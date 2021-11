Regino Hernández se retirará tras Beijing 2022

El primer español en lograr una medalla olímpica en snowboard, Regino Hernández, ha anunciado este 26 de noviembre, antes de la primera parada de la Copa del Mundo 2021-22 que, tras los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, pondrá fin a su carrera deportiva profesional.

"Han sido muchos meses pensándolo y dándole vueltas al tema y, finalmente, he decidido que pondré fin a mi carrera deportiva después de 15 años compitiendo al máximo nivel", ha anunciado a través de sus redes sociales.

Hernández es el único de los cuatro deportistas españoles que han conseguido una medalla olímpica en los Juegos de Invierno que puede estar en Beijing 2022, después de que el patinador Javier Fernández se retirara hace dos años. Aunque primero tenga que asegurar su presencia en la capital china del 4 al 20 de febrero de 2022, Hernández ha puesto este escenario como el lugar donde se cerrará el telón de una de las trayectorias más exitosas del snowboard español.

Hasta el momento, Regino suma tres participaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno (Vancouver 2010, Sochi 2014 y PyeongChang 2018), y fue en la República de Corea donde se subió al podio para conseguir la primera medalla de un deportista español desde 1992 y la primera en snowboard.

Uno de los motivos que le han llevado a tomar la decisión fue la lesión sufrida en la muñeca el pasado mes de marzo y por la que tuvo que pasar por quirófano. Sin embargo, no ha sido la única razón para decir adiós a "una vida", como define al snowboard.

"Estos últimos años han sido muy difíciles, ya que he sufrido lesión tras lesión y eso pasa factura. Por otro lado, mi mente está agotada y me pide un cambio a gritos; para un deportista, si su mente no funciona, no funciona nada", ha remarcado Hernández en su comunicado.