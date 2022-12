A falta de un partido, Uruguay todavía no conoce la victoria en Catar 2022, pero sin embargo sigue con opciones de llegar a octavos de final: necesita la victoria y esperar marcadores a favor.

A falta de un partido, Brasil está matemáticamente clasificada a octavos de final por ser primera en el grupo G, donde aún le resta el encuentro ante Camerún. Todavía no está decidido si pasará como primera o segunda de grupo.

Tanto una victoria como un empate le valían a Ecuador para clasificar a octavos de final en el grupo A. Sin embargo, su derrota ante Senegal hizo que la 'Tri' no pudiera avanzar de la fase de grupos.

A México solo le servía ganar en el último partido del grupo C de la fase de grupos de Catar 2022, y lo hizo. Pero necesitaba más: una goleada. Solo las dos primeras selecciones conseguían clasificar a octavos de final, y con una victoria argentina ante Polonia y una propia ante Arabia Saudí, 'solo' empataba a puntos con Polonia. El criterio que decantó la segunda posición para el combinado polaco fue la diferencia de goles generales en la fase de grupos: México acabó con -1 gol, y Polonia con 0.

La selección albiceleste fue la primera selección hispanohablante en el Mundial de Catar 2022 en asegurar su plaza en octavos de final. Lo hizo como primera del grupo C , con 6 puntos.

Ecuador quedó eliminada llegando al último choque empatada a puntos con el líder del grupo A (Países Bajos); Argentina ha llegado a octavos de final como primera del grupo C; y México, que prácticamente no tenía opciones en la última jornada, demostró valor y se quedó a un solo gol de pasar de ronda.

