Exclusiva de Pau Gasol: la final olímpica contra el 'Redeem Team' fue "uno de los mejores partidos de baloncesto de la historia" 

Tras haber ganado todos sus partidos anteriores por al menos 20 puntos de diferencia, se esperaba que el 'Redeem Team' de Estados Unidos arrasara con España para conseguir el oro en baloncesto masculino en Beijing 2008.

Kobe Bryant, LeBron James y sus compañeros habían derrotado a los actuales campeones del mundo por 37 puntos en la fase de grupos, y otra victoria parecía inevitable.

Al final, fue todo lo contrario. Pau Gasol y Rudy Fernández se combinaron para poner a los españoles a dos puntos en el último cuarto, y fueron necesarias unas jugadas inspiradoras de Bryant y Dwyane Wade para asegurar el título para Estados Unidos.

Gasol, que fue el máximo anotador del torneo, declaró a Olympics.com que estaba orgulloso de haber empujado al 'Redeem Team' y que sentía que sus rivales de aquel día eran "probablemente tan buenos o mejores" que el 'Dream Team' de Barcelona 1992.

"Recuerdo que fue una gran pelea. Un partido muy competitivo y muy físico en todo momento. Los empujamos a tener que jugar lo mejor posible". - Pau Gasol sobre el partido por la medalla de oro de Beijing 2008

"Se lo pusimos difícil"

Cuando fue entrevistado en mayo, Gasol relató: "Alguien me acaba de decir hoy que la final de 2008 en Pekín contra Estados Unidos fue probablemente el mejor momento deportivo que ha vivido. Así que mi orgullo no cabía en toda la ciudad de Pekín. Esto es lo que es, 14 años después, y esto es de lo que estamos hablando. Historias humanas. La historia que crea y las emociones que crea. El impacto que tiene en el mundo de diferentes maneras".

"Ni siquiera eres consciente de ello porque lo estás viviendo. Intentas hacerlo lo mejor posible. Intentas ganar. Y, sí, si lo haces realmente bien, ganas una medalla y es fantástico y te sientes muy orgulloso y de alguna manera cumples otro sueño. Pero es realmente el efecto dominó que tiene en el mundo".

Tras ganar el Mundial de 2006, en el que Gasol fue nombrado MVP del torneo, España figuraba entre los favoritos a las medallas en Pekín. Y ser arrasados por Estados Unidos no estaba en el guión.

"Recuerdo que fue un gran campeonato. Nos destrozaron la fase de grupos. Pero fue una buena llamada de atención para nosotros y para decir: 'Vale, vamos a llegar a la final y vamos a intentar ganarles, y no va a ser un partido como este'. Creo que ellos también lo sabían, por la forma en que jugamos y ellos jugaron".

Las victorias sobre Croacia y Lituania permitieron a 'La Roja' alcanzar su segunda final olímpica y la primera desde Los Ángeles 1984, cuando Estados Unidos se impuso por 31 puntos.

Ésta estuvo mucho más reñida.

"Recuerdo que fue una gran lucha. Un partido muy competitivo y muy físico durante los 40 minutos. De ida y vuelta. Nunca nos rendimos. Obviamente, ellos no querían perder y eran el 'Redeem Team' porque habían perdido en 2004. Tenían que ganar".

"Esos chicos tenían mucho, mucho talento. Eran algunos de los mejores de la historia. Se lo pusimos difícil. Los empujamos a tener que jugar lo mejor posible. Y lo hicieron. Se esforzaron".

"Hicimos grandes jugadas en la recta final. Dwyane Wade tuvo un gran partido. Todos jugaron bien. Pero mucha gente piensa en ese partido como el mejor o uno de los mejores de baloncesto de la historia del deporte. Así que es algo de lo que hay que estar orgullosos".

Gasol sobre el 'Redeem Team' vs el 'Dream Team'

Las comparaciones entre el 'Redeem Team' del 2008 y Michael Jordan y compañía en Barcelona 1992 son inevitables. Y a Gasol, la mención del 'Dream Team' le trae recuerdos especiales.

"Cuando tenía 12 años, se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona. Fue la primera vez que el 'Dream Team' se reunió y jugó. Y tuvo un gran impacto en mi vida y en una generación de jugadores, no solo de baloncesto. Y me inspiró a decir, 'Wow, estos chicos, juegan a otro nivel. Vaya, esto es increíble. Quiero jugar con ellos'".

"Me hizo soñar. Creo que es algo bonito cuando puedes inspirar a un niño y abrirle los ojos para que sueñe, para que sueñe a lo grande y para que persiga ese sueño de la manera que sea y te dé una especie de visión. Y a mí me dio una visión y me dio un sueño que perseguí, que me sentí seguro de poder lograr. No sabía cómo, pero me dije: 'Vale, voy a intentar hacerlo y visualizarlo', y de alguna manera ocurrió y me lo creí. Aquellos jugadores de los Juegos de Barcelona tuvieron un gran impacto en mi vida. Y probablemente no estaría aquí si los Juegos Olímpicos no hubieran ocurrido".

En cuanto a cuál de los dos equipos ganaría, Gasol cree que la última cosecha saldría ganando.