Resumen del bobsleigh de Beijing 2022: las mejores historias, momentos y récords

El bobsleigh llegó a Beijing 2022 por todo lo alto, con dramatismo, emoción y récords.

Kaillie Humphries se convirtió en la primera campeona olímpica de monobob de la historia, mientras que su compañera de equipo estadounidense Elana Meyers Taylor ya es la atleta de bobsleigh femenina más laureada de la historia con cinco medallas.

¿Y qué hay de la euforia de la alemana Laura Nolte, que se recuperó de la angustia del monobob para ganar la prueba de doble femenino?

En las pruebas masculinas, el alemán Francesco Friedrich subrayó su condición de la mejor de todos los tiempos al defender sus títulos olímpicos de doble y cuádruple.

A continuación, analizamos estas impresionantes hazañas y vemos lo que dicen los propios atletas.

El monobob hizo su debut olímpico en Beijing 2022, un paso más hacia el equilibrio de género en este deporte y una prueba aún más real de la capacidad de conducción de un piloto.

Kaillie Humphries dio una clase magistral para ganar la prueba, que culminó un ciclo olímpico enormemente emotivo.

En 2019, cambió la selección de Canadá, con la que ganó dos títulos olímpicos, por la de Estados Unidos. Se enfrentó a una nerviosa espera para saber si se le permitiría competir en los Juegos mientras se tramitaban sus papeles de ciudadanía.

Pero una vez que su pasaporte fue expedido dos meses antes de los Juegos, dio lo mejor de sí misma para sellar otro título olímpico.

El monobob también permitió a las mujeres del bobsleigh la oportunidad de ganar dos medallas en unos Juegos Olímpicos por primera vez, y hay que hacer una mención especial a la compañera de Humphries, Elana Meyers Taylor. La veterana piloto consiguió la plata en el monobob y el bronce en el doble para culminar unos Juegos extraordinarios y prolongar un registro increíble: ha ganado una medalla en todas las pruebas olímpicas en las que ha competido. ¡En las cinco!

Quizás el momento más emotivo en el impresionante Centro Nacional de Deslizamiento de Yanqing se produjo cuando Laura Nolte y Deborah Levi ganaron la prueba de doble femenino.

La alemana Nolte, campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2016 en la modalidad de monobob, tenía grandes esperanzas de quedar entre las tres primeras en esa prueba. Pero no fue así y se quedó llorando tras acabar en la cuarta posición.

Sin embargo, días después mostró un espíritu de campeona para recuperarse y ganar su primer oro olímpico junto a Levi. Fue sin duda una de las mejores remontadas de los Juegos.

A estas alturas, Francesco Friedrich parece imbatible en el bobsleigh masculino.

Cuatro años después de conseguir el oro en las pruebas de doble y cuádruple masculino en PyeongChang, repitió la hazaña.

¿Lo que da miedo? A sus 31 años, la leyenda alemana podría intentar el triplete en Milano Cortina 2026.

Todo ha cambiado, sigo dando el pecho y tengo que ir a sacarme la leche después de esto. Dedico esta medalla a mi madre y a mi hijo. Mi madre me mostró el camino y me enseñó cómo es una mujer fuerte y mi hijo me muestra cada día cuando se levanta cómo superar los obstáculos y luchar contra las cosas.