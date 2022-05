Objetivo París 2024: el sistema de clasificación del golf, explicado

Como definición, el golf podría sonar como un deporte sencillo de entender. La Reglas del Golf lo explican como "golpear una pelota con un palo (club) desde un tee e intentar introducirla en el agujero gracias a un golpeo o varios golpeos, según las normas". Los jugadores utilizan diferentes clubs, dependiendo del tipo de terreno desde el que golpean la bola.

En Tokio 2020, Nelly Korda y Xander Schauffele subieron a lo más alto de los podios femenino y masculino, respectivamente, en orgullo para la afición estadounidense. Por su parte, la joven japonesa de 22 años Inami Mone y el sudafricano Rory Sabbatini, de 45 años en ese momento, consiguieron la plata.

Y cómo olvidar la batalla a siete por el bronce masculino, que dejó a todo el público con ganas de más y con la mirada puesta ya en París 2024.

Pero antes de que comiencen los próximos Juegos Olímpicos, los mejores golfistas del mundo tienen que luchar por su clasificación olímpica.

Encuentra las respuestas a las principales preguntas sobre el proceso de clasificación del golf para París 2024.

¿Cuántos atletas competirán en golf en París 2024?

Serán 120 golfistas los que participen en la competición de golf de París 2024, 60 en cada categoría (masculina y femenina); lo cual supone la misma cantidad que en Tokio 2020.

La nación anfitriona, Francia, tiene dos plazas aseguradas: una en el evento masculino y otra en el femenino. Las 118 cuotas restantes (59 por género) se decidirán a través del Ranking Olímpico de Golf (OGR por sus siglas en inglés) en dos años.

No se asignarán directamente plazas de universalidad. Sin embargo, algunas se podrían ofrecer a los Comités Olímpicos Nacionales después del proceso de reasignación de las plazas no utilizadas por la nación anfitriona.

¿Cuál es el camino de clasificación en golf para París 2024?

Las plazas de golf para París 2024 se decidirán según el OGR el 17 de junio de 2024 para los hombres y el 24 de junio de 2024 para las mujeres.

Se tienen en cuenta varios torneos masculinos y otros tantos torneos femeninos para definir el OGR.

Cada golfista gana puntos según sus posiciones finales en cada evento. Así, las actuaciones en eventos con campos más fuertes reciben más puntos, según el programa de distribución de puntos aprobado por la Federación Internacional de Golf (IGF, por sus siglas en inglés).

Los puntos en el ranking de cada jugador se acumulan en un periodo de dos años, y los puntos otorgados en el primer periodo de 13 semanas ponderan al 100% de su valor original. Después del periodo inicial de 13 semanas, los puntos se devalúan en un 1.1% por cada una de las siguientes 91 semanas, antes de que desaparezcan por completo del registro de dos años del deportista. En resumen: cuanto más cerca del fin del OGR, los puntos tendrán más valor.

El OGR se ordena según la puntuación media que los atletas acumulen durante este periodo de dos años.

Calcular la media de puntos es simple: se divide el número total de puntos que el atleta ha conseguido entre el número de torneos que ha disputado en ese periodo.

Hay un divisor mínimo de 35 torneos para el OGR femenino en el periodo de dos años; mientras que en el OGR masculino habrá un divisor mínimo de 40 eventos y un máximo de 52 eventos disputados en el periodo de dos años.

Si hay atletas empatados en puntuación media, el empate se romperá utilizando los siguientes criterios en orden:

Primero, comparando los puntos conseguidos en el Ranking Total Oficial Mundial de Golf en el periodo de 52 semanas más reciente. Después, si fuera necesario, se compararía el Ranking Total Oficial Mundial de Golf en el periodo de 13 semanas más reciente, que finaliza el 17 de junio de 2024 para el OGR masculino y el 24 de junio de 2024 para el OGR femenino.

Los golfistas situados en el top15 del OGR serán seleccionados nominalmente y asegurarán sus plazas para París 2024, con un máximo de cuatro atletas por cada NOC.

Tras ello, los atletas posicionados de la 16ª plaza en adelante en el OGR serán seleccionados nominalmente y se les asignará su cuota, con un máximo de dos atletas por NOC, incluyendo aquellos que se encuentren en el top 15. Así hasta que se llegue al tope de 59 deportistas, incluyendo las plazas continentales.

Cada uno de los cinco continentes del Movimiento Olímpico garantizarán al menos a un golfista en la competición femenina y en la masculina. Si no hay ninguno que se clasifique automáticamente según los criterios explicados arriba, las plazas continentales se asignarán a los atletas mejor situados en el OGR de los continentes que aún no cuenten con representación.

Si una plaza asignada no es confirmada por el NOC antes del fin de plazo o es declinada por el NOC, se reasignará nominalmente al atleta mejor posicionado en el OGR el 17 de junio de 2024 (hombres) y el 24 de junio de 2024 (mujeres) que aún no haya clasificado. Todo ello respetando el número máximo de plazas de cada NOC en cada evento.

¿Cuál es el formato de competición y el calendario del golf en París 2024?

La competición de golf de París 2024 tendrá lugar entre el 1 y el 10 de agosto de 2024 en el Golf National, que está situado en Saint-Quentin-en-Yvelines, a 41 km de la Villa Olímpica.

El formato de la competición olímpica de golf es stroke play, que consiste en contar el número total de golpes que un jugador necesita para llegar al final del recorrido durante cuatro días (72 hoyos, 18 cada día). El jugador con menor número de golpes al finalizar las cuatro rondas gana el torneo.

Jon Rahm, de España, celebra su victoria en el Memorial Tournamente en julio de 2020. Foto por 2020 Getty Images

Golfistas a seguir en el camino a París 2024

El golfista español Jon Rahm, número 1 en aquel momento, no pudo competir en Tokio 2020 después de dar positivo por COVID-19. Ahora tiene ante sí una nueva oportunidad para clasificar a París 2024 y conseguir la primera medalla para el golf español en los Juegos Olímpicos.

Rory McIlroy, de Gran Bretaña, hizo su debut olímpico en Japón, donde acabó cuarto después de una épica batalla por el bronce entre siete jugadores, que tuvieron que disputar un play-off. McIlroy se convirtió en el tercer jugador después de Jack Nicklaus y Tiger Woods en ganar cuatro grandes en golf a la edad de 25 años; y el primer europeo en alzarse con tres diferentes títulos mayores. Después de Tokio 2020, McIlroy dijo para Sky Sports: "Llevo diciendo todo el día que nunca me he esforzado tanto en mi vida para acabar tercero. Es decepcionante irme de aquí sin nada. Sin embargo, esto me hace incluso más determinante con ir a París y conseguir una medalla".

En el lado femenino, tanto las medallistas de oro y de bronce de Tokio 2020 se mantienen en gran estado de forma. Nelly Korda, de Estados Unidos, y Lydia Ko, de Nueva Zelanda, ocupan los puestos 2 y 3 del mundo, respectivamente, solo por debajo de la estrella de la República de Corea Ko Jin-Young, que fue novena en Tokio 2020. Lydia Ko tiene ante ella la posibilidad de convertirse en la primera golfista en la historia en ganar tres medallas olímpicas consecutivas.

Las jugadoras de la República de Corea, por su parte, han dominado el golf femenino en la última década. Desde 2010 no ha habido ningún año en el que alguna jugadora de esta nación no hubiera ganado un major. Incluso ahora, cuatro jugadoras están dentro del top 10 mundial: Ko Jin-Young (nº 1); la medallista de oro en Río 2016, Park In-Bee (nº 9); Kim Hyo-Joo (nº 8); y Kim-Sei Young (nº 10).

Todas ellas compitieron en los últimos Juegos Olímpicos, en 2021, pero no lograron subir al podio. Pero en dos años será el momento de la revancha.

Calendario para la clasificación de golf a París 2024

17 de junio de 2024*: Fin del periodo de clasificación del OGR masculino.

Fin del periodo de clasificación del OGR masculino. 18 de junio de 2024: Se publica el OGR masculino y la IGF informa a los NOCs y las Federaciones Nacionales de sus plazas asignadas para la competición masculina.

Se publica el OGR masculino y la IGF informa a los NOCs y las Federaciones Nacionales de sus plazas asignadas para la competición masculina. 18 de junio de 2024: IGF publica la lista de reservas para la reasignación de la competición masculina.

IGF publica la lista de reservas para la reasignación de la competición masculina. 24 de junio de 2024** : Fin del periodo de clasificación del OGR femenino.

: Fin del periodo de clasificación del OGR femenino. 25 de junio de 2024: Se publica el OGR femenino y la IGF informa a los NOCs y las Federaciones Nacionales de sus plazas asignadas para la competición femenina.

Se publica el OGR femenino y la IGF informa a los NOCs y las Federaciones Nacionales de sus plazas asignadas para la competición femenina. 25 de junio de 2024: IGF publica la lista de reservas para la reasignación de la competición femenina.

IGF publica la lista de reservas para la reasignación de la competición femenina. 27 de junio de 2024: Los NOCs confirman el uso de las plazas asignadas a la IGF.

Los NOCs confirman el uso de las plazas asignadas a la IGF. 2 de julio de 2024: La IGF reasigna todas las plazas no utilizadas.

La IGF reasigna todas las plazas no utilizadas. 8 de julio de 2024: Fecha límite para configurar los participantes por deporte en París 2024.

Fecha límite para configurar los participantes por deporte en París 2024. 31 de julio de 2024: Fin de la reasignación para la competición masculina.

Fin de la reasignación para la competición masculina. 1-4 de agosto: 2024 Stroke Play masculino individual.

2024 Stroke Play masculino individual. 6 de agosto de 2024: Fin de la reasignación para la competición femenina.

Fin de la reasignación para la competición femenina. 7-10 de agosto de 2024: Stroke Play femenino individual.

Stroke Play femenino individual. 26 de julio-11 de agosto de 2024: Juegos Olímpicos de París 2024.

*o al completar todos los eventos clasificatorios que estaban programados para completarse el 17 de junio de 2024 pero que se retrasaron debido al clima u otras circunstancias, siempre que dichos eventos se completen el 18 de junio de 2024 como tarde.

**o al completar todos los eventos clasificatorios que estaban programados para completarse el 24 de junio de 2024 pero que se retrasaron debido al clima u otras circunstancias, siempre que dichos eventos se completen el 25 de junio de 2024 como tarde.

Si quieres conocer todos los detalles del proceso de clasificación de todos los deportes de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, haz click aquí.