soler y Pedri; y los delanteros Marco Asensio y Dani Olmo.

Todos ellos están confiados en poder revertir la plata de Tokio y hacerla oro en Catar 2022, pero Simón matiza que, más que perder la final, su sensación es la de haber ganado una medalla de plata.

"Nosotros vamos a los Juegos después de una Eurocopa: sacrificamos un año en el que no tenemos vacaciones y encima tenemos que ir a conseguir ser medallistas olímpicos. Eso no significa que una vez que llegásemos a la final no peleásemos por el oro, porque lo tuvimos ahí. Pero cuando estás en esa situación, sabes lo complicado que es haberte podido clasificar para los Juegos y lo complicado que es, una vez que estás ahí, poder conseguir una medalla olímpica", explica Simón en la serie de Olympic Channel.

"Es una oportunidad única en tu vida. Poder disputar por una medalla de oro claro que es precioso, pero irte a casa con la plata pone en valor todo el trabajo que hay detrás. Y no es que hayas perdido la de oro, es que has ganado la de plata, por lo que significa todo lo que hay detrás".