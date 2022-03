Los mejores momentos de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 

Después de ocho días de acción deportiva que quedarán en la memoria, los Juegos Paralímpicos de Invierno llegan a su final. Es tiempo de mirar atrás y recordar a las estrellas con más brillo de Beijing 2022.

Yu Jing, tercera jugadora de Para hokey en los Juegos de Invierno

Hubo un debut muy reseñable en el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, durante los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Yu Jing, de la República Popular de China, se convirtió en la tercera mujer en la historia en participar en el torneo de hockey sobre hielo en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Yu, que estuvo en el hielo por 5 minutos y 19 segundos durante la victoria 6-0 de República Popular de China sobre Italia, habló sobre su aspiración de inspirar a otras mujeres con su hazaña histórica.

"Hay muchas niñas en este país a las que les gustaría unirse a este deporte y muchas otras ya lo juegan", dijo. "Soy la representante de estas jugadoras femeninas dentro de este equipo. Tengo la oportunidad de jugar para el equipo nacional, de estar en este escenario y mostrar el poder de las mujeres chinas al mundo".

Yu Jing Foto por 2022 Getty Images

Arthur Bauchet convirtió la plata de PyeongChang en oro en Beijing

Después de los Juegos de PyeongChang 2018, en los cuales logró llegar al podio en cuatro ocasiones pero siempre en segunda posición, el francés Arthur Bauchet alcanzó finalmente el oro en Beijing 2022.

A pesar de sufrir intensas contracturas musculares, Bauchet ganó tres oros y un bronce con solo 21 años. Anunció sus intenciones en el primer día de competición, ganando en el evento de descenso de pie y continuó con otro oro en la prueba de supercombinada masculina de pie, solo dos días más tarde.

Para terminar su brillante participación en estos Juegos, logró una medalla de oro más en eslalon masculino en el último día de Beijing 2022.

Arthur Bauchet Foto por 2022 Getty Images

Linda Le Bon, con su hija como guía

Cuando un problema administrativo dejó a la esquiadora Para alpina belga Linda Le Bon sin su guía habitual, su reemplazo de último minuto se convirtió en una de las historias más emotivas de estos Juegos.

La hija de Le Bon, Ulla Gilot, fue su guía en las pistas y juntas lograron un sexto puesto en la clasificación, algo que el mundo ha vivido como un momento paralímpico inolvidable.

"Estoy muy feliz de haberlo podido conseguir con mi hija, que tiene 22 años. Ella es mi guía tan solo desde hace cuatro días y nunca habíamos esquiado juntas antes pero ha sido increíble", dijo Le Bon a Olympics.com después de la carrera.

"En Lillehammer fui más rápida pero esto ha sido impresionante".

Linda Le Bon y su hija, Ulla Gilot. Foto por Getty Images

Carina Edlinger venció a la adversidad para ganar el oro en esquí de fondo

Solo dos días antes de que la austriaca Carina Edlinger compitiera en el evento de esprint de esquí de fondo femenino se encontró a sí misma incapaz de mover el cuerpo. En esas condiciones era imposible competir contra las mejores atletas del mundo. Pero, después de una rápida recuperación, Edlinger no solo llegó a la línea de salida sino que logró una espectacular medalla de oro.

"Hace unos pocos días, (el lunes), estaba tumbada en el suelo y completamente paralizada de cuello para abajo, fue uno de los puntos más bajos que he vivido en mi carrera deportiva", dijo Edlinger.

"Estaba muy lejos de poder competir y me pregunté '¿Tiene sentido que esté compitiendo a este nivel y no estar centrándome en mi salud?'. Pero la victoria de hoy ha sido sanadora".

Carina Edlinger Foto por 2022 Getty Images

Johannes, Veronika y Barbara Aigner convirtieron Beijing 2022 en un asunto familiar

Estos han sido unos Juegos espectaculares para los hermanos Aigner, de Austria, que han hecho de Beijing 2022 un evento propio. Todo comenzó con Johannes, de 16 años. A pesar de su corta edad ganó dos oros, uno en descenso masculino y otro en eslalon gigante en la categoría para discapacitados visuales. Además logró dos platas y un bronce en supercombinada, eslalon y supergigante, respectivamente.

Pero solo era el principio de la espectacular historia de los Aigner. Sus hermanas Veronika y Barbara compitieron en la prueba femenina de eslalon gigante para atletas con discapacidad visual, ganando oro y bronce respectivamente, antes de que Veronika añadiera un segundo oro en eslalon, con Barbara haciéndose con la plata en el mismo evento.

Por si no fuera suficiente para la familia, Veronika fue guiada al oro por otro miembro del clan, su hermana Elisabeth.

Johannes Aigner Foto por 2022 Getty Images

Oksana Masters, la leyenda crece con un oro en Para biatlón

Beijing 2022 ha continuado aumentando la leyenda de la estadounidense Oksana Masters con nuevos éxitos.

Esta maestra en múltiples deportes, que domina tanto el remo y el ciclismo en los Juegos de Verano como el esquí de fondo en los Juegos de Invierno, volvió a deslumbrar en Beijing 2022.

La atleta, nacida en Ucrania, ha ofrecido muchos momentos memorables pero quizá el mejor sucedió al ganar su primer oro en estos Juegos en el evento de esprint de biatlón sentado, en su primer día de competición. Esa presea supuso su quinto oro paralímpico y el primero en estos Juegos para Estados Unidos.

Oksana Masters Foto por 2022 Getty Images

Los hermanos Simpson lograron un oro histórico para el equipo británico

Neil Simpson hizo historia en Beijing 2022 convirtiéndose en el primer medallista de oro de su país en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

La victoria de Neil Simpson en la prueba de supergigante para atletas con discapacidad visual fue aún más especial porque fue su hermano mayor, Andrew, le guió por las pistas.

"Aún no lo puedo poner en palabras"·, dijo Neil después de la carrera. "Han sido dos años muy fuertes, con todo lo que ha pasado. Aún no me lo puedo creer".

Neil Simpson Foto por 2022 Getty Images

Natalie Wilkie y sus siete medallas paralímpicas con solo 21 años

Después de PyeongChang 2018, cuando tenía solo 17 años y se llevó a casa una medalla de cada color, Natalie Wilkie volvió a cautivar al mundo de los deportes invernales con nuevas actuaciones de medalla de oro en Beijing 2022.

El primer momento dorado de la canadiense de 21 años fue en el evento de larga distancia clásica de pie de esquí de fondo, en que esquió hasta la victoria por delante de la estadounidense Sydney Peterson. Sumó un oro más en el esprint en estilo libre de pie solo dos días más tarde de haber conseguido su quinta medalla.

Añadió un oro más en el esprint en estilo libre de pie solo dos días más tarde, siguiendo con una plata en media distancia en estilo libre de pie y un bronce en relevos mixtos. En total suma siete medallas en estos Juegos Paralímpicos.

Natalie Wilkie Foto por 2022 Getty Images

El imán de medallas de Muraoka Momoka, la reina suprema del Para esquí alpino

La japonesa Muraoka Momoka concluyó unos Juegos memorables. En la competición de Para esquí alpino, la atleta de 25 años logró tes oros y una plata, dominando las pistas en las competiciones femeninas sentado.

Con sus medallas de oro en descenso, eslalon gigante y supergigante en Beijing superó su propia cosecha en PyeongChang 2018 donde ganó un oro, dos platas y un bronce.

Por si eso no fuera suficientemente impresionante, también participó en los Juegos Paralímpicos de Verano Tokio 2020.

Momoka Muraoka Foto por 2022 Getty Images

Maxime Montaggioni logró la victoria en banked eslalon de snowboard

El francés Maxime Montaggioni dio un grito de alegría cuando ganó la prueba de banked eslalon de snowboard el viernes 11 de marzo.

No es de extrañar porque el nuevo campeón paralímpico superó a sus competitivos rivales de la República Popular de China que terminaron en segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima posición.

"Me siento como en una nube, tan suave. Todos mis músculos están relajados. Es difícil mantenerme en pie, pero es una sensación genial", dijo a Olympics.com el atleta de 32 años, que estaba visiblemente emocionado tras su victoria.

"Para mí, el trabajo ha sido recompensado. Eso es muy bueno para el equipo y toda la gente con la que trabajo. Es increíble. No podía pensar que me llevaría un oro".

Maxime Montaggioni Foto por 2022 Getty Images

McKeever hizo historia con su oro número 16

Brian McKeever esquió directo a los libros de historia al lograr el impresionante número de 16 medallas de oro en su carrera paralímpica. Así, igualó al Para esquiador alemán Gerd Schoenfelder como el atleta hombre con mayor número de oros.

McKeever llegó a lo más alto del podio en sus tres eventos individuales en sus cuartos Juegos Paralímpicos, en las pruebas de 20 kilómetros en técnica clásica para atletas con discapacidad visual, 1,5km de esprint y 12,5 km en estilo libre.

Suma así 20 podios desde su primera participación en los Juegos en Salt Lake City 2002.