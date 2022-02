Queralt Castellet: "Me acuerdo de todos los momentos que me han llevado hasta aquí"

A la quinta ha sido la definitiva. La española Queralt Castellet ha logrado su primera medalla olímpica, una plata, en la final femenina de snowboard halfpipe en el día 6 de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el 10 de febrero de 2022 en el Parque de Nieve de Genting.

Lo ha logrado gracias a una segunda ronda de de 90.25 puntos (solo superada por los 94.00 de Chloe Kim). En la zona mixta tras lograr la medalla, Castellet ha reconocido que esta presea le ha hecho "muy feliz". "El segundo puesto es increíble, solo por detrás de Chloe, que es una rider increíble; una atleta increíble", ha admitido la española.

"Me acuerdo de todos los momentos que me han llevado hasta aquí y todo el trabajo que llevo detrás y, de alguna manera, en esa segunda ronda he puesto todo esto en mi riding, lo he sacado ahí. Estoy muy contenta de haber conseguido la medalla de plata", ha dicho.

Porque Castellet entiende el snowboard halfpipe como una manera de expresión, y precisamente lo que quería expresar sobre la tabla en esta final era toda su trayectoria. "Me gustaría expresar todo lo que lo que me aporta a mí el snowboard, todo lo que ha significado para mí toda mi vida. Eso me gustaría que se viera y que se pudiera casi tocar", dijo antes de los Juegos en una entrevista con Olympics.com.

"Todas las emociones han explotado al final. Hoy ha sido un día increíble. En la segunda ronda todo ha salido a la luz: la presión, los nervios, todos los pensamientos... Pero de algún modo también ha salido ha relucir mi fortaleza. He conseguido darlo todo en la segunda ronda y hacerlo posible. He sacado a relucir mi riding. No puedo estar más feliz porque he hecho la ronda que quería hacer", ha proseguido Castellet en zona mixta.

Entre esas emociones, Castellet se acordó de Ben Jolly, quien fue su entrenador y pareja, y que falleció en 2015. "Estaría muy feliz por mi resultado de hoy", ha reconocido.

También la española se ha acordado del resto de sus seres queridos: "Noto el apoyo y el ánimo que me mandan todos los días. Mis amigos, mi familia... han estado ahí desde el principio. Esto es parte de ellos también. Estoy súper agradecida de tenerles a mi lado y es gracias a ellos que estoy donde estoy. Lo siguiente es celebrarlo con la familia, con los amigos".

"Estamos hechos parar superar obstáculos"

Después de cinco Juegos Olímpicos, esta es la primera medalla de Castellet. Pero no significa que antes no hubiera luchado por ella.

La española se había subido al podio en todas las grandes competiciones durante su trayectoria (Campeonato del Mundo, Copa del Mundo, X Games, Dew Tour...). Antes de llegar a Beijing 2022 ya era la snowboarder española más laureada en la historia en categoría femenina. El único podio que le faltaba era este, que ha significado el clímax de una carrera en la que no ha dejado de luchar.

"Si saco algo de estos Juegos es que lo bueno no llega de manera fácil. Estamos hechos para superar obstáculos y para aprender de todos los pasos que damos en la vida. Siempre he sabido sacar una lección de todo", ha sentenciado.

Y en el proceso de su aprendizaje, ha hecho historia en Beijing 2022. Es la primera medalla de una mujer española en los Juegos Olímpicos de Invierno desde hace tres décadas. La última fue en 1992 y la logró Blanca Fernández Ochoa.

La actuación de Queralt Castellet en Beijing 2022

Clasificatoria

Manga 1: 78.75 puntos (4ª) - ya clasificada a la final

78.75 puntos (4ª) - ya clasificada a la final Manga 2: 49.50 puntos (12ª)

Final

Manga 1: 69.25 puntos (7ª)

69.25 puntos (7ª) Manga 2: 90.25 puntos (1ª)

Manga 3: 78.35 (2ª)

Palmarés de Queralt Castellet

Mejores resultados en la Copa del Mundo

Podios en la general: 4

2020/21: 3ª

2019/20: 3ª

2018/19: 2ª

2011/12: 2ª

Mejores resultados en el Mundial

Podios en Campeonatos del Mundo: 2

2015: plata

2021: bronce

Juegos Olímpicos

Turín 2006: 26ª

Vancouver 2010: 12ª

Sochi 2014: 11ª

PyeongChang 2018: 7ª

Beijing 2022: 2ª

