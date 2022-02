Nathan Chen sobre cómo ganó su "irreal" oro: concentración, amigos y creer en uno mismo

Las medallas de oro pesan más cuando las tienes colgadas del cuello.

"Pesa bastante. Todavía parece irreal", admite Nathan Chen el día después de ganar la medalla de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

"He soñado con este momento por mucho tiempo, pero nunca realmente pensé que sería algo que podría hacer realidad", admite Chen, de 22 años. "Así que todavía no parece totalmente real tener esto [la medalla de oro] en mi cuello".

Menos de 24 horas antes, Chen hizo lo que no pudo cuatro años atrás: patinó a su mejor nivel en el escenario olímpico, desde el principio (con el programa corto) hasta el final (con el programa libre).

Sí, hubo problemas, pero en vez de dejar que le sacaran de la pista completamente, Chen se adaptó a medida que aparecían esos baches. Al igual que no creía que iba a ganar el oro, el estadounidense enfrentó dudas durante los primeros acordes de 'Rocket Man' mientras resonaba en los altavoces dentro del Estadio Cubierto de la Capital, en Pekín.

"Solo intenté darme a mí mismo esa confianza. A veces, cuando preparas a tu mente para hacer algo, incluso si en ese momento no lo sientes, tu cuerpo de manera natural te lleva hasta ese sentimiento", explica.

Este mensaje propio fue importante para Chen, que tomó el primer puesto en el programa corto por lo que en el libre salía el último, con rivales como Hanyu Yuzuru, Uno Shoma y Kagiyama Yuma patinando antes... y muy bien.

"Me dije a mí mismo: 'Muy bien, pásalo bien. Si confías en ti mismo, puedes hacerlo'. Empecé el programa y después estaba simplemente como 'Respira. Deja que tu cuerpo sienta el hielo'".

Nathan Chen: "Sabía que había hecho lo suficiente"

Mientras su entrenador Rafael Arutunian y sus coreógrafos Shae-Lynn Bourne y Marie-France Dubreuil ayudaron a Chen a que su patinaje brillara para el exterior, su trabajo con el psicólogo deportivo Erik Potterat ha cambiado su mentalidad interior.

"Me ha dado una extraordinaria ayuda durante estos Juegos", dice Chen. "Una de las principales cosas que me quedaron grabadas y que he estado tratando de recordarme a mí mismo era simplemente disfrutar de esta experiencia. El hecho de que ya estoy aquí, en los Juegos Olímpicos, lo logré, ya sabes, el resto de este viaje en los Juegos Olímpicos es para divertirme y vivir toda esta loca aventura".

Esta es una manera de ver las cosas que ha cambiado en los últimos cuatro años, desde que Chen, según explica, llegó a PyeongChang 2018 con la única meta de alcanzar el oro... y nada más. Este enfoque le paralizó, y vaciló tanto en el programa corto de la competencia por equipos como en los eventos individuales. Al final, fue quinto.

En Pekín, por el contrario, su enfoque ha sido algo más como "dejarlo estar". Sí, él estaba ahí para trabajar duro y dar lo mejor de sí, y no podría colgarse la medalla antes de que el trabajo estuviera hecho. Pero tenía que ir paso a paso, tanto en el hielo como fuera de él.

"Los resultados son cosas que están fuera de mi control", dice. "Algunas veces no sientes necesariamente lo que quieres sentir. Pero, para llegar a ese nivel en el escenario, puedes mentir y pretender que estas sintiéndote de esta manera, y entonces tu cuerpo fluye de manera natural. Así que, ya sabes, poner una sonrisa y hacer una pose que te empodere te lleva a este estado de confianza. Incluso si no te sientes con confianza, conseguirás sentirte así".

Mientras al principio tuvo que luchar por esa confianza, Chen no puede contener la sonrisa de unos momentos después, hacia la mitad del programa, y se llena de pura felicidad -euforia y alivio- al final de su actuación, cuando estaba claro que había hecho lo que necesitaba en el momento justo.

"Fue muy especial", explica sobre ese momento. "Inmediatamente estaba como 'Oh, chico, ¡el single flip! Ojalá pudiera ir atrás y volver a hacerlo'. Pero, por supuesto, sabía que había hecho lo suficiente para asegurar la victoria. Y Taf me dijo: 'Chico, lo único que no tengo es un campeón olímpico'. Sé lo mucho que él quería esto. Así que estoy muy feliz por haber podido hacer parte de este viaje junto a él".

Nathan Chen recibe su medalla de oro en Beijing 2022.

Después de una "maravillosa" experiencia en Pekín, ¿qué viene ahora?

Chen parece que ahora tiene todo lo que quería: ganar el oro, sí, pero también asimilar la experiencia de una manera que no había hecho en 2018. En Beijing 2022, Chen fue uno más entre los patinadores en los días posteriores al evento masculino de patinaje artístico, apoyando a los equipos de danza sobre hielo, a las patinadoras y a las parejas.

Todavía no está mirando hacia el Campeonato del Mundo del próximo mes, sin confirmar si irá. Tiene planes de regresar a Yale en otoño, claramente satisfecho con la experiencia olímpica y lo que le dio, según expresa.

"Tengo mucha suerte de formar parte de este equipo olímpico de Estados Unidos", reconoce. "Algunos de mis mejores amigos dentro y fuera del deporte están en este equipo, y es realmente maravilloso compartir estos recuerdos con ellos. Dos de mis compañeros más cercanos, Mariah Bell y Michal Brezina, han estados también en estos Juegos con Rafael, y ha sido muy especial".

Incluso si no hay mucha certeza sobre qué viene ahora, Chen quiere que su experiencia sea un ejemplo: un ejemplo de trabajo duro y éxito, por supuesto, pero también el de un atleta que ha mantenido su pasión genuina y su amor por el deporte.

Este es el consejo que le gustaría dar a cualquier joven que esté buscando empezar en el patinaje artístico: encontrar el amor y mantenerlo.

"Creo que a pesar de las metas que te pongas, lo más importante es asegurarte de que mantienes este sentido del amor y la pasión por el deporte", dice. "Por supuesto, no va a ser una trayectoria ascendente siempre, de manera directa, sino que habrá altibajos. Pero en los momentos bajos, creo que es importante encontrar un equipo y seguir recurriendo a tu equipo y confiando en él para que te apoye y te ayude en tu viaje".