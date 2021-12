Nil Llop, de no poder caminar a estar a un paso de los Juegos Olímpicos

El año 2018 fue el que cambió la vida de Nil Llop. Actualmente es el vigente medallista de plata en los 500m de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de la Juventud y primer suplente en la misma distancia y segundo en los 1000m de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Pero hace solo tres años todo esto se veía casi imposible.

"Estaba entrenando en un circuito y, en una curva que es un poco más estrecha y en la que no se ve el final, me encontré un niño pequeño de otro equipo en dirección contraria. Iba muy rápido y lo esquivé para no matarlo. Al hacerlo, me di contra un árbol y me destrocé. Fue muy duro. Mucho", recuerda Llop para Olympics.com.

"Con un accidente así, se te viene el mundo encima. Es el momento más duro de mi vida y solo pensaba que, o remontaba como podía, o me quedaba ahí", prosigue Llop.

Además de fracturas en la mandíbula y en la mano, la lesión más grave del patinador estaba en las piernas. No podía andar. "Los médicos me dijeron que tenía que estar mínimo un año para empezar a caminar y sabía que tenía que recortar los plazos para poder estar en el Mundial [de patinaje en línea]. Si no, no llegaba", rememora.

En aquel momento, Llop se estaba preparando para los selectivos del Europeo y del Mundial.

"Y se te acaba todo de golpe. Lloraba cada día sin parar. Patinar es lo que más me gusta de mi vida, es lo que más deseo hacer. Cada mañana me levantaba y sabía que quería continuar haciendo esa vida y la única manera que había de volver a patinar era sufriendo".

Consiguió gestionar el dolor lo suficiente como para recortar los plazos de recuperación. Y aún recuerda el primer día en el que se volvió a subir a unos patines: "Fue sorprendente porque me sentía bastante bien para lo grande que era lesión. Me puse como un loco, aunque la rodilla no reaccionaba bien".

Sus éxitos tras el accidente

Un año después del accidente, Nil Llop probó que estaba en plena forma de nuevo al convertirse en campeón del Mundo júnior de patinaje en línea. "Cuando llegué a la meta, me pasó por la cabeza como un vídeo de todos los momentos duros del año anterior, y de mi familia, sobre todo. Lograr el Mundial fue una recompensa muy grande. La recompensa al primer día que empecé a poder entrenar y patinar. Esto es por lo que yo luchaba y lo conseguí gracias a mi trabajo duro, pero también al de mi entrenador, mis fisios, y todo el mundo que aportó su granito de arena para poder conseguirlo".

Y solo un año después consiguió la plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 500m, haciendo de él una de las grandes esperanzas de España para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Después de las cuatro pruebas de la Copa del Mundo disputadas este año -todas ellas clasificatorias-, Llop no ha podido culminar el sueño de la clasificación directa para su debut en el máximo escenario olímpico. Sin embargo, está cerca de materializarlo. Es el primer reserva en 500m y el segundo en 1.000m.

La importancia de la salud mental

Aunque el accidente parezca que tenga que ver solo con una recuperación física, Llop pone una importancia vital a la fortaleza mental. "Sinceramente es una de las partes más importantes que hay en el deporte, porque si no, no creo que puedas seguir adelante. Para mí, sobre todo con lo que he vivido, es una de las partes más importantes que necesito tener para poder afrontar todo bien".

Y precisamente, el patinador español reconoce que todo esto le ha cambiado... a mejor. "El accidente me ayudó a ser el deportista que soy ahora mismo. Cambié muy drásticamente, sobre todo a tomármelo más profesionalmente. Esa es la parte positiva de ese accidente".