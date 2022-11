Regístrate para tener la oportunidad de participar en el sorteo de la primera fase de venta de entradas para París 2024

Durante los próximos dos meses (hasta el 31 de enero de 2023), París 2024 te ofrece la oportunidad de participar en un sorteo en el que los elegidos podrán adquirir paquetes de entradas personalizadas 'Make Your Games' para las competiciones de París 2024 y vivir la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la forma que tú quieras.

"Deseamos de verdad que París 2024 sean los primeros Juegos abiertos para todos, y estamos plenamente dedicados a hacer realidad este concepto", ha dicho Tony Estanguet. "Estamos muy ilusionados con la perspectiva de que París comparta sus lugares icónicos y sedes emblemáticas con los aficionados, para que sientan la emoción y el ambiente mágico que proporcionarán los estadios llenos. No sólo los atletas son los que se están preparando para los Juegos, sino también los espectadores, ¡y su viaje comienza ahora!".

Del 13 de febrero al 15 de marzo de 2023: en el caso de que haya sido seleccionado en el sorteo, acceda a la página web de venta de entradas durante su franja horaria de compra asignada y compre sus paquetes de entradas 'Make Your Games'.

Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023 a las 18 horas (CET): Registra tu cuenta a través de la web oficial de venta de entradas y entra en el sorteo de los paquetes de entradas 'Make Your Games'.

La magia de los Juegos Olímpicos reside en la variedad de eventos deportivos que se presentan en un mismo festival del deporte. Por primera vez, el público podrá diseñar su propia experiencia de los Juegos a través de los paquetes de entradas 'Make Your Games' (tres sesiones por paquete de entradas), compuestos por una amplia selección de eventos.

"Con casi 10 millones de entradas disponibles para los Juegos Olímpicos de París 2024, el mayor número jamás puesto en venta para un evento deportivo, estamos abriendo los Juegos más que nunca. (...) Con el registro para el sorteo, que tendrá lugar entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023, esta es tu oportunidad de participar en la primera fase de venta: los paquetes de entradas 'Make Your Games', ha expresado Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024.

Ofrecidos por primera vez al público general como parte del sistema de venta de entradas para los Juegos Olímpicos, los paquetes de entradas 'Make Your Games' son la primera oportunidad para conseguir boletos y poder vivir los Juegos Olímpicos de París 2024 desde las gradas.

Como dice el eslogan 'Games Wide Open', París 2024 quiere compartir contigo toda la emoción de los próximos Juegos Olímpicos. Por eso, el equipo ha creado un sistema de venta de entradas que hace que esta experiencia inolvidable sea accesible al mayor número de personas posible. Sólo tienes que registrarte en los próximos dos meses (hasta el 31 de enero de 2023) en https://tickets.paris2024.org para tener la oportunidad de ser seleccionado en un sorteo que te permitirá adquirir paquetes de entradas personalizadas 'Make Your Games' para los Juegos.

You May Like