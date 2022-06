Objetivo París 2024: el sistema de clasificación del skateboarding, explicado

"Éxito" puede ser la mejor palabra para describir la primera competición de skateboarding en los Juegos Olímpicos.

El deporte urbano debutó en Tokio 2020 y el mundo no olvidará el recuerdo de la feroz competición unida a una muestra de amistad y solidaridad sin precedentes.

Los atletas japoneses ganaron cinco medallas, incluyendo tres oros en Tokio, mientras que los brasileños ganaron tres platas. Con Tokio 2020 como vitrina de los jóvenes talentos y el nivel de la competición en continuo aumento, la próxima competición olímpica de skateboarding será sin duda increíble.

En París 2024, las competiciones femeninas y masculinas de park y street vuelven a estar en el programa. Descubre todo lo que necesitas saber sobre el camino hacia la clasificación a continuación.

¿Cuántos skaters competirán en París 2024?

En total, 88 atletas estarán en la competición de skateboarding de París 2024: 22 atletas por evento para las pruebas de street masculino y femenino, y de park masculino y femenino. En total, ocho más que en Tokio.

Como país anfitrión, Francia recibirá cuatro cuotas (una para hombres y otra para mujeres en cada prueba), mientras que la misma cantidad se reservará para las Plazas de Universalidad que decidirá la Comisión Tripartita del Comité Olímpico Internacional (COI).

Las otras 80 cuotas se asignarán en función de las competiciones previas a los Juegos Olímpicos, con un máximo de 12 plazas de cuota por Comité Olímpico Nacional (CON), tres para hombres y tres para mujeres en cada prueba.

¿Cuál es el camino de clasificación de skateboarding para París 2024?

Para los 80 atletas (20 por prueba) que aspiran a obtener plazas de cuota para París 2024, al margen de la nación anfitriona y de las Plazas de Universalidad, el siguiente proceso les dará la oportunidad de reservar sus billetes para los Juegos Olímpicos.

En primer lugar, un atleta deberá figurar por su nombre en el Ranking Olímpico Mundial de Skateboarding (OWSR, por sus siglas en inglés) a partir del 24 de junio de 2024.

En el OWSR se tendrán en cuenta varias competiciones y los cinco niveles de eventos a partir de los cuales se atribuyen puntos son los siguientes:

Campeonato Mundial

Serie de Clasificación Olímpica

Pro Tour

Eventos 5 estrellas

Eventos 3 estrellas

A diferencia de la vía de clasificación para Tokio 2020, los campeonatos continentales se clasificarán ahora como eventos 3 estrellas, y los campeonatos nacionales no se incluirán en los estratos de clasificación.

Las OWSR estarán separadas en tres temporadas, divididas de la siguiente manera:

2022: del 22 de junio al 31 de diciembre

2023: del 1 de enero al 31 de diciembre

2024: del 1 de enero al 23 de junio

A diferencia de otros deportes, los atletas serán seleccionados por su nombre. Esos nombres se decidirán de acuerdo con el OWSR a partir del 24 de junio de 2024.

Cada uno de los cinco continentes del Movimiento Olímpico tiene garantizado un atleta por prueba. Si un continente no clasifica a un atleta, la plaza se asignará al atleta mejor clasificado en el OWSR de la representación del continente, si está disponible.

Las pruebas clasificatorias de París 2024 para 2022 son las siguientes

26 de junio - 3 de julio de 2022: Street Skateboarding Roma (Pro Tour) - Roma (ITA)

2 de octubre - 9 de octubre de 2022: Campeonato Mundial de Skate Park 2022 - Río de Janeiro (BRA)

9 de octubre - 16 de octubre: Campeonato Mundial de Skate Street Río 2022 - Río de Janeiro (BRA)

¿Cuál es el formato y el calendario de la competición de skateboarding de París 2024?

La competición de skateboarding en París 2024 tendrá lugar durante cuatro días en La Concorde, los días 27 y 28 de julio para las pruebas de street, y los días 6 y 7 de agosto para las pruebas de park.

World Skate ha dado a conocer los formatos de competición para la prueba de street de París 2024, así como para todas las pruebas clasificatorias, que son los siguientes:

Las competiciones se desarrollarán en dos fases: la clasificatoria y la final, pasando a la final los ocho mejores de la primera fase.

En cada fase, los skaters realizarán dos rondas de 45 segundos cada una, que se puntuarán entre 0 y 100, contando solo la puntuación del mejor run. A continuación, realizarán cinco trucos, también puntuados entre 0 y 100, contando para la puntuación los dos mejores trucos. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones de la mejor ronda y de los dos trucos, obteniendo una puntuación final entre 0 y 300.

Una nueva regla importante que se ha añadido es el procedimiento de rechazo de puntuación de la fase de trucos. Un skater tiene ahora derecho a que se le borre un truco si desea intentar mejorarlo, sin incurrir en ninguna penalización por repetición. Los intentos rechazados cuentan con cero puntos.

El formato de park para las eliminatorias de París 2024 aún no se ha dado a conocer.

Skaters a seguir en París 2024

Park

La primera campeona olímpica en la prueba de park femenino fue la japonesa Yosozumi Sakura. Con tan solo 19 años cuando compitió en Tokio 2020, debería ser una de las atletas a seguir en París 2024. También hay que seguir de cerca a la medallista de plata Hiraki Kokona (también de Japón), que solo tenía 12 años en Tokio. La joven estrella británica, Sky Brown, que ganó la medalla de bronce a los 13 años tras recuperarse de las caídas sufridas en sus dos primeras rondas, también tendrá dos años para mejorar mientras persigue el oro en París. La francesa Madeleine Larcheron es otra joven estrella que tiene tiempo para progresar. Tenía 15 años en Tokio y aspira a subir al podio en sus Juegos en casa, París.

El australiano Keegan Palmer dominó la final de la prueba masculina, con 94,04 puntos en su primera carrera para asegurarse el oro. Mejoró hasta los 95,83 puntos en su última carrera, superando al brasileño Pedro Barros, que ganó la plata con 86,14 puntos. Es probable que ambos vuelvan a estar entre los favoritos en París, junto con el medallista de bronce estadounidense Cory Juneau y su compatriota Zion Wright.

Ningún japonés se clasificó para la final masculina de park, sin embargo, mientras que Hirano Ayumu no logró meterse entre los ocho primeros en las semifinales, el joven de 23 años ganó el oro en la prueba de snowboard halfpipe de Beijing 2022. A día de hoy, no ha decidido si intentará clasificarse para París 2024. "Puede que lo haga si de repente me siento motivado para hacerlo", dijo a Olympics.com.

Street

En la prueba femenina de street, Nishiya Momiji (JPN) ganó el oro con 13 años, quedando justo por delante de la estrella brasileña Rayssa Leal, que también tenía 13 años en Japón. Leal dio a conocer su talento al mundo cuando un vídeo en el que realizaba un 'heelflip' con un tutú se hizo viral después de que la leyenda del skateboarding, Tony Hawk, lo compartiera. En los próximos Juegos Olímpicos volverá a aspirar al oro, mientras que su compatriota Leticia Bufoni, que tendrá 31 años cuando se celebren los Juegos Olímpicos, también podría competir.

En la prueba masculina, el japonés Horigome Yuto fue casi intocable en su camino hacia el oro. Ni siquiera Nyjah Huston, seis veces campeón del mundo, pudo subir al podio en una prueba ferozmente competitiva. Estos dos skaters, considerados actualmente los mejores del mundo, estarán casi con toda seguridad en París, junto con el brasileño Kelvin Hoefler, medalla de plata en Tokio, y el estadounidense Jagger Eaton, que ganó el bronce. Los skaters franceses también tratarán de hacer historia en su país, ya que Vincent Milou (4º en Tokio) y Aurelien Giraud (6º) representan dos de sus mejores opciones de medalla.

También buscarán estar en la pugna el peruano Angelo Caro, el hispanohablante mejor clasificado en skateboarding en Tokio 2020, cuando fue quinto; el colombiano Jhancarlos González, que recientemente ganó el Madrid Urban Sports; o Manny Santiago, de Puerto Rico, quien ya aseguró antes de debutar en el escenario olímpico en Japón que le gustaría estar en París 2024.

"Desde que empecé, los sueños se lograron, pero siempre hay más. Después mis sueños serán llegar a los Juegos de 2024 en París, y tengo opción de correr en Los Ángeles [2028]. Entonces tendré 43 años y será mi manera de enseñarles a todos que no se pueden quitar y que, si cuidan el cuerpo y la mente, pueden luchar más y cambiar lo establecido", dijo en una entrevista para Olympics.com.

Calendario para la clasificación de skateboarding a París 2024

22 de junio de 2022 - 23 de junio de 2024: periodo olímpico para ganar puntos OWSR

periodo olímpico para ganar puntos OWSR 26 de junio - 3 de julio de 2022: Street Skateboarding Roma (Pro Tour) - Roma (ITA)

Street Skateboarding Roma (Pro Tour) - Roma (ITA) 2 de octubre - 9 de octubre de 2022: Campeonato Mundial de Skate Park Río 2022 - Río de Janeiro (BRA)

Campeonato Mundial de Skate Park Río 2022 - Río de Janeiro (BRA) 9 de octubre - 16 de octubre: Campeonato Mundial de Skate Street Río 2022 - Río de Janeiro (BRA)

Campeonato Mundial de Skate Street Río 2022 - Río de Janeiro (BRA) 24 de junio de 2024: publicación de la Clasificación Mundial de Skateboarding Olímpico y World Skate informará a los CONs/FNs sus plazas asignadas

publicación de la Clasificación Mundial de Skateboarding Olímpico y World Skate informará a los CONs/FNs sus plazas asignadas 29 de junio de 2024: los CONs confirman a World Skate el uso de las plazas asignadas

los CONs confirman a World Skate el uso de las plazas asignadas 30 de junio de 2024: World Skate comenzará la reasignación de todas las plazas de cuota no utilizadas

World Skate comenzará la reasignación de todas las plazas de cuota no utilizadas 7 de julio de 2024: World Skate completará la reasignación de todas las plazas de cuota no utilizadas

World Skate completará la reasignación de todas las plazas de cuota no utilizadas Por definir: la Comisión Tripartita confirmará por escrito la asignación de las plazas de Universalidad a los CONs (cuando sea aplicable)

la Comisión Tripartita confirmará por escrito la asignación de las plazas de Universalidad a los CONs (cuando sea aplicable) 8 de julio de 2024: fecha límite para las inscripciones deportivas de París 2024

fecha límite para las inscripciones deportivas de París 2024 26 de julio - 11 de agosto de 2024: Juegos Olímpicos de París 2024

Si quieres conocer todos los detalles del proceso de clasificación de todos los deportes de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, haz click aquí.