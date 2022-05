Mondo Duplantis: "Mi plan para la temporada 2022" 

Subir el listón es lo que hace Armand 'Mondo' Duplantis en todos los sentidos.

La superestrella del atletismo sigue volando alto desde que estableció dos récords mundiales en marzo. El sueco elevó la barra a 6,20m en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta, apenas unos días después de haber superado los 6,19m por primera vez.

Cuando se habla con él sobre sus objetivos para el resto de la temporada 2022, su respuesta es clara: se enfocará en su primer título de campeón mundial en Oregón el próximo mes de julio y en más récords mundiales.

El plusmarquista mundial de pista cubierta y al aire libre ha ganado el oro olímpico en Tokio 2020, un título mundial en bajo techo y es también campeón europeo indoor y al aire libre.

Y además, está la defensa de su título de la Liga de Diamante.

Planes de la Liga de Diamante en Doha, Eugene y Oslo

Dos meses después de conquistar el título mundial bajo techo, el joven de 22 años es uno de los siete vigentes campeones olímpicos que abre su campaña de la Liga de Diamante en Doha.

En 2020 ganó las 16 competiciones que disputó, estableciendo tres récords mundiales: 6,17 y 6,18m durante la temporada de pista cubierta.

El punto culminante fue la Liga de Diamante en Roma, donde superó los 6,15m, el mayor salto al aire libre de la historia, batiendo el récord mundial de Sergei Bubka, vigente desde hacía 26 años.

En Belgrado, abrió la temporada de 2022 batiendo dos veces el récord mundial en indoor, y la serie de la Liga de Diamante le ofrece de nuevo una buena plataforma para mejorar su récord outdoor.

"Mi entrenamiento ha ido muy bien durante el invierno, y aunque es principio de temporada, creo que las condiciones de Doha serán propicias para saltar alto. En esta prueba ya superé los 5,82m en 2020, así que me gustaría acercarme más a los 6,00m en esta ocasión", declaró en una entrevista con los organizadores de la Liga de Diamante antes del inicio de la temporada, el 13 de mayo.

En Doha, se enfrentará al campeón olímpico de Londres 2012, Renaud Lavillenie; al estadounidense Chris Nilsen, que consiguió la plata tras él en Tokio; y al polaco Piotr Lisek, medallista de bronce mundial.

Dos semanas más tarde, los días 27 y 28 de mayo, volverá al país que lo vio nacer para participar en el Prefontaine Classic de Eugene.

Se enfrentará a los también medallistas olímpicos de Tokio, Nilsen y Thiago Braz Da Silva, al bicampeón mundial Sam Kendricks y al francés Lavillenie.

A continuación, Duplantis buscará su tercera victoria en los Juegos Bislett de Oslo, el 16 de junio, donde lidera un grupo de estrellas que incluye al campeón de Río 2016, Braz, Lavillenie y Kendricks.

La Liga de Diamante ofrecerá a Duplantis la puesta perfecta para sus campeonatos "de casa".

El saltador nació en Luisiana, de padre estadounidense -Greg- y madre sueca -Helena-, quienes supervisan su entrenamiento.

El actual atleta sueco del año optó por competir por la nación nórdica, donde llama mucho la atención.

Recientemente, en el condado de Dalarna, ciudad natal de su madre, se erigió un cartel con su nombre que mide la misma altura que uno de sus récords mundiales (6,19m) junto a un conocido monumento local: el caballo Dala.

Duplantis: "Un mejor saltador" tras una operación ocular

Su padre fue un saltador internacional, mientras que sus hermanos, Andreas y Antoine, también practicaron este deporte.

Pero solo el menor de los Duplantis, que empezó a saltar con cuatro años, se ha aferrado a las pértigas.

Se dio a conocer al mundo cuando saltó más de 5,90m en los Relevos de Texas en Austin en 2017, con solo 17 años.

Desde entonces, sigue subiendo el listón.

Está más centrado y asentado que nunca. Ahora vive en Estocolmo con su novia modelo, Desiré Inglander.

Afronta su nueva temporada con total concentración.

Duplantis se sometió a una operación ocular con láser que le cambió la vida y le "abrió un mundo nuevo".

"Mi mayor miedo siempre ha sido que hubiera un problema con las lentillas en medio de una competición, sobre todo en los grandes campeonatos... Que se me cayera una lentilla o algo así. Siempre lo he tenido en mente y ese pensamiento me estresaba. Al final se convirtió en una idea fija y recurrente en mi cabeza. Además, nunca me he sentido cómodo con las lentes de contacto, siempre me han irritado un poco los ojos", comenta a Aftonbaldet.

Con una cosa menos de la que preocuparse cuando se suba a la pasarela, espera saltar más alto que nunca.

"Creo que la operación me hará ser mejor saltador. Sobre todo, me quita la preocupación, ese miedo a que pase algo que siempre me ha comido por dentro".