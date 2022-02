Shaun White, “aliviado” tras meterse en la final de snowboard halfpipe de Beijing 2022 para defender su oro olímpico

Shaun White selló su pase a la final masculina de snowboard halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. La leyenda alargará dos días más su carrera, pero no faltó tensión hasta conseguirlo.

White debutó en sus quintos Juegos Olímpicos con una caída en la primera de sus dos mangas este miércoles, 9 de febrero, y necesitaba que la segunda fuera limpia para tener opciones de clasificarse.

En la manga decisiva, el estadounidense, tres veces campeón olímpico, logró 86.25 puntos para colocarse en cuarta posición y ser uno de los 12 riders que el viernes lucharán por las medallas.

“No puedo decir lo aliviado que me siento, después de ese último doble 1260, uf, me siento bien”, confesó a Olympics.com después de clasificarse.

“No sabía qué puntuación había hecho, pero he imaginado que sería suficiente para pasar, así que estoy satisfecho. Orgulloso de haberlo hecho y orgulloso de meterse en la final”.

"Finales, allá vamos" - Shaun White

White es el vigente campeón olímpico, pero incluso la mayor leyenda del snowboard admite que estaba nerviosa antes de la competición.

“Mentiría si dijera que no estaba nervioso. La primera manga estaba siendo muy buena, estaba haciéndolo bien, todo iba perfecto, pero luego creo que me ha faltado algo de gas, un par de centímetros en la rotación [de los necesarios] y después iba pensando, ‘uf, tengo una manga más para conseguirlo’. No es una posición en la que me gusta estar, pero tampoco es una situación en la que no me haya visto antes”.

“He tenido que esperar casi una hora para mi siguiente oportunidad y he intentado mantenerme positivo, pero ha habido muchos momentos en los que no dejaba de darme vueltas por la cabeza, ‘uf, son tus últimos Juegos Olímpicos y puede que no te metas en la final’. He tenido que apartarlo de mi cabeza y centrarme para conseguirlo”.

Antes de llegar a la República Popular China, el rider de 35 años anunció que los Juegos de Beijing 2022 serían su última competición.

“Durante estos años ha aprendido a lidiar con la presión, a interiorizarla y a usarla para concentrarme en conseguirlo. Al final es lo mismo. La presión es la presión y tienes que saber cómo manejarla, eso es lo que te convierte en un gran competidor”.

“Por supuesto que preferiría [no tener presión]. Me gustaría hacerlo fácil, y luego tener un intento para subir la puntuación pero bueno, vamos a dejarlo. Finales, allá vamos”.

White, sobre su pase a la final

Previamente Chloe Kim también había asegurado su pase a la final femenina de halfpipe, así que la jornada fue redonda en Secret Garden para el equipo estadounidense de snowboard.

“Para mí estos Juegos Olímpicos han sido increíbles. Solo estar aquí es un placer, un honor”, continuó White para Olympics.com en Zhangjiakou, antes de centrar su atención en la final del viernes.

“Mirando a mi alrededor, muchos de los entrenadores y ayudantes que están por aquí son gente con la que yo competía, así que solo el hecho de seguir haciendo esto a estas alturas, y poniéndole todavía las cosas difíciles a las nuevas generaciones...”

“Solo quiero firmar un par de grandes actuaciones, con eso ya estaré orgulloso, y después ya veremos lo que pasa. Soy un competidor. Quiero ganar por encima de todo. Y quiero hacer todo lo posible en estos últimos Juegos Olímpicos”.

White, entre los mejores para la final del viernes

El japonés Hirano Ayumu, que participó en la competición de skateboarding de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en 2021, impresionó con sus puntuaciones en el medio tube: 93.25 y 87.25 para liderar el camino hacia la final.

El australiano Scotty James, bronce en PyeongChang 2018 y tres veces campeón del mundo, firmó 91.25 y 88.25 en sus respectivas mangas.

“Ha sido mucho trabajo duro para esto, así que es importante salir y por lo menos sonreír por unos segundos. Y eso es lo que he hecho. Estoy contento por haberlo hecho bien y meterme en la final”.

Final olímpica de halfpipe masculino en Beijing 2022

Viernes, 11 de febrero de 2022

(Todos los horarios están en hora local, UTC+8)

9:30 – Snowboard. Final de halfpipe. Manga 1.

9:58 – Snowboard. Final de halfpipe. Manga 2.

10:25 – Snowboard. Final de halfpipe. Manga 3.

MÁS: Sigue toda la acción de Beijing 2022 a través de nuestro blog en directo.

Dónde ver competir a Shaun White

Desde la Ceremonia de Apertura hasta las competiciones, aquí puedes consultar cómo ver los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en tu región a través de los Socios Oficiales Olímpicos de Radiodifusión.

CLIC AQUÍ.