El entrenador dice que la mentalidad de Nathan Chen es clara antes del patinaje libre: "tiene claro lo que quiere hacer"

El entrenador Rafael Arutunian, que lleva una década al lado de Nathan Chen, dice que su pupilo está tomando las cosas "paso a paso" en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Hace cuatro años, en PyeongChang 2018, Chen ocupó el puesto 17º tras un desastroso programa corto. Sin embargo, este martes, 8 de febrero, estableció un nuevo récord mundial de puntuación en el segmento y afronta como líder el programa libre del jueves (10 de febrero).

Arutunian dice que ha sido una cuestión de aprendizaje para Chen, que ahora tiene 22 años.

"Todo en la vida sucede por una razón", dijo a Olympics.com el miércoles, 9 de febrero, tras la sesión de entrenamiento masculina. "Y si tomas la decisión correcta después de que pase algo... creo que eso es lo que hizo".

Las "decisiones correctas" de Chen dieron sus frutos en el programa corto, ya que sus 113.97 superaron a Kagiyama Yuma, segundo con 108.12, y a Uno Shoma, tercero con 105.90.

El bicampeón olímpico Hanyu Yuzuru se sitúa en la octava posición después de un fallo en su intento de salto cuádruple.

Fue una jornada de mucho ajetreo en las instalaciones de entrenamiento, a un paso del Estadio Cubierto de la Capital, donde los hombres competirán el jueves en el programa libre. Chen, Kagiyama, Uno y Hanyu saltaron al hielo entre los dos últimos grupos.

Hubo más intentos de cuádruple Axel por parte de Hanyu, que antes de estos Juegos aseguró que su objetivo era completar un salto que nadie antes ha hecho en competición. Aunque realizó al menos dos intentos de salto, ninguno de ellos fue limpio, y falló en otros intentos.

También saltó un 'quad loop', que –en caso de utilizarlo en su programa libre– sería un elemento más que añadir a la rutina ya de por sí cargada que tiene prevista. Hanyu parecía estar jugando con diferentes opciones de salto, todas las cuales podrían elevar su puntuación de Valor Base. Necesita subir su puntuación después de registrar un 95.15 en el programa corto.

Día de práctica: los ensayos y 'mantenerse en el momento'

Mientras se persigue el Axel cuádruple, la sesión de entrenamiento –en la que cada patinador realizó un ensayo de su respectivo programa libre– fue como se esperaba: grandes saltos, rostros concentrados y, especialmente para Hanyu, muchos focos mediáticos en el edificio.

Chen –no importa si 17º como en 2018 o primero como ahora– tiene claro su plan de acción, según Arutunian: "Creo que llegó a punto donde realmente sabe lo que quiere hacer".

Aunque el objetivo tangible es el oro, Chen ha dicho a lo largo de estos Juegos Olímpicos de Invierno que le gustaría disfrutar de su experiencia olímpica más de lo que se permitió en 2018. El miércoles repitió ese mantra.

"Ahora mismo sigo disfrutando, obviamente, de lo que pasó ayer", dijo a la cadena estadounidense NBC. "Pero me mantengo en el momento y llegaré fresco a mañana".

Arutunian, entre cuyos patinadores se encuentran Michelle Kwan, Ashley Wagner y otros deportistas olímpicos de alto nivel, dijo que estaba conmovido por la actuación de Chen el martes. Incluso se le saltaron las lágrimas, algo poco habitual en el rudo armenio, famoso por su cara de de póker.

"Estaba allí de pie y ni siquiera me moví", dijo sobre el programa corto de Chen. "Estaba mirando y tenía alguna lágrima en los ojos; es emotivo, porque ha sido un largo viaje. Yo [he estado entrenando] con él... Creo que ya son más de 10 años trabajando con él. Y por eso creo que me emocioné".