Rayssa Leal quierer encarar el camino olímpico sin presión: "Es como si estuviera en un parque de atracciones"

Rayssa Leal tenía apenas 13 años cuando consiguió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 una medalla de plata, pero también se convirtió en una de las personalidades más queridas del skateboarding. Mucho cambió en su vida desde entonces, pero promete seguir con la misma ligereza que le impulsó a llegar al podio.

"Es como si estuviera en un parque de atracciones; simplemente pasándomelo bien. Estoy haciendo lo que me gusta y cumpliendo mi sueño. Entonces, solo con llegar a los campeonatos y estar con mi familia y amigos, todo es genial", dice Rayssa Leal a Olympics.com desde Roma, donde disputa el primer evento que reparte puntos para el ranking olímpico de skateboarding: el Clasificatorio Olímpico Pro Tour de Roma 2022 de street.

"Tenemos que hacer las cosas con naturalidad y dejar que sucedan. Claro que hay una gran parte de responsabilidad, porque no es fácil llegar a los Juegos Olímpicos y patinar ahí. Sentimos el peso de representar a Brasil", reconoce. "Pero yo lo hago lo que mejor puedo. Si lo consigo, lo consigo; si no lo consigo, no lo consigo. Y todo está bien. La próxima vez lo haré".

Leal debutará en este evento en cuartos de final el viernes, 1 de julio. Por ahora, entrena bajo el sol de la capital italiana y explica por qué participar en los Juegos Olímpicos también es algo muy especial para sus padres.

"Mi padre quería participar en los Juegos en fútbol, y mi madre también. Ahora puedo realizar el sueño de ellos con el skate. París 2024 está a la vuelta de la esquina y estoy súper animada y confiada. Espero estar allí representando al pueblo brasileño", afirma.

Además de a Brasil, Rayssa representa los sueños de muchas niñas y mujeres que se inspiran en ella para buscar sus sueños en el deporte. "Normalmente, los pequeños se inspiran de los mayores, no al contrario. Escuchar que inspiré a atletas es genial. Creo que es por mi valentía, mi edad y por ser una niña en un deporte que estaba tan marginado", opina la skater de 14 años.

Clasificación femenina: avanzan las dos españolas

Aunque Leal empiece su participación directamente en cuartos de final, la clasificatoria femenina de Roma tuvo lugar el 29 de junio. En ella, 27 de las 63 participantes conseguían avanzar a la siguiente ronda.

Una de ellas fue la brasileña Gabi Mazetto, que quedó fuera de la carrera por Tokio 2020 por ser madre. Fue la única latina de las participantes en clasificar a cuartos, aunque también lo hicieron las españolas Natalia Muñoz y Afrika Criado.

El Pro Tour de Roma es la primera oportunidad de los skaters de street para sumar puntos para el camino olímpico hacia París 2024. La segunda tendrá lugar en Río de Janeiro, en el Mundial de park y de street, en octubre de 2022.

Gabi Mazetto Foto por World Skate

Las skaters que han llegado a cuartos de final en Roma 2022

Akama Rizu (JPN) Yoshizawa Coco (JPN) Roos Zwetsloot (NED) Chloe Covell (AUS) Oda Yumeka (JPN) Lore Bruggeman (BEL) Mariah Duran (USA) Fujisawa Nanaka (JPN) Ito Miyu (JPN) Nakajime Nonoka (JPN) Uemura Aoi (JPN) Haylie Powell (AUS) Wenhui Zeng (CHN) Gabi Mazetto (BRA) Meagan Guy (USA) Shiloh Catori (USA) Natalia Munoz (ESP) Margielyn Didal (PHI) Candy Jacobs (NED) Keet Oldenbeuving (NED) Christina Steens (NED) Georgia Martin (USA) Poe Pinson (USA) Rafaela Costa (POR) Charlotte Hym (FRA) Afrika Criado Oliva (ESP) Christine Cottam (USA)

Cómo ver el clasificatorio de Roma a París 2024 en street skateboarding

El evento de World Skate Street Skateboarding tiene lugar del domingo, 26 de junio, al domingo, 3 de julio, en Roma, Italia.

Podrás seguir toda la acción de este clasificatorio de skateboarding street a París 2024 en directo a través del Olympic Channel, vía Olympics.com, donde también podrás ver las repeticiones y los momentos destacados cuando acabe el evento.

Estés donde estés, puedes disfrutar del World Skate Street Skateboarding de Roma, ya que no habrá restricciones territoriales.