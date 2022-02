Resumen del skeleton en Beijing 2022: las mejores historias, momentos y récords

Resulta extraño pensar que Alemania, la potencia de los deportes de deslizamiento, haya ganado sus primeras medallas olímpicas de skeleton masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Christopher Grotheer llegó a la competición masculina como el gran favorito, y el actual campeón del mundo ofreció una clase magistral en el Centro Nacional de Deslizamiento de Yanqing para conseguir el oro.

Pero a decir verdad, el título olímpico nunca estuvo en duda para los alemanes, ya que el compatriota de Grotheer, Axel Jungk, que ha luchado contra varias lesiones en los últimos ciclos olímpicos, consiguió la medalla de plata.

También hubo júbilo en las gradas cuando Yan Wengang ganó el bronce, la primera medalla olímpica de la República Popular China en deportes de esta modalidad.

Alemania obtuvo un resultado histórico también en la prueba femenina, ya que Hannah Neise consiguió el oro y se convirtió en la primera mujer que gana una prueba de skeleton para Alemania en los Juegos Olímpicos de Invierno. Jaclyn Narracott también hizo historia al conseguir la plata y ganar la primera medalla en skeleton para Australia.

La actual ganadora de la Copa del Mundo, la holandesa Kimberley Bos, protagonizó una épica remontada desde el décimo puesto del primer heat para subir al podio con una medalla de bronce.

Después de ganar los dos últimos títulos de campeón del mundo, Grotheer afrontaba esta carrera como principal aspirante al título olímpico.

Pero la presión de ganar la primera medalla olímpica de su país en skeleton, junto con un plantel de rivales repleto de estrellas, entre los que se encontraban el seis veces campeón mundial Martins Dukurs y los campeones olímpicos Alexander Tretiakov y Yun Sungbin, significaba que nada estaba garantizado.

Al final, Grotheer demostró tener nervios de acero para ejecutar tres carreras perfectas que le reservaron, a él y a Alemania, un lugar en la historia del skeleton.

El recuerdo de su octavo puesto en PyeongChang 2018 ha quedado bien enterrado.

Por primera vez desde Turín 2006, el título olímpico no cayó en manos de Gran Bretaña, que había subido a lo más alto del podio en las tres últimas ediciones.

Con la retirada de la doble campeona olímpica Lizzy Yarnold, la alemana Hannah Neise aprovechó su oportunidad. Salió en octava posición en la primera manga, pero a partir de ese momento fue imparable. Marcó los mejores tiempos en las tres mangas restantes, batiendo el récord de la pista en la tercera 3 (1:01.44) para subir directamente a lo más alto del podio.

Su compañera de equipo Tina Hermann también estuvo cerca de las medallas, pero la increíble remontada de Kimberley Bos la dejó en cuarta posición.

La medalla de bronce de Yan Wengang fue una sorpresa para los anfitriones en la prueba de skeleton masculino.

Y en su debut en unos Juegos Olímpicos de Invierno, el piloto de 24 años no pudo sellar la presea de forma más dramática.

Estaba en la pelea por la plata hasta que cayó al sexto lugar en la tercera. Pero a pesar de la presión, realizó la cuarta carrera más rápida de todos los atletas y consiguió su merecido puesto en el podio y su nombre en la historia.

Increíble. He soñado con esto desde que era un niño, y ahora ese sueño se ha hecho realidad. Estaba muy nervioso antes de la primera carrera y anoche tampoco pude dormir bien. Ahora solo estoy orgulloso de mí y de todos los que me rodean y que han hecho esto posible.

Christopher Grotheer, tras ganar su primer título olímpico.

El chino Yan Wengang sobre ser un orgullo para su país en sus primeros Juegos Olímpicos.

He trabajado mucho en esto. He intentado relajarme al máximo, y me he dado cuenta de que cuando estoy relajada todo funciona mucho mejor. Sobre todo la fuerza mental tiene mucho que ver con mi rendimiento, así que he decidido seguir trabajando en ello. Aquí, es la primera vez que me ha funcionado muy bien.