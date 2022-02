Resumen del salto de esquí en Beijing 2022: Las mejores historias, momentos y récords

Las nuevas estrellas brillaron en la competición de salto de esquí de Beijing 2022 mientras los mejores del mundo volaban en su búsqueda de la gloria olímpica.

La primera victoria fue para la eslovena Ursa Bogataj en la prueba femenina de trampolín normal. Necesitó una emocionante remontada para conseguir el título después de haber quedado en segunda posición tras su primer salto. Pese a la presión, voló 100m por el aire para ganar su primer oro olímpico.

En la prueba masculina de trampolín normal, el japonés Kobayashi Ryoyu entró en el torneo como favorito y no defraudó. Con saltos de 145,4m y 129,6m, el campeón de los Cuatro Trampolines de 2022 puso fin a 50 años de espera de Japón por una medalla de oro en trampolín normal.

A continuación, el 7 de febrero, la competición de salto de esquí ofreció una primicia olímpica con el debut de la prueba por equipos mixtos. El cuarteto esloveno formado por Kriznar, Bogataj, Timi Zajc y Peter Prevc consiguió un oro histórico, mientras que ROC y Canadá les siguieron de cerca en las posiciones de plata y bronce.

Pero la acción no se detuvo ahí.

En un resultado sorprendente en la competición masculina de trampolín largo, fue el noruego Marius Lindvik quien voló más lejos, superando al japonés Kobayashi, que pasó del primer puesto a la medalla de plata en su último salto.

Y la última prueba de los Juegos Olímpicos fue igualmente emocionante, ya que Austria se aseguró el oro olímpico en su último salto para ganar la competición masculina por equipos.

El japonés Kobayashi llegó a los Juegos Olímpicos habiendo disfrutado de una temporada estelar, destacada por su victoria en el prestigioso torneo Cuatro Trampolines. Sin embargo, seguían existiendo dudas sobre su rendimiento en el escenario olímpico, ya que su primera participación, en PyeongChang 2018, se saldó con un séptimo puesto en trampolín normal y un décimo en la trampolín largo.

Sin embargo, todas las dudas quedaron resueltas en la primera competición individual masculina de Beijing 2022, en la que, a pesar de ser el único atleta que no intentó realizar un salto de entrenamiento, el joven de 25 años se alzó con la victoria y ganó el primer oro de Japón en trampolín normal desde Sapporo 1972.

Bogataj llegó a estos Juegos Olímpicos de Invierno con un historial poco envidiable. Aunque hace tiempo se le reconoce como uno de los mayores talentos del circuito de salto de esquí, la joven de 26 años nunca había probado la victoria en una prueba importante.

Hasta Pekín.

Tras un segundo salto de 100m, Bogataj consiguió el oro en trampolín normal, y con ello el primer título de salto de esquí de la historia de Eslovenia. Sin embargo, no contenta con un título olímpico, añadió un segundo apenas dos días después en la prueba por equipos mixtos.

Antes de que comenzara la competición masculina de trampolín largo, el nombre que estaba en boca de todos era el de Kobayashi, ganador del oro en trampolín normal apenas unos días antes. Incluso después del primer salto, las cosas parecían ir exactamente como estaban previstas para el atleta japonés, ya que se estaba liderando la clasificación por delante del noruego Marius Lindvik.

Sin embargo, en un momento que sorprendió al mundo del salto de esquí, Lindvik, de 23 años, realizó un enorme segundo salto de 140m para superar a Kobayashi por dos puntos y conseguir su primera medalla olímpica.

Hoy solo he tenido buenas sensaciones cuando estaba actuando. En los últimos Juegos [en los que Kobayashi terminó séptimo en trampolín normal] me di cuenta de muchas cosas que me faltaban, así que esta vez hice lo que tenía que hacer. Por eso he conseguido la victoria.

El japonés Kobayashi Ryoyu, campeón olímpico, tras su triunfo en trampolín normal el 6 de febrero

No me lo esperaba. Los últimos Juegos Olímpicos fueron un poco una pesadilla para mí, pero hoy no podía creer lo bien que me fue. Fueron dos buenos saltos y fue suficiente. Quizá hoy he tenido suerte, la presión era alta. Todavía no me lo puedo creer. Tuve lesiones en el pasado y momentos un poco duros, y quizá el trabajo duro dio sus frutos.