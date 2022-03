Thomas Walsh, Mikaela Shiffrin y la amistad verdadera

El esquí alpino forma parte de la vida del atleta paralímpico Thomas Walsh. Hace 12 años el precioso tiempo que disfrutaba practicando su deporte fue puesto en jaque.

"Me estaba sometiendo a quimioterapia, radioterapia y a operaciones. En medio de todo ello me dijeron que nunca iba a volver a esquiar", dijo a Olympics.com.

Ahora es dos veces medallista en el Mundial de Para Esquí Alpino y también posee un codiciado Globo de Cristal en eslalon, que ganó en 2019.

Recientemente logró un cuarto puesto en super combinada en la supercombinada en el Mundial de Para Deportes de Nieve, que se disputó entre el 12 y el 23 de enero en Lillehammer, Noruega.

Con estas credenciales se enfrenta a sus segundos Juegos Paralímpicos de Invierno en Beijing 2022, donde representará a Estados Unidos.

Después de todo lo que ha pasado, el estadounidense está agradecido por todas las oportunidades que el deporte le ha dado.

"Amo el deporte muchísimo y sé que nunca voy a dar por descontado que esquiaré un día más. Realmente me ha salvado la vida... Nací para dedicarme a ello y es lo que voy a continuar haciendo hasta que pueda".

Thomas Walsh durante la prueba de eslalon masculino en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang 2018. Foto por 2018 Getty Images

Walsh tenía 14 años cuando fue diagnosticado con una forma de cáncer llamada sarcoma de Ewing, que se desarrolla normalmente alrededor de los huesos. Durante este periodo, su amiga de la infancia, Mikaela Shiffrin, lo estuvo apoyando. La dos veces campeona olímpica prometió que iría con él al baile de promoción de su instituto cuando se recuperara.

"Es muy inspirador ver cómo ha estado luchando desde entonces", dijo Shiffrin a Olympics.com en 2018. "Fue casi un milagro que sobreviviera, pero también de alguna manera no lo fue porque, conociendo cómo es, este es el tipo de cosa que él puede lograr".

Thomas Walsh y Mikaela Shiffrin: un vínculo familiar

Cualquiera que viera a Walsh y Shiffrin bajando juntos por las montañas de Vail, Colorado, cuando tenían cinco o seis años, asistió a un gran espectáculo. Sus familias estaban muy involucradas en la escena del esquí en esta famosa estación de esquí y ambos progresaban para convertirse en grandes talentos adolescentes. Por eso fue aún más impactante cuando Shiffrin recibió la noticia de que la vida de Walsh estaba en peligro.

"Fue un mazazo, algo completamente inesperado y una sensación que nunca había tenido", dijo Mikaela a Team USA, la web oficial del equipo de Estados Unidos. "Era sencillamente incomprensible".

Su padre, Jeff Shiffrin, fue uno de los anestesistas.

"Él fue una pieza crucial en mi tratamiento y en mis posibilidades de sobrevivir", aseguró Walsh a Team USA. "Estuvo en la sala de operaciones durante la que fue probablemente mi operación más importante. Se cercioró de que saliera bien y de que obtuviera todos los cuidados que necesitaba".

El padre de Shiffrin falleció inesperadamente en febrero de 2020. Fue un trago muy amargo para Mikaela. Y Walsh estuvo ahí para darle apoyo, aún más teniendo en cuenta que por entonces vivían a 10 minutos de distancia.

El vínculo continúa a día de hoy. "Ambos estamos en un camino similar pero por rutas diferentes, en distintas zonas horarias y continentes. Pero, como yo amo el esquí, y soy consciente de cuánto lo ama ella también, siempre estamos conectados. Miramos nuestros resultados, nos apoyamos y nos mandamos mensajes positivos".

Thomas Walsh: su carrera paralímpica hasta el momento

La carrera paralímpica de Thomas Walsh incluye dos medallas en los Mundiales y el Globo de Cristal que ganó en eslalon en la Copa del Mundo de 2019.

Pero a pesar de los logros que acumula en su vitrina, el momento favorito de su carrera es una ocasión privada.

Durante su tratamiento, un día se puso unos esquíes y se fue a las pistas. No tenía un propósito concreto, sólo le apetecía hacer algo.

"Fue muy importante probarme a mí mismo que podía esquiar en aquellas circunstancias. No tenía ni idea de que iba a volver a las carreras. No sabía que me iba a unir al equipo nacional o a competir en los Juegos Paralímpicos, ganar un Globo de Cristal y medallas en el Mundial. Pero ese fue el primer paso".

Sus objetivos para Beijing 2022

Beijing 2022 será lo más destacado para Walsh en esta temporada. Después de su cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Lillehammer, Noruega, le espera su siguiente gran reto. "El verdadero juego de esta temporada van a ser los Juegos Paralímpicos", afirmó.

Thomas Walsh compite en el Super-G masculino en PyeongChang 2018 Foto por 2018 Getty Images

Thomas Walsh ha sufrido algunas lesiones y reveses psicológicos desde PyeongChang 2018, pero cree que tiene posibilidades de hacer una buena actuación en estos Juegos Paralímpicos de Invierno.

"Nunca he sido una persona especialmente centrada en los resultados individuales, pero creo que tengo opción de llegar al podio y realmente quisiera verme en lo más alto. Ese es el motivo por el que todos estamos aquí y lo que todo el mundo quiere".

"Llego a estos Juegos con más experiencia, entendiendo mejor cómo va a ser el ambiente y sabiendo que sobrellevaré mejor la presión".

"Estoy agradecido del simple hecho de estar vivo"

Teniendo en cuenta lo que ha logrado, la perspectiva de Walsh sobre las carreras es muy modesta. Sus objetivos y sus mayores ambiciones se equilibran con dosis de reserva, reflexión y cautela.

"Estoy agradecido del simple hecho de estar vivo. Estoy agradecido de poder despertarme por las mañanas, de caminar, de ponerme los esquíes y de disfrutar del mundo y las oportunidades que me brinda".

"Cualquiera puede competir en el deporte. Puede que yo parezca diferente a otros pero hacemos exactamente lo mismo".