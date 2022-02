Marie-Philip Poulin: todo lo que necesitas saber sobre la capitana de Canadá de hockey sobre hielo

Icono, ídolo, inspiración... Marie-Philip Poulin es todas esas cosas y más. Es difícil resumir en una sola palabra todo lo que esta jugadora representa para el hockey sobre hielo y la selección femenina de Canadá.

La doble campeona olímpica y del mundo marcó goles decisivos en las finales de Vancouver 2010 y Sochi 2014 y ha sido nombrada MVP de la liga de hockey sobre hielo de Canadá en tres ocasiones y fue abanderada de su país en la Ceremonia de Apertura de Beijing 2022.

Poulin es una de las jugadoras más importantes de la historia de este deporte, y muchas miradas se centran en ella antes de una nueva final olímpica entre Canadá y Estados Unidos.

El duelo entre Canadá y Estados Unidos es una de las grandes rivalidades de la historia olímpica y en los últimos años, Poulin ha sido quien ha marcado la diferencia cuando ha hecho falta.

A continuación te contamos lo que necesitas saber de Marie-Philip Poulin, capitana y estrella de la selección femenina de Canadá en hockey sobre hielo.

1. Marie-Philip Poulin: inspirada por su hermano mayor

Poulin descubrió su pasión por el hockey sobre hielo intentando imitar a su hermano mayor Pier-Alexandre.

Cuando era pequeña, Marie-Philip iba a todos los partidos de su hermano mayor, y acabó enamorándose de este deporte. Su hermano incluso le animaba a que se uniera con ellos. "Recuerdo que a veces me invitaba a jugar con sus amigos y todo el mundo decía, '¿pero quién ha traído aquí a una niña?'", recuerda para Hockey Canada. "Y mi hermano decía, 'vosotros esperad'. Y después del partido todo el mundo quería estar en mi equipo".

La relación entre los dos hermanos no ha cambiado mucho desde entonces. "Tenemos una relación muy especial", explicaba en el podcast Top of HER Game, de Sportsnet. "Conectamos mucho a través del hockey. Cuando tengo un mal partido o paso por malos momentos, siempre puedo coger el teléfono y llamarlo para hablar".

"No es que yo vaya a hablar mucho, pero sé que él habrá visto el partido y sabrá decirme las cosas que necesito mejorar. Así es como crecí. Fue él quien me enseñó a ser la persona que soy hoy".

Pier-Alexandre Poulin, que jugó 116 partidos de la Liga Júnior de Hockey Sobre Hielo de Quebec con los Fog Devils de Saint-Jean y los Saguenéens de Chicoutimi, inspiró a una de las mejores jugadoras de la historia.

2. Marcada por una victoria inolvidable en Salt Lake City

Pero su hermano mayor no fue la única inspiración de Marie-Philip Poulin, porque desde el momento en vio a la selección femenina de Canadá ganar el oro contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake City 2002, quedó enganchada.

La forma en que Canadá remontó aquel partido para ganar por 3-2 dejó una profunda huella en Poulin, que por entonces tenía 10 años y veía el partido con su madre. Ella se acuerda de Kim St-Pierre, también natural de Quebec, y su parada milagrosa, pero también de Hayley Wickenheiser y Jayna Hefford, futuras miembros del Salón de la Fama, que hicieron un partido maravilloso.

Y también se acuerda de ver a las canadienses llorar al final del partido, y preguntarle a su madre, "¿mamá, por qué lloran?". Y de cómo su madre le respondió, "un día lo entenderás". Y tenía razón.

3. Siguiendo los pasos de las leyendas canadienses

Seis años después de haber visto a sus predecesoras ganar el oro en Estados Unidos, Poulin ya vestía los colores de Canadá. Desde su debut con la selección sub 18, no tardó mucho en empezar a batir récords.

Poulin fue la máxima anotadora de Canadá en el Mundial femenino sub 18 de Calgary 2008 y acabaría como la máxima anotadora de la historia del equipo con 31 puntos en 17 partidos.

En 2009, Poulin ganó la medalla de plata en el Mundial absoluto y en 2010, se convirtió en campeona olímpica. Tenía solo 18 años.

En 2015, estrellas como Wickenheiser, Hefford o Jennifer Botterill colgaron los patines. Fue el momento en que Caroline Ouellette decidió pasar la capitanía a Poulin y a la nueva generación de jugadoras.

"Fue muy especial, sobre todo viniendo de grandes nombres del deporte como esos", recordaba Poulin. "Nunca debes dar nada por garantizado. Aún me acuerdo de cómo me hicieron sentir en el vestuario".

4. Marie-Philip Poulin y Sidney Crosby: respeto mutuo

Hablando de grandes nombres del hockey sobre hielo, Poulin y Crosby inscribieron sus nombres en la historia olímpica en Vancouver 2010. En los que eran sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, Poulin marcó dos goles en la final, mientras que Sidney Crosby marcó el gol de oro contra Estados Unidos..

Los dos volvieron a subir de nuevo a lo más alto del podio en Sochi 2014, y el respeto mutuo es evidente. Es frecuente ver a Crosby acudir a los partidos de sus compañeras de la selección femenina.

"Los dos somos apasionados del hockey sobre hielo", explicó Poulin a nhl.com. Crosby admira a su compañera: "Ha hecho un gran trabajo a pesar de la presión que ha tenido que soportar desde muy joven. Recuerdo esos goles en las citas importantes".

Poulin and Catherine Ward celebrate gold at Sochi 2014. (Photo by Bruce Bennett/Getty Images) Foto por 2014 Getty Images

5. Sus cuartos Juegos Olímpicos de Invierno

La capitana de la selección femenina de hockey sobre hielo de Canadá marcó también la final de PyeongChang 2018. Fue la primera mujer en anotar un tanto en tres finales olímpicas consecutivas, aunque en esta ocasión terminó en plata.

Por su parte, Crosby no pudo jugar porque los jugadores de la NHL no compitieron en la República de Corea hace cuatro años, tal y como le ha pasado en Beijing 2022.

Estos son los cuartos Juegos Olímpicos de Invierno para Poulin, que busca una tercera medalla de oro. En el Mundial de 2021, demostró que aún podía ser decisiva para Canadá marcando de nuevo el gol de la victoria en la prórroga de la final.

6. Poulin y su adorable cachorro

Aquí está Arlo, el mejor amigo de cuatro patas de Poulin. Lo adoptó durante la pandemia.

7. Recoger manzanas en familia

Uno de los pasatiempos favoritos de Poulin es recolectar manzanas. ¡Y en familia!