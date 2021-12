Oihane Otaegi y Mikel Unanue, la esperanza del curling de España

Oihane Otaegi y Mikel Unanue están vinculados al curling desde hace prácticamente dos décadas, y ahora tienen la oportunidad de hacer historia para esta nación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Ningún deportista español ha representado a España en curling en unos Juegos, y ellos podrían hacerlo si consiguen uno de los dos billetes olímpicos en liza en el Preolímpico de Leeuwarden (Países Bajos), que tendrá lugar del 5 al 12 de diciembre de 2021. En él, la competición de dobles mixtos, en la que participan Otaegi y Unanue junto a otras trece parejas, se llevará a cabo del 5 al 9 de diciembre.

Los equipos han quedado divididos en dos cuadros iniciales, y España está encuadrada en el grupo A, en el que se enfrentará a Australia, Dinamarca, Alemania, Hungría, ROC y Turquía. Para acceder al play-off, la dupla española deberá quedar entre las tres mejores selecciones del round robin. Los dos primeros del grupo accederán directamente al partido por la clasificación a Beijing, y los demás jugarán un partido previo, del que saldrán los otros dos finalistas. Los ganadores de los playoffs serán quienes consigan el billete para los Juegos Olímpicos.

Oihane Otaegi y Mikel Unanue, los representantes de España en dobles mixtos en el Preolímpico de curling. Foto por © WCF / Celine Stucki

Olympics.com (OC): ¿Cómo veis vuestras opciones de cara al Preolímpico?

Oihane Otaegi (OO): Va a ser complicado porque todos los equipos van a por lo mismo, solo hay dos plazas y el nivel cada vez es mayor. Pero nosotros hemos estado entrenando mucho y muy duro y confiamos en que nos puedan salir las cosas y tengamos nuestra semana. Con que podamos competir a nuestro nivel ya nos daremos por satisfechos.

OC: ¿Qué sería para vosotros lograr esta clasificación?

Mikel Unanue (MU): Un sueño. La palabra Juegos Olímpicos es algo que desde pequeños hemos soñado, que durante muchísimos años pensábamos que era un objetivo imposible y ya simplemente con ver al resto de deportistas estar en unos Juegos Olímpicos ya era impresionante. Nosotros fuimos como espectadores a los Juegos Olímpicos de Londres, y fue impresionante. Imagínate como deportistas.

OC: Además en el caso del curling sería hacer historia como la primera vez que España participa en este deporte en unos Juegos. ¿Da más presión tener la historia en vuestras manos?

OO: No, al contrario. Es un orgullo que haya una mínima posibilidad y seamos nosotros los que luchemos por ello.

MU: Sí, la verdad es que no tenemos ninguna presión. Además de por sí ya somos una pareja muy, muy exigente con nuestro trabajo. En esta ocasión creo que vamos a disfrutar de esta de esta posibilidad. La palabra Preolímpico lleva implícita la palabra olímpico. Y eso para nosotros ya es algo muy especial. Por lo tanto, presión absolutamente nada y una ilusión tremenda porque, además de conseguir nuestros sueños, sería conseguir el sueño de mucha gente que está trabajando con nosotros y para nosotros. Y yo creo que también se lo merecen.

Mikel Unanue y Oihane Otaegi en acción. Foto por © WCF / Celine Stucki

Sus inicios en el curling

OC: ¿Cómo empezasteis en el curling?

OO: De casualidad. Yo trabajaba en el Palacio de Hielo Txuri Urdin, en San Sebastián. Era la preparadora física del equipo de patinaje artístico y no tenía ni idea de lo que era el curling. De hecho, el año anterior se celebró en San Sebastián en el Campeonato de España, en 2003, y nos dieron el fin de semana libre y yo ni me acerqué a la pista a ver qué era eso. Cuando nos comentaron que había unas piedras que reclamaba la Federación Mundial, pues dije bueno, vamos a probar antes de devolverlas, vamos a probar a ver qué es. Nos gustó y hasta hoy.

MU: Yo era nadador, y nos conocimos y ella competía los fines de semana. Yo veía que me quedaba un poquito al margen. Y la verdad es que al principio me lo cogí como una actividad extra, sin más. No tenía ningún tipo de de importancia y luego cada vez fue cogiendo un mayor volumen. Realmente ahora el curling es una parte muy importante, ya no sólo el curling como como disfrute y como deporte y salud, sino también como una exigencia máxima de alto nivel.

OC: Lleváis casi dos décadas en este deporte y lo habéis visto crecer en España. ¿Se nota el cambio?

OO: Yo personalmente creo que ha evolucionado mucho, aunque va más despacio de lo que nos gustaría por la falta de infraestructuras. Todavía no tenemos una pista de curling exclusiva abierta todo el todo el año o muchos meses al año.

MU: Creo que en España, a pesar de que ha tenido un crecimiento exponencial muy fuerte, cada vez nos encontramos un poquito más lejos del resto de países. Probablemente ese salto o esa evolución que está teniendo España será todavía mayor y en poco tiempo creo que se podría llegar a conseguir equipararse a una serie de países que ahora podrían considerarse que están fuera de alcance.

OO: Pero tenemos que reconocer que la labor de la Federación Española de Deportes de Hielo está siendo muy importante. Están trabajando mucho, y realmente estamos notando ese cambio.

OC: ¿Tener que luchar más que en otros deportes os ha hecho alguna vez replantearos seguir en el curling?

MU: Todos los deportistas pasamos por fases de estar arriba del todo, como también estar alguna veces abajo. Desde en el primer partido que yo jugué en mi vida de curling, que fue con Oihane, que perdimos en aquel entonces un partido por 20 o no sé cuánto, y ya en ese primer partido me hice la pregunta. O sea, imagínate cuántas veces me habré hecho la pregunta en toda mi trayectoria deportiva. Pero al final, realmente cuando tomas un poquito de distancia y te das cuenta del crecimiento tanto deportivo como personal, ves que todo lo que me está aportando este deporte es mucho mayor de todo lo que me está quitando.

Plata en el Mundial por equipos de 2018

OC: Dentro de esta evolución, vosotros conseguisteis poner al curling español en el mapa internacional al conseguir la plata en el Mundial por equipos mixtos (una modalidad no olímpica) en 2018. ¿Cómo lo recordáis?

OO: Como un momento muy bonito y especial, aunque nos vino un poco por sorpresa. Yo creo que al principio no nos íbamos enterando muy bien de las opciones reales que teníamos y, para cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en la final jugando contra Canadá. La verdad es que la final no fue nuestro mejor partido, pero bueno, lo celebramos.

MU: Son esos los momentos a los que te agarras para afrontar los más difíciles.

OC: ¿Y qué más os ha ayudado?

MU: Yo tengo tres palabras en la cabeza: agradecimiento, convicción y ganas de luchar. Agradecimiento a una lista de personas que es interminable; convicción de que lo podemos conseguir; y ganas de luchar porque no nos vamos a rendir. Lo vamos a pelear hasta el final.

Cómo seguir el Preolímpico de curling

Partidos de España en el grupo A: