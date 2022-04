Néstor Abad sufre miocarditis: "Peligró mi vida"

"Una lesión te impide ir a competiciones, hacer vida normal... es una impotencia interna que no puedes solucionar hasta que te recuperas".

Poco antes de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sus segundos Juegos, el español Néstor Abad recordó en una entrevista para Olympics.com sus dos momentos más duros de su carrera: las roturas en el ligamento de la rodilla que sufrió en 2011 y en 2014.

No le impidieron disputar los Juegos de Río ni, cuatro años después, los de Tokio. "Aunque parezca que no, lesionarte te enseña mucho", decía.

Sin embargo, ahora Néstor Abad se enfrenta a un desafío aún mayor: sufre miocarditis, una inflamación en el corazón, que le separará de la gimnasia artística, al menos, entre tres y seis meses.

El diagnóstico

Aunque estaba sufriendo en los últimos meses mareos, Abad no tuvo un primer diagnóstico que le alertara de la peligrosidad de seguir entrenando o compitiendo al más alto nivel. Es por ello que él continuó con su vida normal.

"Peligró mi vida sin yo saberlo", reconoció en una entrevista reciente para RTVE. "Ese es el problema: cuando tienes una miocarditis, hay que tomar cartas en el asunto porque corres mucho riesgo. Como no lo sabía, corrí riesgo entrenando con normalidad hasta el punto que no podía ya entrenar. Entonces tuve que parar por propia voluntad, no porque me hubieran diagnosticado nada", contó el gimnasta.

Tras marearse una vez más en un entrenamiento, una resonancia finalmente reflejó la miocarditis. El gimnasta lo anunció públicamente hace tres semanas.

El pronóstico

Como mínimo, Abad no podrá practicar deporte entre tres y seis meses. Eso hace que peligre prácticamente todo su calendario en 2022, donde esperaba competir en el Europeo de agosto y en el Campeonato del Mundo en octubre.

Abad, que reconoce haber temido por su vida, sin embargo, no pierde la esperanza de volver al tapiz.

"Sigo siendo un gimnasta y sueño con recuperarme, pero no voy a hacer locuras porque me he informado y sé que estamos hablando de una enfermedad del corazón y que es grave", contó en una entrevista para As.

"[En esta época] voy a aprender a reponer mis fuerzas conteniendo mis ganas de volver con la misma ilusión de siempre", dijo, por su parte, en sus redes sociales.

Y esa ilusión le lleva a un objetivo de cara a dos años vista: los Juegos Olímpicos de París 2024, que serían sus terceros Juegos Olímpicos. Sin embargo, las prioridades en estos momentos son otras.

"Ahora mismo lo único que me interesa es recuperarme y estar lo mejor posible, porque a día de hoy no puedo... subo unas escaleras y se me altera mucho el corazón, me falta el aire. Quiero recuperarme y ya veremos qué pasa con París", remarcó para RTVE.