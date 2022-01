Queralt Castellet: "Estoy agradecida de que se puedan hacer estos Juegos"

Queralt Castellet llega a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 como medallista de bronce en el último Campeonato del Mundo, tras subirse al podio en todas las competiciones internacionales esta temporada (Copa del Mundo, Dew Tour y X Games) y nombrada abanderada de España esta misma semana, un honor que compartirá con el pionero del skeleton en este país, Ander Mirambell. Y por ello es una de las grandes aspirantes a medalla cuando tenga lugar la final de snowboard halfpipe el 10 de febrero.

Pero, sobre todo, la española llega a los Juegos agradecida. Descubre por qué en esta entrevista exclusiva con Olympics.com antes de que comience Beijing 2022.

Olympics.com (OC): Los de Beijing 2022 son tus quintos Juegos Olímpicos. ¿Qué significan los Juegos para ti?

Queralt Castellet (QC): Los Juegos Olímpicos son muy importantes porque son una oportunidad para dar a conocer deportes como el mío. Mucha gente sabe lo que hago gracias a los Juegos. A nivel deportivo es el evento más importante que hay y es con el que todo deportista sueña.

OC: ¿Qué les hace especiales a los Juegos de Beijing 2022?

QC: Venimos de una época desde hace un par de años que ha revuelto muchas cosas y que nos ha propuesto nuevos challenges para todos. Estamos aprendiendo de perspectivas nuevas, de ver y enfocar el deporte una manera diferente. Así que los veo con cierta gratitud; gratitud de poder estar todos los días haciendo snowboard. Tal y como están yendo las cosas, ver que puedes hacerlo es como un premio. Hay muchas veces que un evento o un viaje se cancela y he aprendido que tenemos que vivir al momento y y eso ha sido difícil.

OC: Pero parece que le has sacado su parte buena, ¿no?

QC: También tiene una parte buena porque nos han enseñado, no solamente a mí sino a todos los deportistas, a ver el deporte con gratitud y sintiéndome muy afortunada de tener la oportunidad de poder estar encima de la tabla todos los días. Cada vez que subo a la montaña siento que tengo que aprovecharlo al máximo porque ahora conozco lo que es no poder disfrutarlo.

Ahora estamos obligados a vivir en el last minute, en reconocer la suerte que tenemos por estar en un sitio, y esas eran cosas que antes considerábamos como normales y dábamos por hechas. Y creo que eso es muy especial y hace que llegue a los Juegos con otro tipo de acercamiento: 'qué suerte tenemos de que se puedan hacer estos Juegos'.

OC: ¿Cuál es tu objetivo principal en Beijing 2022?

QC: El mismo que en cualquier otra competición: hacer el mejor snowboarding que pueda y sacar el máximo provecho de las condiciones que haya ese día.

OC: ¿Qué opinas de Chloe Kim, vigente campeona olímpica?

QC: Técnicamente es buenísima. Es una rival, pero también es alguien con la que estoy entrenando y haciendo snowboard cada día prácticamente. Entonces una decide: tú quieres que sea una rival y llevarte esto, que es nada; o crear algo gracias a alguien. Entre nosotras nos empujamos y nos motivamos a probar cosas nuevas. Nos valoramos muchísimo como deportistas, no como rivales. Es una deportista buenísima. Hay muchas chicas que a nivel de competencia prefieren no hablar, pero yo aprendo mucho más cuando cuando me llevo bien con alguien y cuando tengo una amiga con quien compartir mi día a día.

OC: Y vosotras sí que lo compartís.

QC: Para ella [Chloe Kim] podría ser muy fácil decir 'Ah, pues no hablo con nadie'. Pero es al contrario: ella es una chica que deportivamente también es muy buena y siempre nos hemos llevado súper bien. Si a mí me sale algo y a ella no, siempre hay máximo respeto. Y eso es algo que yo valoro mucho porque llevo muchos años en este deporte y en la competición y he visto muchísimas veces lo contrario. Y yo sé personalmente que no lleva nada. Hay que ser positiva y hay que mantener una filosofía que sea para mejorar y no limitarte con no tener relación con las otras.