Mikaela Shiffrin: "Es difícil decir que todo sea mejor"

"Hay algunos momentos buenos, por supuesto. Sonrío más, y siento que hay más momentos en los que me siento feliz. Pero me cuesta un poco decir que todo sea mejor”, le confiesa Mikaela Shiffrin a Olympics.com.

Casi dos años después del trágico fallecimiento de su padre, Jeff, la doble campeona olímpica y gran estrella del esquí alpino sigue lidiando con el duelo.

“Todavía hay momentos en los que se me olvida andar... Como si de repente volviéramos al 3 de febrero de 2020 y todo acabara de pasar”, continúa. “Ese sentimiento aún no se ha ido, y no estoy segura de que vaya a hacerlo, pero aprendes a apreciar los buenos momentos, y aún los tengo”.

La estadounidense reconoce que cuenta con el apoyo de “gente increíble”, incluida su familia, sus amigos y su equipo.

“Durante el último año y medio, creo que lo más importante que he conseguido es saber apreciar lo que todavía está aquí frente a esa presión que siento por lo que se ha ido”.

"Solo sientes dolor"

Cada vez es más habitual ver que los atletas recurren a la psicología buscando alcanzar un rendimiento óptimo. Pero Shiffrin lo hizo después de pasar por el calvario de perder a un ser querido.

“En el fondo es como una lesión, pero una que nadie más puede ver. No necesitas una operación para repararla, sino que es una lesión para la que no tienes plazos de recuperación, ni instrucciones. Solo dolor”.

“Nunca había sentido algo así en mi vida. En mi carrera he tenido lesiones y operaciones, pero un hueso se cura en ocho semanas, tu rodilla se recupera en un plazo determinado. Incluso la espalda, que suele ser algo más impredecible. Pero al menos tienes una idea de con qué estás lidiando. Y esto es totalmente distinto”.

La esquiadora de 26 años es consciente de que la recuperación tomará su tiempo.

“No hay nadie que pueda darte un libro de instrucciones, pero cuando empecé a hablar con un psicólogo deportivo sobre la parte más deportiva, me ayudó a reconectar ciertas cosas... El tiempo puede ser de ayuda. Y recordar cómo era antes, no sé si me explico: no puedo volver atrás, pero sí recordar las sensaciones y la fuerza que tenía”.

“Pero creo que requiere un poco más de esfuerzo en ese aspecto, y recuperar la concentración y la intensidad que siento en un día de carrera, y esa especie de fuego interno. Y a partir de ahí podremos volver a juntar todas las piezas”.

Espero ganar una medalla en Beijing 2022

Con solo 18 años, Shiffrin se convirtió en la campeona olímpica más joven en el eslalon de esquí alpino gracias a su oro en Sochi 2014. Cuatro años más tarde, llegó a PyeongChang 2018 como la gran favorita y cosechó dos medallas más, incluido el oro en eslalon gigante. ¿Y cómo afronta Beijing 2022?

“Como persona, me siento de forma muy parecida”, explica. “Durante este tiempo he aprendido algunas cosas como deportista. Siento que soy mucho más consciente de cuáles son mis opciones, dónde son buenas y dónde no. Porque en Sochi tuve lo que sería una experiencia olímpica ideal. No eran las condiciones perfectas, ni todo era muy, muy perfecto, pero sí fue lo bastante bueno como para decirme, ‘Esto es fácil. Son solo carreras de esquí'”.

“Y luego en la República de Corea viví lo peor que podía pasar con los cambios de calendario, el tiempo, el viento... Pero lo cierto es que no puedes tener el mayor acontecimiento deportivo a nivel mundial, con todo tipo de pruebas en todos los deportes de invierno, todo en el mismo sitio y en un plazo de dos semanas, y esperar que todos y cada uno de ellos tengan las condiciones ideales”.

"Los Juegos Olímpicos no están para eso, aunque es una competición en la que hablamos de las medallas. Hay otra cara totalmente diferente y mucho más importante, que es la unidad y el poder unir al mundo, sentir esa unión a través del deporte y lo poderoso que puede ser” - Mikaela Shiffrin a Olympics.com

“Pero aun así voy con el objetivo y la esperanza de conseguir alguna medalla. Es lo que nos pasa a los deportes , que nos cuesta abandonar ese sueño de ganar una medalla olímpica, y de hecho tampoco tienes por qué dejarlo ir. Pero en mi opinión también es importante darse cuenta de que hay muchas otras cosas. Que no tienes control sobre si vas a poder ganarla o no. Solo tienes control sobre cómo vas a competir. Nada más”.