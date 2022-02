Resumen del patinaje de velocidad en Beijing 2022: las mejores historias, momentos y récords

Los récords están hechos para ser batidos, y hemos sido testigos de estos momentos históricos nada menos que 14 veces en otras tantas disciplinas disputadas en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad de Pekín.

Países Bajos continuó con su dominio en este deporte, ya que Irene Schouten marcó la pauta en los primeros compases de Beijing 2022. La atleta de 29 años estableció un récord olímpico en los 3000m femeninos para ganar el oro el primer día, antes de establecer otro récord olímpico en los 5000m para conseguir su segundo oro cinco días después. Ambos récords habían sido establecidos previamente hace 20 años en Salt Lake City por la alemana Claudia Pechstein, que en Beijing 2022 alcanzó su octava participación olímpica a la edad de 49 años.

Otra veterana fue la protagonista de los 1500m femeninos, donde la legendaria Ireen Wüst batió el récord olímpico para ganar su tercer oro en la distancia y su sexto título olímpico. La atleta de 35 años también consiguió un bronce en la persecución por equipos, lo que elevó su medallero a 13 en cinco Juegos de Invierno: seis oros, cinco platas y dos bronces.

En las pruebas masculinas, el sueco Nils van der Poel se convirtió en el nuevo campeón de 5000 y 10000m, destronando a la leyenda holandesa Sven Kramer. El atleta de 25 años también estableció los récords olímpicos en ambas distancias, siendo este último también un nuevo récord mundial. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar que el equipo de Países Bajos redondeara otra exitosa campaña, ya que Thomas Krol y Kjeld Nuis terminaron primeros en 1000 y 1500m, respectivamente.

El último día de la competición, Bart Swings ganó la salida masiva masculina y consiguió el primer oro belga en unos Juegos de Invierno desde 1948, antes de que Schouten completara su triplete individual con otro oro en salida masiva.

La leyenda holandesa Ireen Wüst defendió con éxito su título en los 1500m femeninos para consolidar su estatus de atleta más condecorada de los Juegos Olímpicos. No solo ganó su sexta medalla de oro en los Juegos Olímpicos, sino que Wüst se convirtió en la primera y única atleta que ha ganado el oro individual en todas y cada una de las ediciones de los cinco Juegos de Invierno en los que ha participado.

También se convirtió en la segunda patinadora de velocidad en conseguir cinco medallas olímpicas en la misma prueba, con tres oros en Vancouver 2010, PyeongChang 2018 y Beijing 2022, una plata en Sochi 2014 y un bronce en Turín 2006. La hazaña solo la había conseguido Claudia Pechstein, que dominó en los 5000m femeninos de 1992 a 2006.

El plusmarquista mundial y vigente campeón del mundo, Nils van der Poel, no solo batió su propio récord para ganar los 10000m masculinos (12:30.74), sino que también se convirtió en el décimo hombre que gana el doblete de larga distancia en la misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El polifacético sueco, que fue de hecho el único patinador de velocidad que representó a Suecia en Beijing 2022, también puso fin a una sequía de 34 años de oro desde que Tomas Gustafson se convirtiera en el campeón consecutivo de 5000m en Sarajevo 1984 y Calgary 1988.

Al no haberse clasificado para los Juegos de Invierno tras un resbalón durante las pruebas olímpicas de Estados Unidos, Erin Jackson solo pudo participar en los 500m femeninos de Beijing 2022 después de que su compañera de equipo Brittany Bowe renunciara a su plaza.

Y la joven de 29 años aprovechó al máximo su segunda oportunidad, superando a la japonesa Takagi Miho por tan solo 0,08 segundos para ganar su primera medalla de oro olímpica en su segundo intento. No es un mal resultado para la ex patinadora en línea, que había terminado en el 24° lugar en 500m durante su debut en PyeongChang 2018.

"Esto es simplemente increíble. Hay un montón de emociones diferentes que pasan por mi mente ahora mismo. Es extraño que haya sido capaz de lograrlo una vez más. Durante toda la semana me he sentido muy bien. He patinado muy bien y sabía que podía confiar en mí misma. Estaba segura de que podía hacerlo hoy. Hacer una carrera como esta es increíble. No tengo palabras para ello".