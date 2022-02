Niklas Edin, el skip con asuntos pendientes que sigue en busca de la gloria olímpica

Niklas Edin lo ha ganado todo en curling... bueno, casi todo. El sueco es cinco veces campeón mundial y siete de Europa, pero aún queda una tarea pendiente: el oro olímpico.

En tres apariciones en los Juegos Olímpicos de Invierno, Edin terminó cuarto en Vancouver 2010, tercero en Sochi 2014 y segundo en PyeongChang 2018. ¿Significa eso que al carismático skip de Karlstad le espera finalmente el oro en Beijing 2022?

Pese a haberse mantenido al máximo nivel durante tanto tiempo, Edin nunca ha logrado alcanzar su techo durante la semana y media de competencia olímpica de curling. Suecia ha ganado sus tres primeros partidos en la capital china y es favorita para meterse en la lucha por las medallas, pero aún queda camino por recorrer.

Si bien Edin ha expresado en repetidas entrevistas concedidas en su país que el oro es un viejo objetivo, también aseguró que el legado de su equipo en el curling no dependerá únicamente de los Juegos Olímpicos.

"Ganar un oro olímpico puede ser una coincidencia si tienes una buena semana", declaró a SVT en abril. "Ganar tres oros consecutivos en el Mundial y cinco en total nunca puede ser una coincidencia. Eres dominante durante mucho tiempo. En nuestro deporte, hemos hecho algo completamente único, que es casi imbatible".

El ascenso de Edin y los contratiempos en el camino

Como muchos atletas de élite, Edin se inspiró en el deporte cuando lo vio en la televisión.

El sueco probó el curling por primera vez después de verlo por televisión durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, la primera vez en la historia reciente que el deporte estaba en el calendario (no era evento de medalla desde 1924). Ese año, el equipo femenino de Suecia ganó el bronce.

El ascenso de Edin fue rápido: en 2004, cuando todavía tenía 18 años, ya había ganado su primer título internacional importante como skip del equipo de Suecia que ganó el Mundial júnior, para después ganar la plata en los tres años siguientes.

El salto a la categoría senior también fue un éxito, y culminó con su conversión en el primer (y único, hasta la fecha) skip en ganar cinco títulos mundiales masculinos.

Pero a pesar de todo eso, el camino no siempre ha sido fácil.

En 2018, parecía que Edin se enfrentaba a un final prematuro en su carrera deportiva, debido a los altos costes que debía asumir después de que el Comité Olímpico Sueco recortara su financiación para los Juegos Olímpicos.

En una entrevista con CBC, Edin explicó: "Estamos entre tener que dejar de hacer esto o simplemente arriesgarnos y probablemente no tengamos suficiente en las cuentas bancarias cuando acabemos nuestras carreras".

Las lesiones también han sido un problema constante para Edin, que en mayo, después de ganar su quinto Mundial, se sometió a la décima operación de su carrera.

Pero nada de eso ha detenido al sueco.

Edin aún no ha alcanzado su punto más alto

Como skip, Edin está a cargo de tomar las decisiones de su equipo.

Como explicó Edin a Aftonbladet en 2021, "Hay una gran diferencia entre mi papel y el de los demás en el equipo. Es un poco como un portero en el hockey y el fútbol, ​​un poco menos exigente físicamente".

"Requiere más rutina, más frío en las situaciones cruciales, pero este rol y es un poco menos exigente físicamente".

Sorprendentemente, a sus 36 años no cree haber llegado todavía a su mejor momento como skip, a pesar de todo lo que ha ganado en su carrera.

"El mejor momento suele empezar ahora para la mayoría de las personas en mi posición", le dijo a Aftonbladet a principios de este año. "Hasta los 45 años, probablemente sea posible mantenerse en el nivel más alto, después de eso depende de la motivación y el estado físico".

Suecia es una potencia de curling, pues no son solo los triunfos de Edin en el Mundial, sino que la selección femenina liderada por Anna Hasselborg ganó el oro olímpico de 2018.

Y por su parte, además de ese sueño olímpico que persigue desde hace tanto tiempo, Edin siempre parece estar buscando nuevos desafíos.

Antes del Mundial de este año, el Equipo Edin se enfrentó al Equipo Hasselborg en una "Reunión de Campeones" especial y única en Jönköping entre los mejores equipos masculino y femenino del país.

Edin triunfó 6-5 en una disputada competición.

Si bien hizo historia con su tercer título mundial consecutivo, Edin dice que él y su equipo aún no se han detenido a asimilar lo que lograron en la burbuja de Calgary a principios de 2021.

"El objetivo era ir a por tres seguidos y el quinto en general", dijo a Aftonbladet sobre cómo afrontaba el 2021 después de que la pandemia cancelara la mayoría de competiciones importantes en 2020.

"Dado que estamos en temporada olímpica, el oro [en Beijing 2022] es muy importante. Probablemente solo cuando termine la temporada y paremos un poco, nos daremos cuenta de cuánto hemos logrado en los últimos años".

Sin duda, el atractivo del oro olímpico es grande, y a Edin le encantaría tenerlo en sus manos.

Llegó a la final por primera vez en PyeongChang 2018, pero una gran última entrada de Estados Unidos hizo que el oro se le escapara de las manos a Edin.

"Ha sido un gran objetivo durante mucho tiempo", admitió. "Si ganamos ese oro, seré feliz".

Dadas sus declaraciones anteriores sobre no haber alcanzado su mejor momento como skip aún, ¿se retiraría con oro en Beijing?

"No creo que termine mi carrera, pero estaré completamente satisfecho y no me quedarán más exigencias después de eso. El oro es lo que falta".

"Me dedicaría a viajar por el mundo, visitar a mi familia y amigos y simplemente disfrutar de un año libre, creo".

El oro olímpico consolidaría aún más a Edin entre los mejores skips de la historia.