Un mes para Beijing 2022: ¿qué significan los Juegos para los olímpicos?

Con los ansiados Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 a la vuelta de la esquina, es momento de reflexionar sobre qué significan para los atletas de todo el mundo. Olympics.com ha preguntado a deportistas de diferentes disciplinas por qué los Juegos ocupan un lugar tan especial en sus corazones.

Mikaela Shiffrin se convirtió en la campeona olímpica en eslalon más joven al conseguir el oro en Sochi 2014 con solo 18 años. En PyeongChang 2018 añadió otras dos medallas olímpicas a su palmarés.

La esquiadora alpina estadounidense sabe la importancia que tiene ganar y reflexiona sobre las malas experiencias que a veces se tienen en los Juegos. Pero ella los ve como una oportunidad de unir al mundo a través del deporte.

“Los Juegos Olímpicos no están para eso, aunque es una competición en la que hablamos de las medallas. Hay otra cara totalmente diferente y mucho más importante, que es la unidad y el poder de unir al mundo, sentir esa unión a través del deporte y lo poderoso que puede ser”

- Mikaela Shiffrin to Olympics.com

Los atletas no compiten para sí mismos, sino también con la esperanza de inspirar a la siguiente generación de sus países. CHA Jun-Hwan es el segundo patinador artístico de la República de Corea, junto con KIM Yuna, en conseguir subirse al podio en un Grand Prix. Cha, que es entrenado por Brian Oser, buscará añadir otra medalla para su país en Beijing 2022, después de conseguir el bronce en el NHK Trophy de las Grand Prix Series 2021.

“Cuando competí en los Juegos Olímpicos de Invierno [en 2018] me di cuenta de lo valiosa que es la experiencia olímpica. Realmente deseo que más patinadores coreanos puedan vivir esa experiencia como yo hice, así que he dado lo mejor de mí para asegurar más plazas en individual masculino”

- CHA Jun-Hwan a un periódico coreano después de obtener dos plazas para su NOC por primera vez en individual masculino después de finalizar décimo en el Mundial de 2021.

Los olímpicos tienen ambiciones diferentes y también diversos modos de contar sus metas. Algunos se las quedan para sí mismos, mientras que otros las anuncian al mundo. Lucas Braathen es de los que las hizo públicas, diciendo sin reparo que busca el podio.

El noruego, de 21 años, ganó su primera carrera en la Copa del Mundo en la apertura de la temporada pasada, en Soelden, pero sufrió una grave lesión de rodilla durante la temporada. Tras superar todos los escollos del camino, se ha recuperado completamente de la lesión y ya tiene su mirada puesta en una medalla olímpica.

"No esquías en los Juegos para hacer un top 15 o top 10 o top cinco. Ya sabes, es top tres o nada. Así que eso es lo que busco"

-Lucas Braathen para Olympics.com

Para el tres veces campeón olímpico, Shaun White, Beijing 2022 podrían ser sus quintos Juegos Olímpicos. La leyenda estadounidense del halfpipe consideró cambiarse al skateboarding de cara a Tokio 2020, pero decidió seguir con los deportes de invierno. Si consigue su clasificación, el atleta, de 35 años, será el competidor más mayor en representar a Estados Unidos en la disciplina de halfpipe en los Juegos.

"Es muy emocionante. No me puedo creer que esté haciendo esto ahora. ¿Serán mis últimos Juegos? Siempre digo que puede ser, porque así es como lo siento, pero cuando el pasa el tiempo, me siento bien, motivado y emocionado y luego... ¡boom, estoy en los siguientes Juegos!"