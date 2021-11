Nil Llop y su camino a Beijing 2022: "Siempre he querido estar en unos Juegos. Es un sueño"

Nil Llop Izquierdo (20 de septiembre de 2002) es el poseedor del récord de España en 500 m en patinaje de velocidad (35:59), plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana 2020 y campeón del mundo júnior en patinaje en línea en 2019. En resumen: un deportista a tener en cuenta.

Su próximo objetivo, con solo 19 años, es clasificar para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, que tendrán lugar del 4 al 20 de febrero de 2022.

"Es un sueño, el sueño de cualquier deportista. Siempre he querido estar en unos Juegos y tuve la suerte de poder estar en los de la Juventud, pero ojalá, en un futuro no muy lejano, pueda estar ahí", ha expresado en una entrevista con Olympics.com.

Para ello, su temporada real comienza ahora. Este fin de semana (12-14 de noviembre de 2021) disputará la primera prueba de la Copa del Mundo de esta temporada, en Tomaszów Mazowiecki, Polonia. Y todo cuenta: las cuatro paradas de la Copa del Mundo antes de Beijing 2022 son clasificatorias.

Él llega a ellas en el mejor estado de forma.

En octubre batió el récord de España con un tiempo de 35:69 segundos. Sin embargo, su objetivo este curso es bajar del 35:50. "Debo hacerlo para estar un poquito más cerca de la clasificación. Son milésimas. Son detalles que poco a poco voy consiguiendo y espero lograrlo. Espero que en esas Copas del Mundo baje un poquito más y pueda estar más cerca de los Juegos".

Si consigue la clasificación, será el primer español en estar en unos Juegos Olímpicos en patinaje de velocidad. "Tengo la suerte y la mala suerte de ser el referente, pero yo lo intento focalizar como algo positivo y algo motivante y no intento pensar en nada lo contrario. La realidad es que en España es un deporte minoritario, no somos muchos, pero bueno, espero poder ir [a los Juegos] y así hacer un poco más visible el patinaje sobre hielo en España".

Los YOG, una antesala

Llop ya hizo historia en 2020 al conseguir la medalla de plata en 500 m en los Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG, por sus siglas en inglés).

"No sabíamos bien cómo iba a ser porque era algo nuevo para nosotros, entre comillas. Sabíamos que el 500 era mi mejor prueba, como actualmente, ya que donde mejor me siento, donde mejor hago resultados. Así que allí intenté dar lo mejor de mí y salió un segundo puesto que la verdad es que fue increíble", recuerda el patinador español.

Para llegar a algo así, Llop tiene que entrenar en Alemania. En España todavía no existe una gran tradición en patinaje de velocidad. Pero, ¿cómo consigue entonces un español llegar hasta ahí?

"No hay secreto más que trabajar. Lo bueno del deporte es que no existe la magia; no hay nada que que no sea el trabajo y la dedicación", remarca.

A pesar del trabajo duro y de los kilómetros de distancia con su familia y amigos, Nil Llop tiene claro que no cambiaría el patinaje por nada. "Pensar que voy a patinar me hace sonreir todos los días. Me levanto y pienso que voy a patinar por la mañana y ya estoy contento. Estoy muy feliz con la vida que me ha tocado. Tengo la suerte de intentar luchar por mi sueño cada día".

El camino de Nil Llop a los Juegos

La intención del patinador español es competir en todas las pruebas de la Copa del Mundo para conseguir los puntos necesarios y clasificar por ranking.

Este es su calendario de los próximos meses: