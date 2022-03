¿Podrá Tom Pidcock participar en el Tour de Francia este año?

Tom Pidcock ha vivido un año increíble.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en 2021, ganó la medalla de oro en el evento de ciclismo de montaña después de haber realizado su primera carrera en la Copa del Mundo de MTB en mayo del mismo año.

"Podría haber hecho la prueba de carretera, pero tenía más opciones de medalla en mountain bike, es tan simple como esto. Es por ello que ahora hago esto", dijo después de la carrera olímpica, para la que fue seleccionado en el último minuto después de la que UCI otorgara una plaza para el equipo de Gran Bretaña.

Para complicar sus preparaciones un poco más, Pidcock sufrió una fractura de clavícula poco antes de los Juegos, pero nada detuvo al joven ciclista de subir a lo más alto del podio en sus primeros Juegos Olímpicos.

Pidcock coronó su victoria en Tokio 2020 con otro triunfo notable, esta vez en el Campeonato del Mundo de ciclo-cross, donde consiguió un margen de 30 segundos sobre sus rivales en camino para la victoria, cruzando la línea de meta haciendo una pose de Superman. Así se alzó como uno de los ciclistas más completos del circuito.

Sin embargo, el siguiente paso en el camino puede ser el desafío más grande hasta el momento, ya que las conversaciones con su propio equipo giran en torno a las carreteras y el Tour de Francia de este año.

A la carretera

En una entrevista reciente con VeloNews, Rod Ellingworth, subdirector del Ineos Grenadiers (equipo de Pidcock), puso firmemente sobre la mesa la idea de Pidcock corriera el Tour de Francia.

"Creo que está preparado para hacer el Tour", dijo Ellingworth. "No veo por qué no. Sería muy emocionante verle en el Tour. El pelotón detrás de los líderes lo compone una larga lista, y es simplemente apuntar a estos ciclistas en el momento clave. Las cosas siempre cambian. Creo que él está abierto a la idea. Es un camino largo y él está realmente concentrado".

"Estoy seguro de que tiene el Tour de Francia en su mira, para correrlo mejor antes que después. Así que, ¿por qué no? Por ahora, el foco lo tenemos puesto en las clásicas y, después de esto, habrá una pequeña pausa y pensaremos qué hacer".

Aunque no haya nada todavía asegurado, las palabras de Ellingworth dejaron la intriga de ver al campeón olímpico asumir el desafío tan pronto como este año, menos de 12 meses después de su debut en una grande, en 2021 en la Vuelta a España.

En España, Pidcock llegó a meta en una respetable 67ª posición, después de haber hecho la transición a la carretera solo unas semanas después de su victoria olímpica. Aunque la adaptación haya parecido plácida desde el exterior, su reacción después de la contrarreloj inicial demostró lo contrario.

"Ha sido horrible. Básicamente he tenido tres semanas de vacaciones. Llegué, me preparé, y entré con ganas de hacer mi mejor carrera, pero simplemente no tenía nada. En la subida sabía que no podía aguantar nada y luego, en llano, no podía profundizar", dijo entonces el ciclista.

Sin embargo, con una temporada al completo por delante, ¿podrá el nacido en Yorkshire sorprender de nuevo al mundo con una gran actuación en la carrera ciclista más famosa del mundo?

Las preparaciones

Los últimos eventos le han quitado algo de fuerza al progreso de la temporada en carretera de Pidcock, ya que dos momentos de indisposición le sacaron de la pelea en sus últimas carreras este mes, en Strade Bianche y la Milán-San Remo.

En las dos ocasiones, problemas estomacales le obligaron a no completar las carreras. Su equipo se ha tomado en serio el problema y ha puesto en espera su calendario de competición.

"Vamos a investigar esto. Le hemos hecho un análisis de sangre a Tom y esperamos que, basándonos en los resultados, podamos determinar la causa", dijo su entrenador, Kurt Bogaerts, para HLN.

"Su siguiente objetivo debería de ser Dwars door Vlaanderen, pero ahora no está claro. No vamos a realizar un calendario de competición hasta que este problema esté resuelto".

Con poco más de tres meses hasta el comienzo del Tour de Francia, que tendrá lugar del 1 al 24 de julio de 2022, todavía hay tiempo para que Pidcock consiga llegar a tiempo para hacer su debut en la carrera más esperada del año.

Pero aunque el talento británico no consiga llegar para 2022, luchar por el maillot amarillo en el futuro sigue siendo una parte muy importante de su plan a largo plazo.

"No estoy en el juego de ser el ganador más joven del Tour de Francia. Ni en el más joven en conseguir esto o lo otro", explicó en una entrevista para Red Bull. "Para mí, esto es irrelevante. Importa lo que has conseguido al final de tu carrera".