Resumen del snowboard en Beijing 2022: Las mejores historias, momentos y récords

Las competiciones de snowboard de Beijing 2022 estuvieron repletas de altos vuelos en las pruebas de big air, halfpipe y slopestyle, y de máxima velocidad y astucia en los recorridos de snowboard cross y eslalon gigante paralelo.

En la esperada halfpipe, la estadounidense Chloe Kim, en el lado femenino, e Hirano Ayumu, en el masculino, fueron los protagonistas al tomar el relevo de Shaun White, el tricampeón y defensor del título, de 35 años, que anunció su retirada en Beijing 2022. Hirano, además, dejó al mundo sorprendido después de planchar por primera vez en unos Juegos Olímpicos un triple cork.

En los eventos de slopestyle y big air, Max Parrot y Zoi Sadowski-Synnott (slopestyle); y la austriaca Anna Gasser y Su Yiming, de la República Popular de China (big air), fueron los más destacados, mientras que el snowboard cross ofreció un gran impulso a veteranos. La estadounidense Lindsey Jacobellis, de 36 años, ganó su primera medalla de oro en la prueba femenina en sus quintos Juegos Olímpicos, y luego sumó otro oro en el debut del equipo mixto junto a su compatriota Nick Baumgartner (40 años y cuartos Juegos).

El eslalon gigante paralelo estuvo extremadamente disputado. El austriaco Benjamin Karl ganó la competición masculina y la checa Ester Ledecka, que también compite en las pruebas de esquí alpino, se hizo con el oro femenino.

Shaun White llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 sin haber ganado una competición de snowboard desde que ganó la última medalla de oro en PyeongChang 2018. A eso hay que sumarle que luchó por entrar en el equipo de Estados Unidos y que tiene 35 años, diez más que muchos de sus competidores.

Pero es tal el poder de las actuaciones pasadas (y su importancia en el deporte) que muchos todavía no podían concebir que no ganara un cuarto oro olímpico (de cinco posibles). Y después de anunciar que las carreras aquí en Pekín serían sus últimas como snowboarder profesional, se clasificó para las finales, donde se cayó en su último run intentando perseguir las enormes puntuaciones obtenidas por el ganador de la plata, Scotty James, y, sobre todo, por el japonés Hirano, que había terminado por detrás de White en las dos últimas finales olímpicas.

La medalla de oro de Hirano (y el triple cork que soltó dos veces en la final) supuso un cambio de guardia en el halfpipe del snowboard masculino. A partir de ahora, Hirano será el héroe al que perseguir, admirar y venerar.

No hubo tal drama en el halfpipe femenino. La estadounidense Chloe Kim consiguió su segunda medalla de oro consecutiva a sus 21 años, mientras que la española Queralt Castellet se hizo con su primera presea olímpica (plata) en sus quintos Juegos Olímpicos.

El canadiense Max Parrot estuvo luchando por su vida en 2019 después de que le diagnosticaran un linfoma de Hodgkin. Sin embargo, tras superar los agotadores tratamientos, volvió a centrarse en su pasión por el snowboard.

No hubo alguien que no se emocionara en el Genting Snow Park cuando se despachó con un par de triples en una enorme ronda para ganar el oro en la prueba masculina de slopestyle y recoger su primera medalla de oro olímpica (ganó la plata en PyeongChang en 2018 y otro bronce aquí en big air). Lo hizo por delante del joven Su Yiming (que después ganó un histórico oro en big air) y de su propio compañero canadiense Mark McMorris, cuya medalla de bronce fue su tercera en tres Juegos.

Aquellos que tengan una larga memoria todavía recordarán el momento, en 2006, en el que una joven Lindsey Jacobellis desperdició su oportunidad de conseguir una medalla de oro con una caída autoinfligida en el último salto de la final de snowboard cross femenino en los Juegos de Turín.

Es el tipo de herida que marcaría a una competidora más modesta de por vida. Pero no a esta heroína estadounidense, que llegó a sus quintos Juegos en Pekín decidida a conseguir su primera medalla de oro.

Y eso es lo que hizo (por partida doble) al ganar la prueba femenina y, con Nick Baumgartner, de 40 años, el debut olímpico del snowboard cross por equipos mixtos.

"Ha sido un viaje y estoy tan feliz... muchas emociones me invaden ahora mismo, los gritos de ánimo del público, algunas palabras amables de mis compañeros en el final, estoy muy feliz. Gracias al snowboard. Ha sido el amor de mi vida. Ha sido un viaje. No puedo esperar a ver a dónde llega este deporte"

Shaun White reacciona tras finalizar cuarto y acabar su carrera en snowboard en el halfpipe masculino de Beijing 2022.

"Nunca fue una opción que el cáncer me venciera. Pero, sin duda, tuve miedo muchas veces. No sabes cómo va a funcionar el tratamiento. No sabes qué te depara la vida. Yo estaba sano. Tenía 24 años. Era un atleta. Y tuve cáncer. Eso demuestra que le puede pasar a cualquiera. Pero nunca le di una oportunidad al cáncer. Luché muy duro cada día para vencer al cáncer"