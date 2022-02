Resumen de la combinada nórdica en Beijing 2022: Las mejores historias, momentos y récords

La combinada nórdica está pensada para finales emocionantes en los que chocan dos deportes diferentes, produciendo dramatismo al máximo. La competición de Beijing 2022 ofreció de nuevo esta parte de victorias sorprendentes, detalles y remontadas inspiradoras.

El noruego Joergen Graabak se recuperó de la decepción de PyeongChang 2018 y volvió a obtener el título individual de trampolín gigante Gundersen/10km que ganó en Sochi 2014. Graabak, de 30 años, también tuvo éxito en trampolín normal, ampliando su cuenta de medallas olímpicas a seis.

El alemán Vinzenz Geiger sincronizó su carrera a la perfección, y logró su primera medalla de oro en combinada nórdica individual. El joven de 24 años dio un vuelco a la situación para conseguir la medalla de oro en trampolín normal, lo que supone su segundo título desde que ganó la prueba por equipos en PyeongChang 2018.

La campaña de Graabak llegó a su punto álgido cuando llevó a Noruega a la victoria en la prueba por equipos, con lo que tanto él como su país entraron en los libros de récords.

El sensacional regreso de Graabak a lo más alto del podio en trampolín gigante ocho años después de ganar el doble oro en Sochi 2014 fue una confluencia de circunstancias.

El favorito antes de los Juegos Olímpicos, Jarl Magnus Riiber, comenzó la sección de esquí de fondo en primera posición un día después de ser liberado de su hotel de cuarentena tras recuperarse de COVID-19. Riiber consiguió una buena ventaja y parecía que iba a conseguir una victoria inspiradora... antes de tomar una curva equivocada a los 2,5km del recorrido.

Riiber dio la vuelta, pero le quedó mucho por hacer, ya que Graabak terminó con fuerza para adelantar a los líderes y conseguir la victoria en un dramático esprint hasta la meta.

Vinzenz Geiger llegó a Beijing 2022 con ganas de colgarse una medalla individual después de haber ganado el oro en la competición por equipos en la República de Corea hace cuatro años.

El alemán superó incluso sus propias expectativas cuando encontró una marcha extra después de comenzar la etapa de fondo en el 11º lugar. Geiger realizó una última vuelta de esquí épica para convertir una desventaja de minuto y medio en su primera medalla de oro individual.

Graabak culminó una actuación espectacular en Beijing 2022 cuando condujo a Noruega a su tercera medalla de oro en combinada nórdica por equipos, todo un récord.

Entró en los libros de historia, convirtiéndose en el primer hombre en ganar cuatro medallas de oro olímpicas en este deporte y añadiendo el título por equipos al de trampolín gigante, repitiendo su hazaña de Sochi 2014. Es el segundo atleta que gana medallas en las tres pruebas combinadas nórdicas en unos mismos Juegos Olímpicos.

Alemania terminó segunda en la prueba por equipos, lo que dio a Eric Frenzel la séptima medalla olímpica de su carrera, igualando el récord de Felix Gottwald, de Austria, en la combinada nórdica.

"Este nunca fue el objetivo, pero uno tiene un sueño cuando llega a los Juegos Olímpicos. Sabía que se trataba de mantener la concentración y hacer mi trabajo, así que no he pensado tanto en los resultados, solo he intentado saltar bien y esquiar bien. Ser capaz de conseguir la plata y ahora el oro, estoy muy orgulloso, estoy muy contento, y está un poco por encima de mis expectativas".

Joergen Graabak expresando su sorpresa por haber ganado el oro y la plata en las pruebas individuales.

"Es irreal, no sé cómo lo he conseguido. Intenté esforzarme y tenía unos esquís muy, muy rápidos. Mis chicos han hecho un trabajo perfecto. No me imaginaba una medalla. Una medalla de oro es una locura. El éxito por equipos (en PyeongChang 2018) fue muy especial, y hoy también lo es. No me lo imaginaba ganar y no me lo puedo creer".