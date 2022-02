Mikaela Shiffrin considera participar en los seis eventos de esquí alpino en Beijing 2022

La dos veces medallista olímpica Mikaela Shiffrin ha declarado que está considerando participar en los seis eventos del programa de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

La estadounidense ya había dicho antes que su objetivo era disputar las cinco disciplinas individuales: eslalon gigante, super gigante, descenso y combinada alpina.

Pero ahora está meditando si competir también en la prueba de eslalon paralelo por equipos mixtos: "La prueba de eslalon paralelo por equipos mixtos es una posibilidad en este momento. Estamos intentando confirmar qué atletas planean quedarse y participar", afirmó Shiffrin en una conferencia de prensa grabada por U.S. Ski and Snowboard.

El evento de eslalon paralelo por equipos mixtos hizo su debut olímpico en PyeongChang 2018.

Cada uno de los 16 equipos puede incluir hasta seis esquiadores, con cuatro de ellos (dos hombres y dos mujeres) compitiendo en cada ronda del formato de eliminatorias a duelo directo.

Shiffrin añadió que pretende no perder ninguna oportunidad para ella o para sus compañeras de equipo, que están considerando si participar en este evento planificado para el 19 de febrero.

Shiffrin piensa a lo grande y considera todas las carreras en las que puede competir

La tres veces ganadora de la Copa del Mundo en la clasificación general dijo que aún no ha decidido si participar en descenso.

"Creo que vamos a tener que esperar hasta las carreras entrenamiento de descenso para chequear en qué lugar estamos y nuestro nivel con respecto al resto. Va a ser como una mini clasificatoria".

"Tomaremos la decisión cuando estemos allí. No hay muchas razones por las que no podamos participar en descenso, a menos que haya cambios en el programa y la fatiga empiece a jugar un rol. En ese caso sería un riesgo para la seguridad. Pero, en caso contrario, no veo una razón por la que no lo haríamos. ¡No me van a faltar carreras en las que competir!".

La croata Janica Kostelic tiene el récord de más medallas en esquí alpino en los mismos Juegos Olímpicos de Invierno, con cuatro, incluidos tres oros en Salt Lake en 2002.

Shiffrin tiene un total de tres medallas olímpicas en su carrera, por detrás del récord que Kostelik comparte con Anja Paerson de Suecia (seis).

Si la atleta de 26 años lograra seis medallas en Beijing 2022 pasaría las ocho del noruego Kjetil Andre Aamodt.

Shiffrin: "Será una decepción si me voy sin medallas"

Shiffrin admitió que habrá más variables que de normal con las que lidiar en estos Juegos Olímpicos.

Además de las pendientes y el tipo de nieve, que nunca ha sido probado antes en la Copa del Mundo, el viento también puede afectar los resultados en el Centro Nacional de Esquí de Yanqing.

"Siento que tienes que tomarlo como viene. Va a haber un gran elemento de, sencillamente, cruzar los dedos durante los Juegos", explicó Shiffrin.

"Pero pase lo que pase el buen esquí siempre es nuestra mejor baza para tener éxito. Por lo que, si quieres una medalla aquí, más te vale esquiar bien porque la superficie tiene su complicación y las pendientes no son fáciles".

"A alguien le vendrá el viento de cola y a otros les vendrá de frente, habrá obviamente algunas condiciones externas jugando, que afectarán a los resultados. Pero solo puedes esperar tener suerte o, al menos, no tener mala suerte y controlar lo que puedes controlar".

Preguntada por qué seria decepcionante para ella, Shiffrin dijo que podría dar una mejor respuesta al final de los Juegos pero admitía que habría "cierto nivel de decepción" si se volvía a casa sin medalla alguna.

"No creo siquiera que eso sea posible, pero los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos... Nunca en mi vida he estado tres semanas aquí y me he marchado sin decepciones o arrepentimientos. No puedes esperar eso en los Juegos Olímpicos".

Cuándo ver a Mikaela Shiffrin competir en los Juegos Olímpicos Beijing 2022

Shiffrin hará su debut en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 el lunes 7 de febrero en el eslalon gigante, con el primer descenso a las 10:15 hora local, donde defenderá su título de PyeongChang 2018.

Dos días más tarde participa en el eslalon con la primera manga a las 10:15 hora local.

Y el viernes 11 de febrero, Shiffrin participará en super gigante a las 11:00, hora local.

Si decide participar en descenso, será el martes 15 de febrero y se la podrá ver a las 11, hora local.

Shiffrin será una de las favoritas del evento de combinada alpina el jueves 17 de febrero. El descenso empieza a las 10:30 hora local.

Y, finalmente, si elige competir en la prueba de eslalon paralelo por equipos, que será el último de esquí alpino en Beijing 2022, la veremos el 19 de febrero a las 11 hora local.

LEE MÁS: Cómo seguir el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de 2022.