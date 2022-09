Puerto Rico en la Copa del Mundo de baloncesto femenino 2022: días, horarios y cómo ver

La selección de baloncesto de Puerto Rico vivirá uno de los grandes momentos de su historia a partir del 22 de septiembre, cuando comience la Copa del Mundo de baloncesto femenino 2022 en Sídney (Australia).

Esta será la segunda participación del combinado femenino puertorriqueño en la Copa del Mundo, después de su debut mundialista en la edición de 2018, cuando ocupó la 16ª posición. Tres años después, Puerto Rico vivió otra primera vez, en esta ocasión en los Juegos Olímpicos. En este escenario, su primera participación en la historia fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en 2021.

Y ahora dará un nuevo paso en su historia a nivel internacional en su segunda Copa del Mundo, que precisamente dará el boleto directo a una selección para clasificar a los próximos Juegos, los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, conseguirlo en esta primera oportunidad no será fácil para la selección puertorriqueña, ya que la clasificación se asegurará solo para el equipo campeón de la Copa del Mundo 2022, y para ello es favorito Estados Unidos. El combinado estadounidense es el vigente campeón olímpico y ha ganado las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo. El último equipo latino en ganar la Copa del Mundo de baloncesto femenino fue Brasil en 1994.

Puerto Rico está precisamente encuadrada en el mismo grupo que Estados Unidos para la primera fase de la Copa del Mundo, y esto hace complicado superar la ronda en su segunda incursión mundialista.

"[Pasar a segunda ronda] no es la expectativa ahora mismo y no tenemos problemas en saberlo. Vamos a tratar y salir para eso. Pero no nos vamos a poner ningún tipo de presión ni nada por el estilo. Vamos a salir con la expectativa de crecer como programa y seguir dándole oportunidades a diferentes jugadoras", expresó el dirigente Jerry Batista en declaraciones a El Nuevo Día.

Descubre aquí los partidos a los que se enfrentará Puerto Rico en la fase de grupos, los horarios y cómo seguir la competición en directo.

Puerto Rico en la Copa del Mundo: programa

La Copa del Mundo de baloncesto femenino tendrá lugar del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

La primera fase será la fase de grupos, que se extenderá hasta el 27 de septiembre.

Estos son los grupos de la Copa del Mundo 2022:

Grupo A

Bélgica

República Popular de China

Bosnia y Herzegovina

Puerto Rico

República de Corea

Estados Unidos

Grupo B

Francia

Serbia

Japón

Mali

Canadá

Australia

En cada grupo, se enfrentarán todos con todos durante seis días. Aquellos equipos que acaben la fase de grupos dentro de los cuatro primeros avanzarán a los cuartos de final. De su puesto en la clasificación dependerá el rival en la primera ronda de eliminatorias.

Después de los cuartos de final tendrán lugar las dos semifinales, y la final se llevará a cabo el 1 de octubre.

Los partidos de Puerto Rico en la Copa del Mundo 2022

Todas las horas se muestran en hora local de Sídney (Australian Eastern Time, UTC +10). Hay que tener en cuenta que Puerto Rico está 14 horas por detrás de Sídney.

Jueves, 22 de septiembre

10:30 BIH v PUR – Sydney Olympic Park Sports Centre

Viernes, 23 de septiembre

10:30 PUR v USA - Sydney Olympic Park Sports Centre

Sábado, 24 de septiembre

20:30 PUR v BEL – Sydney Superdome

Domingo, 25 de septiembre

Día de descanso para el grupo A

Lunes, 26 de septiembre

17:30 CHN v PUR – Sydney Superdome

Martes, 27 de septiembre

11:30 PUR v KOR – Sydney Superdome

Jueves, 29 de septiembre

12:00 Cuartos de final 1 - Sydney Superdome

14:30 Cuartos de final 2 - Sydney Superdome

18:00 Cuartos de final 3 - Sydney Superdome

20:30 Cuartos de final 4 - Sydney Superdome

Viernes, 30 de septiembre

17:00 Semifinal 1 - Sydney Superdome

19:30 Semifinal 2- Sydney Superdome

Sábado, 1 de octubre

13:00 Partido por el bronce - Sydney Superdome

16:00 Final - Sydney Superdome

Cómo ver la Copa del Mundo 2022 en Puerto Rico

La Copa del Mundo de baloncesto femenino 2022 se podrá ver en Puerto Rico a través de WAPA Deportes.

Para otros territorios, la FIBA ha puesto a servicio de este torneo su canal de streaming Courtside 1891, que contará con la emisión de los partidos en directo, además de on-demand.