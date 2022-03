Roger Puig, el esquiador alpino que representará a Andorra en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022

Roger Puig asistirá en Beijing 2022 a sus segundos Juegos Paralímpicos de Invierno y esta vez aspira a llevarse de vuelta a Andorra una medalla, según sus palabras a finales del mes de febrero.

Esto Estaría en consonancia con la curva ascendente de los últimos hitos de su biografía. Tras ser abanderado de su país en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang 2018, su historia de superación llegó a las pantallas en 2020, cuando se estrenó el documental del que es protagonista y cuyo título, Without Limits, es a la vez la historia de su vida y una declaración de intenciones para lo que está por vivir.

Tendrá cinco oportunidades para lograr su objetivo, pues participará en los eventos de esquí alpino de pie masculino de descenso, supergigante, supercombinada, eslalon gigante y eslalon en LW9-2. Los atletas en esta clasificación padecen alguna discapacidad que afecta a sus brazos y piernas.

Puig, de 24 años, sufre una hemiplejia como resultado de un accidente de esquí cuando tenía 14 años en Suiza. Sufre una parálisis en el lado derecho de su cuerpo, así como pérdida de la visión periférica en su ojo derecho. "Me fracturé algunos huesos, dos vértebras y me rompí tres costillas. Pero la peor parte fue que terminé en coma con tres hemorragias internas. Estuve en coma un día, me lo indujeron por dos semanas más y me quedé con mi lado derecho dañado", dijo en declaraciones a Diari d'Andorra en enero de 2020.

Esquiador desde los tres años

El amor de Puig por el esquí comenzó temprano: a los tres años. En cuanto tuvo edad para entrar en el club de esquí, a los cinco, se apuntó. Tenía una carrera prometedora por la que apostaba sin descanso. Pasaba los veranos entrenando en glaciares europeos para poder llegar a competir a su máximo nivel. Fue en uno de esos entrenamientos en que sufrió la caída que cambió su vida.

Su accidente pareció poner punto final a sus sueños, pues tuvo que aprender de nuevo a hacerlo todo: hablar, mover los brazos.... al cabo de unos seis meses, pasados entre Suiza y el Institut Gutman de Badalona, fue capaz de pensar en ponerse unos esquíes para aprender, por segunda vez, su pasión.

Aspiraciones en Beijing 2022

Llega a Beijing 2022 cargado de esperanza, tras conseguir muy buenos resultados en sus últimas competiciones. Logró tres podios Copa Europa de Veysonnaz, Suiza, el pasado mes de febrero: plata en supercombinada y bronces en supergigante y gigante.

En el Campeonato del Mundo 2022 de Lillehammer, Noruega, logró estar dentro del Top-10 en descenso, supergigante y supercombinada.

“Afronto este reto con más experiencia que la primera vez y espero poderlo demostrar", dijo al Diari d'Andorra.

Información básica:

Disciplinas: descenso, supergigante, supercombinada, eslalon gigante y eslalon de esquí alpino.

Clasificación: LW9-2

Participaciones anteriores en los Juegos Paralímpicos: Beijing 2022 es su segunda participación en unos Juegos Paralímpicos de Invierno. Acudió también a PyeongChang 2018.

Cuándo compite Roger Puig en Beijing 2022

Descenso: 5 de marzo.

Supergigante: 6 de marzo.

Supercombinada: 8 de marzo.

Eslalon gigante: 10 de marzo.

Eslalon:12 de marzo.

Todas estas competiciones se disputarán en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing.