Previa de Milano Cortina 2026: Andrea Macrì y los sueños italianos del Para hockey sobre hielo 

Cuando el reloj marcaba solo 11 segundos para el final Andrea Macrì tuvo la oportunidad de igualar el marcador en el partido por el 5º puesto contra Republica Checa en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Y lo logró.

Gracias a ese gol el equipo italiano continuó hasta asegurarse una victoria 4-3 en el tiempo extra y aseguró esa 5ª posición, la mejor de un equipo europeo en esta competición.

Andrea quiere aprovechar este éxito para seguir creciendo en los siguientes Juegos Paralímpicos de Invierno, que el equipo italiano disputará en casa, en Milano Cortina 2026.

"Mi mentalidad es que quiero más", dijo a Olympics.com.

"Cada hora y cada día quiero más que el anterior. Y ahora realmente espero que alguien haga su trabajo. Necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos encontrar jugadores. Necesitamos entrenar mucho e ir a los torneos".

"Así podremos hablar de algo más bonito aún que un quinto puesto".

Andrea Macrí celebra un gol en Beijing 2022. Foto por Steph Chambers/Getty Images

Milano Cortina 2026: ¿qué esperar de los Juegos Paralímpicos?

El torneo de Para hockey sobre hielo en Beijing 2022 presenció una actuación fantástica del país anfitrión y Andrea quiere colocar a su deporte una posición similar de cara a la próxima cita invernal.

"Jugar en los Juegos Paralímpicos en tu propio país debe de ser una de las mayores oportunidades para una persona joven con discapacidad porque puedes mostrar esa discapacidad al mundo".

"Quizá podamos jugar un partido por la medalla de oro. Esto es el mayor objetivo para todos. Es mi sueño y realmente espero que se convierta en realidad pronto".

Por ahora la diferencia de fuerzas es innegable. La República Popular China batió a Italia por 6-0 en Beijing 2022 y Estados Unidos ganó a República Popular de China por 11-0. Conseguir llegar a ese soñado partido por la medalla de oro en Milán tomará cuatro años de preparación y esfuerzos extraordinarios.

Pero Andrea Macrì es un hombre extraordinario e Italia tiene una larga historia produciendo momentos deportivos excepcionales, especialmente en Para hockey sobre hielo.

Andrea Macrí junto al equipo italiano durante el partido contra República Checa en Beijing 2022. Foto por Steph Chambers/Getty Images

El accidente en la escuela que cambió la vida de Macrí

Un día de escuela cambió la vida de Andrea Macrì para siempre. Con 17 años estaba en un descanso cuando un inusual problema en las cañerías del edificio provocó que se cayera el techo. La espina dorsal de Andrea fue dañada para siempre. Pasó por tres cirugías y los siguientes dos años en una silla de ruedas. Celebró su 18 cumpleaños en el hospital.

Con el tiempo, se armó con la fuerza para volver al deporte. Después de probar varios, incluidos esgrima y tenis en silla de ruedas y Para remo, encontró su lugar dentro del Para hockey sobre hielo.

"No conozco otro deporte entre los Juegos Paralímpicos con el mismo tipo de energía y adrenalina", dijo Andrea.

Andrea Macrí durante una entrevista exclusiva a Olympics.com.

“En nuestro deporte, lo primero que hay que hacer es comprender cómo te tienes que mover para no caerte al hielo. He visto a muchos chicos en mi carrera que han venido a probar a los que no les hacía ninguna gracia caerse".

La leyenda que inició el Para hockey sobre hielo en Italia

Antes de Macrì hubo otro Andrea vinculado fuertemente con el Para hockey sobre hielo en Italia. Andrea ‘Ciaz’ Chiarotti. Falleció en 2018, pero fue su determinación y su espíritu positivo lo que impulsó la creación de un equipo italiano que participara en Torino 2006.

“Éramos muy buenos amigos. Fuimos juntos a Camboya de vacaciones. Era mayor que yo y como un segundo padre para mí, o más como un hermano mayor".

Andrea Chiarotti, fallecido en 2018, muestra su famosa y perenne sonrisa tras una derrota en el torneo de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Vancouver 2010. Foto por Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Ciaz estudió sobre este deporte en Noruega y consiguió el material deportivo para que el equipo pudiera participar en los Juegos Paralímpicos por primera vez. Jugar a nivel internacional supuso un paso de gigante en su curva de aprendizaje, y también un gran número de derrotas.

“Siempre estaba sonriendo. Recuerdo incluso que cuando perdíamos 10-0 sonreía, porque estaba orgulloso de estar ahí. Estaba orgulloso de estar ahí con nosotros".

El equipo aún viaja con una placa para recordar a Ciaz e inspirar a los jugadores.

"Lo llevamos con nosotros a todas las competiciones y lo tenemos en el vestuario para que nos recuerde ser positivos".

Declan Farmer ha sido uno de los mejores jugadores del equipo estadounidense en Beijing 2022. Foto por Steph Chambers/Getty Images

¿Podrán conseguirlo? EE.UU. y República Popular China evalúan a Italia

La positividad es importante, pero se necesita algo más para lograr resultados. Italia precisa de más jugadores cualificados para ser un equipo competitivo frente a los más fuertes del mundo.

Declan Farmer, del equipo de Estados Unidos, cree que los Juegos se celebren en casa representa una gran oportunidad para que el deporte crezca en Italia.

"En PyeongChang 2018 el equipo local llegó al podio y aquí la República Popular China ha logrado calificarse en las semifinales en su debut paralímpico".

"Creo que implica invertir en la juventud, involucrar a más personas en ese deporte. Italia tiene grandes jugadores y muchos veteranos en el equipo. Lo único que hay que hacer es invertir en esas bases. Creo que eso ha sido gran parte de nuestro éxito a lo largo de los años".

"Mucho se ha logrado con el tiempo y el desarrollo del equipo. Muchos jugadores han ido a las concentraciones nacionales que se celebran en verano. Creo que Italia puede invertir en ese tipo de iniciativas, que le harán cosechar éxitos".

Cui Yutao, del equipo de República Popular China alabó el juego de los italianos en Beijing 2022. Foto por Steph Chambers/Getty Images

El capitán del equipo de República Popular China, Cui Yutao, admitió que el 6-0 contra Italia en Beijing 2022 no refleja toda la historia.

"En realidad son un equipo fiero: luchan y tienen gran velocidad sobre el hielo. Realmente hicieron un gran trabajo".

"Son un equipo que no ha de ser subestimado. Tiene sus fortalezas. Quizá la República Popular China tenía todos los ases esta vez y nosotros fuéramos un poquito mejores en esta ocasión".

Para conseguir el sueño de Andrea Macrì de lograr una medalla de oro en casa los resultados tienen que empezar a estar en consonancia con los esfuerzos que hacen en el hielo.

Pizza y buenos tiempos en Milano Cortina 2026

Como país anfitrión, Italia tiene garantizada su presencia en Milano Cortina 2026. Andrea es realista sobre sus opciones pero, si no hay inversión en infraestructura, va a ser duro.

"Hemos hecho un torneo impresionante [en Beijing 2022]. Fue inesperado para nosotros porque llegamos aquí con muchas dificultades. Sabíamos y sabemos que aún no estamos del todo preparados para este nivel".

Andrea Macrí durante un partido en Beijing 2022. Foto por Steph Chambers/Getty Images

Con la clasificación ya asegurada, Andrea no ve el momento de estar ahí.

"Ya me imagino tomándome una auténtica pizza... me gustaría sugerirle a todo el mundo que compita que trate de competir. Pero si no eres atleta y solo quieres disfrutar del sentimiento olímpico y paralímpico, ven y síguenos".

"Creo que Milano Cortina 2026 va a ser increíble. No tengo nada malo que decir sobre Beijing 2022, PyeongChang 2018 o Sochi 2014, pero este es mi país, así que estoy deseando ser parte de esa experiencia".

Casi se puede oler la pizza fresca ya. ¡La cuenta atrás empieza ahora!